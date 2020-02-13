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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مال وأعمال | الملك محمد السادس يطلق الاستراتيجية الفلاحية "الجيل الأخضر"

الملك محمد السادس يطلق الاستراتيجية الفلاحية "الجيل الأخضر"

الملك محمد السادس يطلق الاستراتيجية الفلاحية "الجيل الأخضر"
هسبريس من الرباط
الخميس 13 فبراير 2020 - 19:02

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الخميس بجماعة اشتوكة آيت باها، حفل إطلاق الاستراتيجية الفلاحية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020-2030"، والاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع المياه والغابات "غابات المغرب".

وفي بداية هذا الحفل، تم عرض شريط مؤسساتي يسلط الضوء على دينامية التنمية التي عرفها القطاع الفلاحي خلال العقد الأخير، بفضل مخطط المغرب الأخضر، مع شهادات لفلاحين مستفيدين من هذا البرنامج.

"الجيل الأخضر"

إثر ذلك، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، الخطوط الكبرى للاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030"، وللاستراتيجية المتعلقة بتطوير قطاع المياه والغابات "غابات المغرب".

وأشار أخنوش إلى أنه تم إعداد الرؤية الإستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي استلهاما من التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان (12 أكتوبر 2018).

وذكر الوزير بأن الملك دعا في هذا الخطاب "لتعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي"، بهدف "انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن، ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن".

وأضاف أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ترصيد المكتسبات التي حققها مخطط المغرب الأخضر، من خلال اعتماد رؤية جديدة للقطاع الفلاحي، وإرساء حكامة جديدة، ووضع إمكانيات حديثة رهن إشارة القطاع.

وتوقف أخنوش عند المنجزات المحققة في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2008، لاسيما توقيع 19 عقد برنامج، وتنزيل 12 مخططا فلاحيا جهويا، وإنشاء 4 وكالات جديدة، ودخول 4.500 نص قانوني وتنظيمي حيز التنفيذ، وتعبئة أزيد من 34 مليار درهم لدى الجهات الدولية المانحة.

وتابع أخنوش أن مخطط المغرب الأخضر مكن من تضاعف الناتج الفلاحي الخام والصادرات الفلاحية، والرفع من حجم الاستثمارات على المستوى الماكرو -اقتصادي، مشيرا إلى أن المخطط مكن، على المستوى الاجتماعي، من خلق فرص الشغل والرفع من معدلات تغطية الحاجيات الغذائية.

وفي ما يتعلق بالاستدامة، مكن مخطط المغرب الأخضر من اقتصاد مياه الري، وتعزيز مقاومة الفلاحة وخفض الاعتماد على الزراعات المتوقفة على التساقطات، إضافة إلى إرساء دينامية لإدماج الفلاحة الصغيرة والمتوسطة، إذ استفاد منها 2.7 مليون فلاح.

وأشار أخنوش إلى أن القطاع الفلاحي المغربي يطمح اليوم للانتقال لمرحلة جديدة من تطوره، موضحا أن الاستراتيجية الفلاحية الجديدة ستعتمد على ركيزتين، وتهم الركيزة الأولى العناية بالعنصر البشري تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من خلال انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، عبر تمكين 350 ألف إلى 400 ألف أسرة جديدة من الولوج لهذه الطبقة، وإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وتوفير فرص عمل لـ350.000 شاب.

كما أكد الوزير أنه سيكون بمقدور هذه الطبقة الوسطى الفلاحية والفلاحين الشباب الاعتماد على جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة عبر مضاعفة معدل تنظيم الفلاحين خمس مرات، وتعزيز دور التنظيمات البيمهنية.

وتتعلق الركيزة الثانية بمواصلة دينامية التنمية الفلاحية، من خلال تحفيز التنمية البشرية والاجتماعية.

ولهذه الغاية، يضيف أخنوش، فإن الرؤية الاستراتيجية الجديدة ستعمل على تعزيز السلاسل الفلاحية، بهدف مضاعفة الناتج الخام الفلاحي والصادرات والناتج الخام الفلاحي ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم بحلول سنة 2030، وتحسين مسالك توزيع المنتوجات من خلال عصرنة 12 سوق للجملة وأسواق تقليدية.

وأبرز أن الأمر يتعلق أيضا، بمقاومة واستدامة التنمية الفلاحية وتحسين الجودة والقدرة على الابتكار، لافتا إلى أنه من المقرر منح الاعتماد لـ120 مجزرة عصرية، ومضاعفة المراقبة الصحية.

وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتطلب نموا لميزانية القطاع في حدود 2,5 بالمائة سنويا، ابتداء من سنة 2020.

