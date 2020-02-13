مطار وجدة ثامنا في حركة النقل الجوي بالمغرب

هسبريس من الرباط

بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار وجدة أنكاد خلال السنة الماضية أزيد من 700 ألف مسافر، حسب معطيات المكتب الوطني للمطارات.

وأفاد المصدر نفسه بأن عدد المسافرين الذين عبروا من مطار وجدة أنكاد خلال السنة المنصرمة بلغ ما مجموعه 701 ألفا و913 مسافرا، مقابل 675 ألفا و990 مسافرا خلال عام 201، أي ما يعادل نموا بنسبة 3,83 في المائة.

واستأثر مطار الناظور- العروي بذلك ب 2,8 في المائة من حجم النقل الجوي المسجل على مستوى مختلف مطارات المملكة، ليحتل بذلك المرتبة الثامنة على الصعيد الوطني، والثانية على الصعيد الجهوي بعد مطار الناضور (المرتبة 7 وطنيا بـ 772 ألفا و371 مسافرا).

وبالنسبة لشهر دجنبر الماضي، فقد بلغ عدد مستعملي هذا المطار 44 ألفا و39 مسافرا، مقابل 41 ألفا و858 مسافرا خلال دجنبر 2018، ما يعادل نموا بنسبة 5,21 في المائة، وحصة من حركة النقل الجوي بنسبة 2,17 في المائة.

ويرتبط مطار وجدة أنكاد بعدد من المطارات الأوروبية، خاصة بفرنسا (باريس، مارسليا، بوفي، ستراسبورغ) وبلجيكا (بروكسيل، شارلروا) وألمانيا (دوسلدروف) وهولندا (أمستردام).

يذكر أن بلغ عدد المسافرين الذين مروا من مطار وجدة أنكاد خلال عام 2017 بلغ 635 ألفا و746 مسافرا.

وكان المكتب الوطني للمطارات قد أفاد بأن حركة النقل الجوي على مستوى مطارات المملكة سجلت خلال سنة 2019 مستوى قياسيا بتسجيل 25 مليون و59 ألف و840 مسافرا، أي بنمو نسبته 18ر11 في المائة مقارنة بسنة 2018.