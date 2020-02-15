الناشرون بمعرض الكتاب ينعشون سوق العملات

هسبريس – محمد لديب

انتعشت سوق صرف العملات الأجنبية، بمنطقة البازارات ووسط مدينة الدار البيضاء، بشكل لافت نتيجة ارتفاع إقبال الناشرين الأجانب، وخاصة العرب، على خدمات العاملين في هذا المجال.

وقال مسير محل لصرف العملات بشارع فيليكس هوفيت بوانيي، الشهير باحتضانه أكبر نشاط لصرف العملات الأجنبية في الدار البيضاء، إن الجميع لمس زيادة في حجم الطلب على تحويل العملة من طرف مواطنين ينتمون إلى دول الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث ذاته: "نسجل زيادة في الطلب على تحويل العملة في كل دورة من دورات معرض الكتاب والنشر، وهذا يرفع من رقم معاملاتنا الذي نسجله في الأيام العادية".

وأضاف المصدر ذاته، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "مجموعة من المهنيين لمسوا تراجعا في نسبة الإقبال على صرف العملات الورقية، خاصة من طرف السياح الغربيين، الذين يعتمدون على بطائقهم الائتمانية الدولية بشكل كبير، عكس السياح العرب والأفارقة".

وعن إقبال الناشرين العرب على خدمات صرف العملة، قال صيرفي للعملات بشارع الجيش الملكي إن نشاط بيع الكتب يدر أموالا مهمة على مثل هؤلاء التجار، وهو ما يجعلهم يفضلون اللجوء إلى محلات الصيرفة الكلاسيكية لتغيير العملة، وزاد: "هو أمر طبيعي واعتدناه في كل دورة من دورات معرض الكتاب والنشر، والمعارض التجارية الدولية التي تستقطب عارضين أجانب على وجه الخصوص".

يشار إلى أن عدد العارضين المشاركين في المعرض بلغ 703، ضمنهم 112 ينتمون إلى المغرب و47 من مصر؛ في حين شاركت معظم الدول بدار عرض واحدة. وقام العارضون الأجانب بحجز أروقة على مساحة قاربت 3700 متر مربع.

وتعرف هذه التظاهرة الثقافية عرض 100 ألف عنوان، وبإجمالي نسخ يبلغ ثلاثة ملايين نسخة. وتسيطر الكتب الصادرة باللغة العربية على ما يناهز 63 في المائة من مجموع الكتب المعروضة.