"غابات المغرب"

وبخصوص الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بقطاع المياه والغابات "غابات المغرب"، فقد أبرز أخنوش أهمية الفضاءات الغابوية، التي تناهز مساحتها 9 ملايين هكتار، ووظائفها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد في هذا الإطار، أن الغابة المغربية توجد في وضعية متدهورة، لاسيما تدهور الغطاء الغابوي على مساحة 17.000 هكتار سنويا، ومحدودية قدرة إنتاج الخشب بالغابات المؤهلة للإنتاج المكثف في نسبة تتراوح بين 20 و 30 بالمائة، وضعف تثمين غابات البلوط الفليني (chêne-liège)، واستغلال مفرط للحطب وللمجالات الرعوية.

ولتعزيز تنافسية وعصرنة القطاع، تعتمد الاستراتيجية الجديدة للمياه والغابات على نموذج تدبير مندمج ومستدام ومنتج للثروة.

وقال الوزير إن هذه الاستراتيجية تروم جعل الغابة فضاء للتنمية، وضمان تدبير مستدام أفضل للموارد الغابوية، واعتماد مقاربة تشاركية تشرك المستعملين، وتعزيز القدرات الإنتاجية للغابات والمحافظة على الموروث الغابوي.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تهدف، في أفق سنة 2030، إلى إعادة تغطية أكثر من 133 ألف هكتار، وخلق 27 ألف و500 منصب شغل مباشر إضافي، فضلا على بلوغ عائدات تثمين سلاسل الإنتاج والسياحة البيئية 5 مليارات درهم كقيمة تجارية سنوية.

ومن أجل تحقيق هذه النتائج، تتمحور استراتيجية "غابات المغرب" حول 4 محاور رئيسية، تتعلق بخلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية، تكون الساكنة أول شريك في تدبيره، وبتدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، بالإضافة إلى تطوير وتحديث المهن الغابوية من خلال إحداث مشاتل غابوية حديثة وإدماج الآليات الرقمية، وكذا الإصلاح المؤسساتي للقطاع عبر تأهيل الموارد البشرية ووضع قطب للتكوين والبحث وخلق وكالة للمياه والغابات وأخرى للمحافظة على الطبيعة.

كما سيتم بموجب نفس الاستراتيجية تهيئة وتثمين المنتزهات الوطنية العشر، وذلك من أجل إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية مع المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي والمجالي.

وخلص الوزير إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ الاستراتيجيتين الجديدتين ابتداء من هذه السنة، بما في ذلك التنزيل الترابي لها حسب خصوصيات ومؤهلات كل جهة، وذلك بتنسيق وتعاون مع جميع المتدخلين، ووفق مبادئ الحكامة الجيدة من حيث التتبع والتقييم المستمرين، وكذا مؤشرات النجاعة والأداء، معربا عن الأمل في أن تكونا رافعة حقيقية للتنمية، وأن تكون مستجيبة لطموحات وانشغالات الملك.

مشاريع جديدة

وبهذه المناسبة، أشرف الملك محمد السادس، على إطلاق مشروع غرس 100 هكتار من الأركان بجماعة إيمي مقورن (1,8 مليون درهم)، وهو مشروع يندرج في إطار برنامج غرس الأركان الفلاحي في إقليم اشتوكة آيت باها على مساحة 1250 هكتار.

ويكلف هذا البرنامج، الذي يهم 7 جماعات ويستفيد منه 729 شخص، استثمارات بقيمة 28 مليون درهم. ويشكل جزء من برنامج تنمية الأركان الفلاحي على مساحة 10 آلاف هكتار بجهات سوس -ماسة، مراكش -آسفي، وكلميم -واد نون.

ويعبئ هذا البرنامج الشامل (2017-2022) غلافا ماليا يبلغ 490 مليون درهم ممولة من طرف الصندوق الأخضر للمناخ (390 مليون درهم)، والحكومة المغربية (100 مليون درهم)، وتستفيد منه أقاليم الصويرة (2885 هكتار)، وتارودانت (1337 هكتار)، وسيدي إفني (627 هكتار)، واشتوكة آيت باها (1250 هكتار)، وكلميم (623 هكتار)، وتيزنيت (3188 هكتار)، وكذا عمالة أكادير إداوتنان (90 هكتار).

وأشرف الملك كذلك أيضا، على إطلاق أشغال إنجاز شبكة السقي انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر لأكادير، التي بلغت نسبة تقدم أشغالها 65 بالمائة.

وينسجم إنجاز هذه المحطة مع أهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه الملك محمد السادس في يناير الماضي، والرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب على هذا المورد الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية.

