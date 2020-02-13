صور مخلة بالحياء تهز الخطوط الملكية المغربية

هسبريس من الرباط

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الخميس عن تعاطيها، بأقصى درجات الحزم، مع الأشخاص المتورطين في صور فوتوغرافية مخلة بالحياء، تم نشرها بعد التقاطها من داخل إحدى طائراتها.

وذكرت الشركة في بلاغ لها، أنها تتقدم باعتذار لزبنائها، على إثر نشر هذه الصور التي تمس بسمعة وقيم الشركة، مضيفة أنه عقب إجراء بحث عميق أظهر الطابع المعزول لهذا الحادث، فإنها تفاعلت بأقصى درجات الحزم، تجاه الأشخاص المعنيين، مع التأكيد على "الاحتفاظ بحقها في سلك كافة السبل القانونية لإصلاح الأضرار التي لحقت بها".

وعبرت الخطوط الملكية المغربية عن أسفها لوقوع هذا الحادث، وأدانت بشدة هذا السلوك غير المسؤول، مشيدة في الوقت ذاته بالكفاءة المهنية لموظفيها وبتضحياتهم، حيث تسخر آلاف النساء والرجال منهم كافة الجهود خدمة لزبناء الشركة.

وأضاف المصدر ذاته أن الشركة تجدد مع ذلك ثقتها في أطقم الرحلات، المشهود لهم بكامل الجدية والالتزام في خدمة زبناء الشركة وسلامتهم.