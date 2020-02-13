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الرئيسية | مال وأعمال | سياح متذمرون من تأخر رحلات "الخطوط الملكية"‎

سياح متذمرون من تأخر رحلات "الخطوط الملكية"‎

سياح متذمرون من تأخر رحلات "الخطوط الملكية"‎
هسبريس من الرباط
الخميس 13 فبراير 2020 - 22:34

تستمر شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية (لارام) في تقديم صورة مسيئة إلى السياحة الوطنية، حيث لم تستطع التخلص من تأخر رحلاتها وما تسببه من أضرار لزبنائها من المغاربة والأجانب.

وعاش مطار مراكش المنارة، الذي يعد بوابة المغرب السياحية، اليوم الخميس، حالة من الارتباك جراء التأخر الذي سجل على مستوى الرحلات الداخلية، تجاوز الثلاث ساعات.

وأبدى العديد من السياح غضبهم من هذه التأخيرات التي اعتبروها متعبة لهم، خاصةً أنهم قصدوا مطار مراكش للتوقف فيه بعد قدومهم من الدول الأوروبية والخليج العربي؛ حتى يتمكنوا من زيارة معالم سياحية في جهة درعة تافيلالت.

وأكد السياح، الذين يقبعون في قاعات الإركاب، في تصريحات لجريدة هسبريس، أن سمعة شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية باتت تشكل كابوسا لهم، خصوصا على مستوى الخدمات ورداءة تجهيزات الطائرات وعدم احترام الزبناء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - abdul الخميس 13 فبراير 2020 - 23:05
مشكل ليس حديث اليوم الجالية عالنت من المشكل ولم يسمع أحد أصواتهم لأن أجانب وحتى سفير بريطانيا سابق اشتكو من ررام كل شيء رديء
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2 - عميمي سعيد الخميس 13 فبراير 2020 - 23:07
لا رام ودوزيم ومكتب القطار ومءات الشركات والمكاتب العمومية تلتهم ميزانيات الشعب وتمنح إدارتها للمحظوظين من ابناء الأعيان يتوارثونها وأغلبها مفلسة كشركة الطيران والقطار ودوزيم لكن الغريب تبقى عليها سلطة التحكم تلتهم اموال البؤساء على حساب الصحة والتعليم والبنيات الاساسية الضرورية للعيش الكريم هكذا تلتهم لآرام ملايير الدراهيم كل سنة من خزينة الدولة بلا حسيب ولا رقيب والأغرب ان الدولة تخلت عن الصحة والتعليم ولم تتخلى عن الطيران والقطار
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1
3 - مروان الخميس 13 فبراير 2020 - 23:10
شركة لا تحترم بتاتا زبنائها و تتعامل معهم كالجماد، الغاء الرحلات شيئ جد عادي بالنسبة لهاذه الشركة اما تأخير الرحلات فحدت و لاحرج.يجب اعادة النضر في سياسة الشركة و الرواتب الخيالية التي يتقاضاها اطرها رغم النتائج السلبية، في الاخير الشركة التي لا تحترم زبنائها يجب عدم احترامها و السلام.
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4 - said الخميس 13 فبراير 2020 - 23:19
كاع سلعتنا غير صالحة التأخر وسوء المعاملة وو
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5 - عقبة بن نافع الفهري الخميس 13 فبراير 2020 - 23:19
بسم الله الرحمان الرحيم الان صحصح الحق الحمد لله هذا ماقالناه من قبل في عدة تعاليق حول الخطوط المشؤومة الان أصبحت الفضائح تظهر للعلن المهم نرجوا من المسؤولين في الشركة وأصحاب راس المال ان يهتموا بصورة البلد او يغيروا الاسم الى الخطوط الضعيفة بدل الملكية فشرح الواضحات من المفضحات ربح المال بالقوالب لن يطول كثيرا لان ستمنع مثل هده الخطوط عاجلا أم آجلا هذه ليست بزنس بل قمة الغباء
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