وتطمح هذه المحطة، التي تبلغ مساحتها 20 هكتارا والمتموقعة على مسافة 40 كيلومترا شمال أكادير على موقع ساحلي شمال منطقة الدويرة بجماعة انشادن بالحظيرة الوطنية لسوس ماسة، إلى تلبية حاجيات أكادير الكبير من الماء الصالح للشرب ومياه السقي بسهل اشتوكة.

ويهدف هذا المشروع، الذي يشكل ثمرة شراكة بين القطاعين العمومي والخاص، إلى تزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب نظرا لندرة عرض الموارد التقليدية، والحفاظ على الفرشة المائية (عجز سنوي للمياه الجوفية يقدر بـ90 مليون متر مكعب).

كما يهدف أيضا، إلى تأمين التزويد بالماء الشروب ومياه الري بسهل اشتوكة (15 ألف هكتار)، والحفاظ على النشاط الفلاحي بالجهة، خصوصا الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، والاستفادة من خبرة القطاع الخاص.

ويعتمد هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 4,41 مليار درهم، 2,35 مليار منها مخصصة لمكون الري و2,06 مليار لمياه الشرب، والأول من نوعه بإفريقيا، على وضع أفضل التقنيات، لاسيما تقنية التناضح العكسي، والمعدات الموجودة في مجال تحلية مياه البحر وتوزيع المياه.

وقد اعتمد هذا البرنامج على إنجاز قناتين لأخذ مياه البحر كل واحدة مكونة من مأخذ للمياه ومن قناة بقعر البحر، يبلغ طول كل واحدة منهما 1100 مترا، وقناة لتصريف المحاليل يبلغ طولها 600 مترا، ومحطة للتحلية والبنيات التحتية للسقي (خزان، و5 محطات للضخ، و22 كلم من قناة المد، وشبكة من 489 كيلومترا من قنوات التوزيع).

وستبلغ السعة الإنتاجية لوحدة التحلية المرتقب انطلاق الأشغال بها في مارس 2021، في مرحلة أولى، 275 ألف متر مكعب في اليوم (125 ألف متر مكعب في اليوم لمياه الري، و150 ألف متر مكعب في اليوم للماء الشروب)، كما ستبلغ سعتها الإنتاجية المستقبلية 400 ألف متر مكعب في اليوم، ستكون مقسمة مناصفة بين الفلاحة والماء الشروب.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يقوم بإنجاز المنشآت الضرورية لنقل مياه البحر المحلاة لتصل إلى خزان وكالة التوزيع بأكادير Ramsa (رامسا)، بمدخل المدينة، بغلاف مالي يبلغ 363 مليون درهم.

وتنضاف إلى هذه المنشآت، منشآت أخرى للتغذية الكهربائية لمشروع التحلية انطلاقا من مركب مصدر تيزنيت بمبلغ إجمالي يبلغ 92 مليون درهم.

وفي إطار تطوير القطاع الفلاحي دائما، تعرف جهة سوس -ماسة أيضا إنجاز مشروع عصرنة المدار السقوي لأولوز على مستوى إقليم تارودانت.

ويخص هذا المشروع الذي تبلغ مساحته 4486 هكتارا الجماعات الترابية لأولوز وإد أوكماض والفايض، وتستفيد منه حوالي 6 آلاف استغلالية فلاحية يتم استغلالها في إطار فدرالية مكونة من 7 جمعيات لمستعملي المياه لأغراض زراعية.

ويهدف هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 470 مليون درهم إلى عصرنة شبكة الري التقليدي، واقتصاد وتثمين مياه الري، وتكثيف وتحسين الإنتاج الفلاحي وتحسين دخل الفلاحين للرفع من القيمة المضافة للهكتار من 4 آلاف درهم إلى 28 ألف درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (91)

