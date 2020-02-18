24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:0613:4616:4919:1820:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عين بلال .. جماعة فقيرة تسير في طريق التنمية بأجنحة مكسورة (5.00)

  2. رسالة إلى المثقفين المغاربة.. (5.00)

  3. بنشعبون ولفتيت يحشدان الولاة لإنجاح برنامج دعم المقاولات (5.00)

  4. الهجرة والعمل في ألمانيا (5.00)

  5. ‪الصراعات المسلحة تفاقم الجرائم الجنائية في بلدان الأزمات العربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | المغرب يسعى لشراء أطنان من القمح الأمريكي

المغرب يسعى لشراء أطنان من القمح الأمريكي

المغرب يسعى لشراء أطنان من القمح الأمريكي
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 00:08

قال تجار أوروبيون، الإثنين، إن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، طرح مناقصة لشراء حوالي 354 ألف طن من القمح الأمريكي المنشأ‭ ‬بموجب نظام التعريفة التفضيلية للواردات.

ووافقت الحكومة المغربية في 26 دجنبر الماضي على مرسوم بتعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين اعتبارا من الثاني من يناير الماضي وحتى 30 أبريل الجاري لضمان إمدادات منتظمة وتفادي ارتفاعات في الأسعار في السوق المحلية.ضمان إمدادات منتظمة وتفادي ارتفاعات في الأسعار في السوق المحلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.