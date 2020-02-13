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الرئيسية | مال وأعمال | صور مخلة بالحياء تهز الخطوط الملكية المغربية

صور مخلة بالحياء تهز الخطوط الملكية المغربية

صور مخلة بالحياء تهز الخطوط الملكية المغربية
هسبريس من الرباط
الخميس 13 فبراير 2020 - 15:41

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الخميس عن تعاطيها، بأقصى درجات الحزم، مع الأشخاص المتورطين في صور فوتوغرافية مخلة بالحياء، تم نشرها بعد التقاطها من داخل إحدى طائراتها.

وذكرت الشركة في بلاغ لها، أنها تتقدم باعتذار لزبنائها، على إثر نشر هذه الصور التي تمس بسمعة وقيم الشركة، مضيفة أنه عقب إجراء بحث عميق أظهر الطابع المعزول لهذا الحادث، فإنها تفاعلت بأقصى درجات الحزم، تجاه الأشخاص المعنيين، مع التأكيد على "الاحتفاظ بحقها في سلك كافة السبل القانونية لإصلاح الأضرار التي لحقت بها".

وعبرت الخطوط الملكية المغربية عن أسفها لوقوع هذا الحادث، وأدانت بشدة هذا السلوك غير المسؤول، مشيدة في الوقت ذاته بالكفاءة المهنية لموظفيها وبتضحياتهم، حيث تسخر آلاف النساء والرجال منهم كافة الجهود خدمة لزبناء الشركة.

وأضاف المصدر ذاته أن الشركة تجدد مع ذلك ثقتها في أطقم الرحلات، المشهود لهم بكامل الجدية والالتزام في خدمة زبناء الشركة وسلامتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عكاشه الخميس 13 فبراير 2020 - 15:54
سافرت مؤخرا مع شركتنا المغربية إلى فرنسا انطلاقا من الدار البيضاء. خدمة في مستوى عال وطاقم نفتخر به. لا يد من قول الحق حتى نحقق المزيد.
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