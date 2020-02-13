باحثة مغربية تتوج بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ‎

هسبريس من الرباط

ضمّت لائحة الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التي اختتمت اليوم بأبوظبي دورتها الثانية عشرة، حسناء الحراق، مديرة البحوث بالمعهد الوطني للبحث الزراعي بمراكش.

بيان للجائزة، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المتوجة فازت في فئة "الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي"، مناصفة مع كازو شينوزاكي من اليابان.

وفي باقي أصناف الجائزة، فاز بحث بعنوان "التكاثر الحيوي الناشئ في نخيل البلح: أ، مورفو ديفو - إستراتيجية التكيف الديناميكي خلال التنمية في وقت مبكر" تقدمت به إكرام بليلو، من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالسعودية، في فئة "الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة".

جائزة فئة "الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي" لمشروع "تأثير استخدام أنابيب (تيرا بلوس" من نوع ( تي +) في نظام الري السطحي على إنتاجية التمر" تقدمت به مؤسسة النخلي، بدبي بالإمارات العربية المتحدة.

أما في فئة "المشاريع التنموية والإنتاجية الرائدة"، فقد حازت الجائزة "مبادرات سبل المعيشة الذكية والتسويق، عن طريق التكيف (أو تهيئة) المناخ" من الجامعة الأمريكية ببيروت.

قيمة الجائزة في فئة "الدراسات والتكنولوجيا الحديثة" وفئة "المشاريع التنموية الرائدة" تبلغ مليون درهم إماراتي (272 ألف دولار)؛ فيما يحصل كل فائز في "فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي" و"فئة الشخصية المتميزة" على مبلغ مالي قدره 750 ألف درهم إماراتي (204 آلاف دولار).

من جهة أخرى، كشفت اللجنة عن أسماء الفائزين بـ"جائزة المزارع المتميز بالإمارات" في دورتها الثالثة التي تنظمها الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع إحدى الشركات على مستوى الإمارات، والتي استقطبت 135 مزارعا تركزت ترشيحاتهم على أربع فئات هي: فئة المزارع الصغيرة، والمتوسطة، وفوق المتوسطة، والكبيرة.