1 - أسامة الخميس 13 فبراير 2020 - 19:19
الفلاحة المغربية رائدة على المستوى الدولي بفضل الاستراتيجيات و العمل المحكم
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-5
2 - عادل بني ملال الخميس 13 فبراير 2020 - 19:20
صاحب الجلالة قائد الثورة الصناعية والفلاحية وتنفيذ غاية في الدقة من طرف السيد عزيز أخنوش والذي يعتبر أفضل وزير فلاحة في تاريخ المملكة ، عمل كبير واصل السيد الوزير
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-10
3 - سلوى الخميس 13 فبراير 2020 - 19:20
أخنوش خدام مزيان و عاطي أهمية كبيرة للقطاع الفلاحي
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-23
4 - Medo الخميس 13 فبراير 2020 - 19:21
الفلاحة المغربية قطاع واعد، بفضل استراتيجية المغرب الاخضر التي قدمت له الكثير.
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-14
5 - عمر الخميس 13 فبراير 2020 - 19:21
الفلاحة الصغير هو المستفيد الأكبر من هذه الدينامية
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-20
6 - العلوي الخميس 13 فبراير 2020 - 19:22
عمل كبير و شجاع تيقوم به عزيز أخنوش
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-19
7 - radia الخميس 13 فبراير 2020 - 19:22
عرف قطاع الصيد البحري تطورا و ازدهارا ملحوظين. حيث حقق مجموعة من المشاريع وطنيا و التي بدأت تدر بالربح على المدن المحتضنة لها.
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-17
8 - Fat الخميس 13 فبراير 2020 - 19:22
المغرب الاخضر و المشاريع الموازية في القطاع الفلاحي ساهمت بنسبة كبيرة في احتلال المغرب مراتب متقدمة من ناحية تصدير المنتوجات، خاصة البواكر و الحوامض
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-11
9 - fouad الخميس 13 فبراير 2020 - 19:23
السيد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش يعمل جاهدا على تطوير القطاع الذي يسهر على تسييره.
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-21
10 - غزلان الخميس 13 فبراير 2020 - 19:23
شكرااا جلالة للملك على اهتمامك بالقطاع الفلاحي كما عرف المغرب الاخضر نجاحا كبيرااااا واليوتوس فأنا متأكدة بنجاح الجيل الاخضر بفضل الكفائة الكبية للسيد الوزير
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-13
11 - عمران الخميس 13 فبراير 2020 - 19:23
الفلاحة المغربية تواصل تألقها بكفاءة السيد عزيز اخنوش الذي لا يكل و لا يمل.
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-20
12 - البشيري الخميس 13 فبراير 2020 - 19:23
مساهمة اخنوش في الفلاحة المغربية لا ينكرها الا جاحد.
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-20
13 - خبير اقتصادي الخميس 13 فبراير 2020 - 19:24
نتمنى من المسوولين المغاربة الاهتمام بغابات الارز خاصة ميدلت و بويبلان التي تعاني من الابادة كما اشير الى سيادتكم الى القرصنة الممنهجة من الجزائر لتجاه الارغان المغربي في ضل الصمت المغربي ( اليمن منعت الامارات من نقل شجر سومطرة الى بلدها بعتبار انه ترات ايكلوجي خاص باليمن ) وانتم نائمون
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16
14 - mariam الخميس 13 فبراير 2020 - 19:24
كل أعمال وزير الفلاحة تتكلل بالنجاح و الحمد لله
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-19
15 - تيموم الخميس 13 فبراير 2020 - 19:24
الفلاح المغربي اكبر مستفيد من المشاريع الفلاحية التي يتم انجازها.
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-16
16 - سولوان الخميس 13 فبراير 2020 - 19:24
شكراااا جلالة الملك على الاهتمام الكبير بمجال الفللحي وكلنا كنعرفو بلي القطاع الفلاحي هو لكاين فهاد البلاد
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-12
17 - سناء الخميس 13 فبراير 2020 - 19:24
عرف قطاع الفلاحي تطورا و ازدهارا ملحوظين. حيث حقق مجموعة من المشاريع وطنيا و التي بدأت تدر بالربح على المدن المحتضنة لها.
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-8
18 - halima الخميس 13 فبراير 2020 - 19:24
وزارة الفلاحة بدات كتعطي الثمار ديالها و هذا بفضل الوزير اللي شاد بزمام الأمور
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-16
19 - الفراري الخميس 13 فبراير 2020 - 19:25
الفلاح المغربي مسرور جدا بما حققه المغرب في مجال الفلاحة.
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-13
20 - كريم الخميس 13 فبراير 2020 - 19:25
عاش الملك محمد السادس وتحية الوزير الفلاحة على مجهوداته التي يقدمها لهدا القطاع
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21 - عبد الله الخميس 13 فبراير 2020 - 19:25
الى الأمام اخنوش هذا يطلبه المغاربة.
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-14
