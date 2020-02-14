برنامج جمعية يواكب شبابا من حاملي المشاريع

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت "الجمعية المغربية لقادة الألفية" انطلاقة برنامج يهدف إلى مواكبة الشباب حاملي المشاريع والباحثين عن فرص الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

وقررت الجمعية المذكورة العمل على مرافقة حاملي المشاريع ابتداء من الفكرة إلى غاية تحقيقها؛ وذلك انسجاما وتفاعلا مع البرنامج المتعلق بتمويل مشاريع المقاولات التي يشرف عليها الشباب، والتي سيتم تمويلها من طرف المؤسسات البنكية تجاوبا مع التعليمات الملكية.

وأكد مروان الإدريسي حجاجي، رئيس الجمعية، أن مبادرة جمعيته تعد "بنية للاستقبال تهدف إلى مرافقة حامل المشروع ابتداء من الفكرة إلى غاية تحقيقها".

وأوضح المتحدث نفسه أن الجمعية ستعمل على تقديم خدمات عديدة، من بينها "دعم وتطوير وإكمال المشاريع، لاسيما في المجالات القانونية والتكنولوجية والاقتصادية والتجارية".

كما ستسهر الجمعية، يضيف المتحدث نفسه، على "اقتراح تكوينات وفق الاحتياجات المحددة لإضفاء الطابع الرسمي على المشروع وللتحقق من قدرته على الاستمرار، دون إغفال مساعدة حامله على إيجاد التمويل والشركاء".

وحسب عضو الجمعية عبد الرفيع دحان فهذا المشروع يأتي "ليواكب التمويل التعاوني الذي سيمكّن من تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة المشاريع المبتكرة والإبداعية، والمشاريع ذات البعد التنموي والثقافي والاجتماعي، كما يفتح مجالا لتعبئة مساهمات مغاربة الخارج، خصوصا في المشاريع التنموية التي تهم مناطقهم الأصلية".

وشدد المتحدث نفسه على أن الجمعية تتوقع أن يساهم مشروعها في توسيع الولوج إلى التمويل ورفع مؤشر التنمية؛ وبالتالي توفير فرص عمل جديدة والإسهام في تمكين الشباب والنساء اقتصاديا.