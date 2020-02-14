24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4408:1113:4716:4619:1420:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هل تنهار أمريكا؟ (5.00)

  2. انتشار كلاب الشوارع ينغص حياة ساكنة مدينة وزان (5.00)

  3. "أياكس" و"تشيلسي" يعلنان انتقال حكيم زياش إلى الدوري الإنجليزي (5.00)

  4. انتصار الأمومة على كورونا (5.00)

  5. رسامو الكاريكاتير يرفضون "إقصاء بطاقة الفنان" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | منظمة: تركيا تكبّد الاقتصاد المغربي خسائر فادحة‎

منظمة: تركيا تكبّد الاقتصاد المغربي خسائر فادحة‎

منظمة: تركيا تكبّد الاقتصاد المغربي خسائر فادحة‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:41

رحبت المنظمة الديمقراطية للشغل بما وصفتها بـ"المبادرة الشجاعة والمسؤولة والوطنية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لوضع حد للاختلالات في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا".

ونوهت المنظمة، في بلاغ توصلت به هسبريس، بقرار فرض ضرائب إضافية على الواردات من تركيا وزيادة معدل رسوم الاستيراد المنصوص عليها في الاتفاقية بنسبة 90 ٪، "رغم المعارضة الشرسة من رئيس الحكومة وحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب".

واعتبر البلاغ أن خسائر فادحة تكبدها الاقتصاد الوطني نتج عنها "إغلاق للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، التي تواجه صعوبات هائلة في مواجهة المنافسة غير الشريفة والثقل الضريبي والفوائد المرتفعة جدا التي تفرضها المعاملات البنكية، فضلا عن فقدان عشرات الآلاف من مناصب الشغل".

ودعت المنظمة الحكومة إلى إيقاف النزيف في فقدان عدد كبير من مناصب الشغل والتسريح الجماعي للعاملات والعمال؛ وذلك بإعادة النظر في عدد من الاتفاقيات، والتأهيل الحقيقي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وتحسين جودة المنتج الوطني وجعل أسعاره معقولة وفي متناول الطبقات الاجتماعية، مع وقف فوضى الأسعار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - طلحاوي عماد الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:51
السلام عليكم انا ما لا افهمه هل تركيا هي الوحيدة التي نتعامل معها او بالاحرى لماذا تركيا بالضبط؟اين هي فرنسا المستفيدة الوحيدة او بمتياز لتصنيع السيارات بالمغرب الصين الدي انهكت قطاع النسيج الدي كان يشكل قطاع حيوي بالمغرب نحن ما نريده عدم تسيس مصالح الشعب المغربي .سدو الروبيني على كلشي اولا الاخرين اصحاب المعاملات الكبرى لا تهم لانكم تستفيدون منهم كفاكم تلاعب بعقول المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - المكناسي الجمعة 14 فبراير 2020 - 09:54
ما عرفنا العدالة والتنمية معانا أو مع تركيا و غانا ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.