22 - Khadoj الخميس 13 فبراير 2020 - 19:25
الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع.
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-9
23 - الغماري الخميس 13 فبراير 2020 - 19:25
اخنوش يواصل تحقيق الانجازات على مستوى القطاع الفلاحي والمخطط الجديد سيمكن الفلاحة المغربية لتحتل المرتب الاولى عالميا
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-13
24 - salma الخميس 13 فبراير 2020 - 19:25
وزير الفلاحة غادي بهاد المجال للقدام و الاستراتيجية باش خدامين مقننة جدا
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-11
25 - عمران الخميس 13 فبراير 2020 - 19:26
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير فالفلاحة في أمان الحمد لله
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-11
26 - Wafa الخميس 13 فبراير 2020 - 19:26
الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات و تبصر السيد عزيز اخنوش.. رجل عملي بامتياز
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-12
27 - سميرة الخميس 13 فبراير 2020 - 19:26
قطاع اافلاحي يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالوزارة الوصية تقوم بواجبها على أكمل وجه وتبرهن على دلك في الكثير من المحافل وشكرا لجلالة الملك.
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-7
28 - Reda الخميس 13 فبراير 2020 - 19:26
قال الحسن الثاني رحمه الله أعطني فلاحة أعطيك شعبا ... في الواقع الفلاحة هي من تحمل هذه البلاد، و لأهمية هذا المجال فإن كل شيئ يتغير، إلا وزير الفلاحةا و هذا شيء حميد لأنه أبان عن حنكته ،بالتوفيق للسيد عزيز اخنوش رجل المهمات الصعبة، الله يقوي الخير.
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-9
29 - agricole الخميس 13 فبراير 2020 - 19:27
الفلاح المغربي يستشعر التغيير الذي حدث في القطاع الفلاحي و اصبح هو المستفيد الاكبر من هذا التطور.
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-7
30 - najla الخميس 13 فبراير 2020 - 19:27
وزير الفلاحة السيد عزيز أخنوش يمشي على خطى ملكنا الهمام و خدام بما جاء في الخطاب الملكي
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-9
31 - Adil الخميس 13 فبراير 2020 - 19:27
السيد وزير الفلاحة دائما في مستوى التطلعات, يشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكدالك الدولية
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-7
32 - حميد الخميس 13 فبراير 2020 - 19:27
فعلا الفلاحة هي محرك للاقتصاد المغربي . ومايقوم به الوزير من مجهودات في هذا القطاع لا تحصى . بالتوفيق
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-8
33 - samira الخميس 13 فبراير 2020 - 19:27
القطاع الفلاحي اصبح نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير. وشكرا لجلالة الملك
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-5
34 - Amal الخميس 13 فبراير 2020 - 19:28
وزير الفلاحة يعتبر من الوزراء الذين يتحدثون لغة العمل ولا يعرف أي شيء آخر غير النزول إلى الميدان و الاهتمام بالمنتجات المحلية
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-5
35 - الفسلسوف الخميس 13 فبراير 2020 - 19:28
لا شك أن العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة
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-4
36 - زوبيدة الخميس 13 فبراير 2020 - 19:28
ملكنا الغالي عارف مزيان شكون الي باغي الخير لهاد البلاد
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-2
37 - رشيدة الخميس 13 فبراير 2020 - 19:28
تحية لجلالة الملك على هاد الزيارة وكدلك سيد الوزير عزيز اخنوش وشكرا لهتمامكم لهده المنطقة التي تعتبر فلاحية بمتياز ولدورها الفعال في هدا المجال داخل المغرب بشكل عام وجهة سوس بشكل خاص
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-4
38 - المغربي الخميس 13 فبراير 2020 - 19:28
اخنوش طور قطاع الفلاحة في المغرب بشهادة العالم
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-3
39 - Aya الخميس 13 فبراير 2020 - 19:28
القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل
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-6
40 - عبدوو الخميس 13 فبراير 2020 - 19:28
أخنوش له تجربة في تتبع المشاريع ومراقبتها، وهذا المشروع سيلقى النجاح لا محالة
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-3
41 - نجوى الخميس 13 فبراير 2020 - 19:29
يختلف اثنان حول أهمية قطاع الفلاحي ودوره الهام في الاقتصاد المحلي والوطني على السواء، باعتباره مصدرخلق فرص حقيقية للشغل مع توفير الأمن الغذائي من الموارد وكذا الرفع من الناتج الوطني والحفاظ على التوازن
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2
