المغرب يسعى لشراء أطنان من القمح الأمريكي

هسبريس - رويترز

قال تجار أوروبيون، الإثنين، إن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، طرح مناقصة لشراء حوالي 354 ألف طن من القمح الأمريكي المنشأ‭ ‬بموجب نظام التعريفة التفضيلية للواردات.

ووافقت الحكومة المغربية في 26 دجنبر الماضي على مرسوم بتعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين اعتبارا من الثاني من يناير الماضي وحتى 30 أبريل الجاري لضمان إمدادات منتظمة وتفادي ارتفاعات في الأسعار في السوق المحلية.ضمان إمدادات منتظمة وتفادي ارتفاعات في الأسعار في السوق المحلية.