42 - عمران الخميس 13 فبراير 2020 - 19:29
تحية للسيد أخنوش بلا شك سيواكب مجروع صاحب الجلالة ويتتبعه حتى يعطي النتائج المرجوة
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-2
43 - Khalid الخميس 13 فبراير 2020 - 19:29
هذه الوزارة لابد ان تنكب على المستقبل لذلك الضيعات الفلاحية هي بمثابة المختبرات لِغَد أفضل.
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44 - laila الخميس 13 فبراير 2020 - 19:29
وزارة الفلاحة تعلو إلى القمة لكونها تتبع خطى و تعليمات ملكنا التي جاءت في خطابه السامي حول هذا المجال
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45 - د.كريم الخميس 13 فبراير 2020 - 19:29
عزيز أخنوش يثبت يوما بعد يوم أنه رجل مسؤول وجدير بالمسؤولية المبنية على التدبير بالنتائج
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46 - Karim الخميس 13 فبراير 2020 - 19:29
تحول و تطور في ميدان الفلاحة، نحن في سوس نعترف بفعالية المنهجية التي تنهجها سياسة السيد اخنوش
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47 - زوهير الخميس 13 فبراير 2020 - 19:30
الفلاحة هي العمود الفقري لاقتصاد المغرب ولنا كل الثقة فالسيد الوزير المشرف عليها.
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48 - nadia الخميس 13 فبراير 2020 - 19:30
المغرب دئما متفوق بمتياز نحن فاخورون بي وزير الفلاحة و ل جلالة الملك دئما يقومون بالواجب.
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49 - حمودة الخميس 13 فبراير 2020 - 19:30
اخنوش عرف كيف يحول القطاع الفلاحي من للركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة.نتمى الازدهار
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50 - Khawla الخميس 13 فبراير 2020 - 19:30
يواصل اخنوش تطوير القطاع الفلاحي و مساندة الفلاحين عبر مناطق المغرب من اجل تحسين الانتاج و دعم الفلاحين
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51 - amine الخميس 13 فبراير 2020 - 19:30
هنيئا لوزارة الفلاحة بهاد التدشينات ف مكنا الله ينصرو كيهتم كثيرا ب بحال هاد المشاريع اللي كتعطي الثمار ديالها من بعد
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52 - حمزة الروداني الخميس 13 فبراير 2020 - 19:31
هذه استراتيجية السيد وزير الفلاحة و التي تهدف الى التسريع في وثيرة انجاز المشاريع و التحسيس و التواصل عن قرب مع الفئات المستهدفة نتمنى صراحة ان يكون باقي رجال الدولة مثل السيد اخنوش
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53 - nasser karim الخميس 13 فبراير 2020 - 19:31
الله ينصر سيدنا و يطول لينا فعمرو.. وبالتوفيق و السداد لرجال الدولة الذين يسهرون على إنجاز و إنجاح المشاريع التنموية و أخص بالذكر السيد الوزير عزيز أخنوش رجل الكلمة الذي أبان في عدة محطات على روح المسؤولية الكبيرة التي يتمتع بها خدمةً لبلادنا الحبيبة
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54 - سمية الخميس 13 فبراير 2020 - 19:31
تحية عالية للجلالة الملك وللسيد الوزير ، على سهره وحسن تدبيره لهذا القطاع الهام
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55 - حسناء الخميس 13 فبراير 2020 - 19:32
بفضل المخطط الاخضر عرف المغرب تطورا ملحوظا في القطاع الفلاحي وهدا راجع لسهركم واسترتيجياتكم الموقرة تحيو وشكر لجلالة الملك ولوزير الفلاحة وفقكم الله لما فيه الخير لهدا الوطن
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56 - hamza الخميس 13 فبراير 2020 - 19:32
وزير الفلاحة و الصيد البحري السيد عزيز أخنوش يعمل جاهدا لإحداث التنمية في البلاد و كيفما كنشوفو خرج لينا مجموعة ديال المشاريع للوجود
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57 - محمد امين الخميس 13 فبراير 2020 - 19:32
الوزارة الوصية على قطاع الفلاحة بالمغرب من بين الوزارات التي تعمل ليلا و نهارا من أجل الرفع من مستوى هذا القطاع و تطويره
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58 - عماد الخميس 13 فبراير 2020 - 19:33
القطاع الفلاحي بالمغرب تجربة رائدة بشمال افريقيا ونفتخر بها كتجربة وما تحقق من خلالها و كل هذا بفضل السيد الوزير الكفء الذي يشرف على هذا القطاع
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59 - fadma الخميس 13 فبراير 2020 - 19:33
وزارة الفلاحة الوحيدة لي باقا رادا لينا البال شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية
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60 - هيثم الخميس 13 فبراير 2020 - 19:33
الاستراتيجية التي يشتغل بها وزير الفلاحة من اجل تنمية القطاع الفلاحي بالمغرب تسير في الطريق الصحيح و نحن كفلاحون لنا كل الثقة في هذا الوزير الكفء و نتمنى له كل التوفيق
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61 - حليم الخميس 13 فبراير 2020 - 19:33
هده الجهة بالفعل محتاجة لهاد الاستراتيجية لانها منطقة فلاحية وزيراتكم ستزيد الكتير انشاء الله
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62 - iman الخميس 13 فبراير 2020 - 19:34
الوزارة المشرفة على قطاع الفلاحة تقوم بمجهوداتها من اجل حماية المواطن
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63 - Mouna الخميس 13 فبراير 2020 - 19:34
كل التقدير و الاحترام لجلالة الملك الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا للوقوف على المشاريع الفلاحية وكذا وكدالك تحية خاص لسيد الوزير عزيز أخنوش كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير الفلاحة عزيز أخنوش
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64 - هشام الخميس 13 فبراير 2020 - 19:34
قطاع الفلاحة بالمغرب حقق نتائج جد مهمة و مرضية بفضل إستراتيجية محكمة من السيد الوزير الوصي على هذا القطاع
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65 - youssef الخميس 13 فبراير 2020 - 19:34
هنيئا لجهة سوس بقدوم ملكنا الهمام نصره الله و أيده. و نهنئهم أيضا على المشاريع التي دشِّنت التي من بينها مشروع المجال الأخضر التي ستعرف نجاحا باهرا و خاصة في هذه الجهة
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66 - Jawad الخميس 13 فبراير 2020 - 19:34
وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش و سياسة المخطط الأخضر، العمل المتواصل
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67 - samira الخميس 13 فبراير 2020 - 19:35
تبارك الله على السيد عزيز أخنوش كيقوم بمجهودات من أجل مصلحة لبلاد و فالحقيقة الرجل الصحيح فالمكان الصحيح
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68 - fadma الخميس 13 فبراير 2020 - 19:35
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
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69 - عبد الصمد الخميس 13 فبراير 2020 - 19:35
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختلف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة التواصل المستمر و عن قرب التي تنهجها وزارة الفلاحة وان شاء هذا المخطط الجديد سيحقق بدور نتائج ايجابية و ملموسة
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70 - safa الخميس 13 فبراير 2020 - 19:36
السيد وزير الفلاحة دائما حاضر في الميدان وديناميته منقطعة النظير
-ما يعجبني في حزب التجمع الو
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71 - Noura الخميس 13 فبراير 2020 - 19:36
الوزير المحترم يباشر المشاريع التنموية الفلاحية و المشجعة على الاستثمار ان هذا العمل يدل على انخراط وزارته باحترافية لتتبع كل الاوراش الفلاحية المنجزة و التي في طور الانجاز
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72 - سمير الخميس 13 فبراير 2020 - 19:36
تحية لجلالة الملك على هاد الزير والشكر لوزير الفلاحة كدلك لما قدمه لحد الان لهداالقطاع الدي يعتبر قطاع مهم بالنسبة لاقتصاد المغريب
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73 - nassim الخميس 13 فبراير 2020 - 19:37
مجال الفلاحة عرف تطورا ملحوظا في المغرب و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على مجهودات وزارة الفلاحة الجبارة التي تعمل و تمشي على خطى جلالة الملك نصره الله و أيده ،
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74 - القنيطري الخميس 13 فبراير 2020 - 19:37
إستراتيجية من 555 إستراتيجيات منذ الإستقلال و لم نحقق الإكتفاء الذاتي !!!!
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75 - سعيد الخميس 13 فبراير 2020 - 19:37
مخطط المغرب الاخضر صراحة حقق النتائج المرجوة منه في دعم الفلاحين الصغار و خلق انشطة مدرة للدخل بالوسط القروي و مشاريع التشجير و غيرها و ذلك بفضل مجهودات الوزارة المبدول فيما يخص التواصل و التفاعل عن قرب و سيكون هذا المخطط الجديد استمرار للدينامية التي يعرفها القطاع الفلاحي
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76 - مولاي براهيم الخميس 13 فبراير 2020 - 19:39
بشهادة جميع مهنيين قطاع الفلاحة بالمغرب يعتبر مخطط المغرب الاخضر أول مخطط واضح المعالم بعد عقود من الزمن من حيث الأرقام والزمان والمكان والأهداف التي يجب الوصول إليها، حيث أصبح المجتمع الفلاحي يناقش مسائل مرقمة ومهيكلة، وهذا مؤشر جد إيجابي يحسب للسيد الوزير عزيز أخنوش، و سيكون المخطط الجديد الذي اعطى صاحب الجلالة انطلاقته باشتوكة استمرار للتطور الذي يعرف القطاع الفلاحي ببلادنا
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77 - اميرة الخميس 13 فبراير 2020 - 19:40
هده الاستراتيجة مهمة جدا ستزيد من تطوير القطاع الفلاحي في بلدنا وهدا بفضل سهركم تحية لجلالة الملك وسيد الوزير لديما كيعطي الكتير لهاد القطاع
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78 - مغربي الخميس 13 فبراير 2020 - 19:40
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة الأحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و نكران الذات و على الساءر الأسرة الملكية و على المغاربة المغرب الاحرار الذين يجعلون المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار .
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79 - أيوب الخميس 13 فبراير 2020 - 19:41
نتمنى كل التوفيق للسيد وزير الفلاحة في انجاح هذا المخطط الجديد الذي اشرف الملك محمد السادس على اطلاقه
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80 - ياسين الخميس 13 فبراير 2020 - 19:42
مجهودات السيد وزير الفلاحة تستحق التشجيع والتنويه لانه يعمل ليل نهار للنهوض بقطاع الفلاحة والاجابة عن المشاكل المطروحة
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81 - سلوى الخميس 13 فبراير 2020 - 19:44
الفلاحة في تطور ملحوظ و هدا بفضل السيد الوزير عزيز أخنوش تبارك الله عليه يستحق ذالك المنصب
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82 - احمد الخميس 13 فبراير 2020 - 19:44
المغرب يعتممد كتيرا على الفلاحة لانه بلد فلاحي بمتياز وتساهم كتيرا في القتصاد البلاد مخطط المغرب الاخضر هو نمودج ناجح ساهم بتطور هدا القطاع واصبح يقتدى به وهدا بفضلل وزارة الفلاحة في شخص سيد الوزير عزيز اخنوش لقاد بهاد المسؤولية وبين بل فعلا الرجل المناسب
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83 - اشرف الخميس 13 فبراير 2020 - 19:47
تحية للملك على الزيارة والمشاريع لقدمها لهاد الجهة ولسيد الوزير لكنقولو ليه راك قاد المسؤولية انت الوزير الوحيد لكنشوفو فهاد الحكومة خدام والله اوفقك
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84 - فاطمة الخميس 13 فبراير 2020 - 19:49
كنتمناو هاد الاستراتيجية الجديدة تزيد تقدم الكتير لهاد المنطقة لكتعتبر منطقة فلاحية بالجهة ديال سوس وفقكم الله لما فيه خير
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85 - سعيد الخميس 13 فبراير 2020 - 19:49
أين هي الغابة في المغرب لقد تقلصت مساحة الغابة بالمغرب بشكل كبير وخطير لأن بعض الفلاحين يقطعون أشجار الغابة بالهيكتارات لغرس أشجار الزيتون والتفاح والحرث بكل أنواعه كما يقوم هؤولاء الفلاحين بالاستيلاء على هذه الهيكتارات من الغابة بدون قانون وبمباراكة حراس الغابة التابعين للمياه والغابات مقابل مبالغ مالية كبيرة تضع في جيب هؤولاء الحراس الغابويين لقد أصبح حراس الغابة من الموظفين الأثرياء في المغرب بفضل المبالغ المالية التي يحصلون عليها من الفلاحين الذين يقطعون هيكتارات من أشجار الغابة فعلى الدولة المغربية أن تبحث في أرصدة المالية والعقارية لحراس الغابة لتعرف الفساد المالي الذي يعرفه هذا القطاع المهم في المغرب
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86 - ابراهيم الخميس 13 فبراير 2020 - 19:51
ملكنا الله ينصرو وضع تيقتو فالسيد الوزير عزيز أخنوش و تبارك الله عليه قايم بالواجب و يوم بعد يوم كتزيد تقتنا فيه كفلاحين
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87 - عبدو الخميس 13 فبراير 2020 - 19:52
الله انصر سيدنا ملك البلاد وحاميها وتحية موصولة لسيد الوزير سيد عزيز اخنوش لكنحتارمو بزاف لانه رجل وقاد بالمسؤولية خدم منصيب ديالو على اكمل وجه وكنتمو ليك التوفيق
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88 - صلاح الدين الخميس 13 فبراير 2020 - 19:53
سيدي صاحب الجلالة نريد استراتيجية المغرب الآمن ضد الجريمة و التشرميل عناينا البارحة الويلات مع همج مشجعين الجيش الملكي كسروا ممتلكتنا علما اننا رباطيون و شكرا
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89 - Sam الخميس 13 فبراير 2020 - 19:54
يذكرني ب أخنوش والمغرب الأخضر وما رأينا اخضر ...
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90 - محمد الخميس 13 فبراير 2020 - 19:57
السيد الوزير كيستحق تشجيع لانه العمل لي كيقوم به ماشي سهل كنتمنو ليه التوفيق
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91 - simo الخميس 13 فبراير 2020 - 20:00
#//#ومحدودية قدرة إنتاج الخشب بالغابات المؤهلة للإنتاج المكثف في نسبة تتراوح بين 20 و 30 بالمائة، وضعف تثمين غابات البلوط الفليني (chêne-liège)، واستغلال مفرط للحطب وللمجالات الرعوية.#//# الظاهر هو لاستغلال للحطب وللمجالات الرعوية الخاصة بالمسكين بينما الوبيات يجب رفع من قدرة إنتاج الخشب
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