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الرئيسية | مال وأعمال | مكتب السكك الحديدية يطلق خدمة "قطار+سيارة"

مكتب السكك الحديدية يطلق خدمة "قطار+سيارة"

مكتب السكك الحديدية يطلق خدمة "قطار+سيارة"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 19:20

يطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، ابتداءً من يوم غد، أول خدمة للنقل المتعدد الوسائط المكمل للقطار، تحت إسم "قطار+ سيارة"، وستشمل جميع الخدمات المكملة للقطار بهدف تمكين الزبناء الراغبين في ذلك، من التنقل بين المحطات ومختلف نقاط المدينة.

وأوضح بلاغ للمكتب، أنه بغية تدعيم خدمة "قطار+ سيارة" بشكل تدريجي، يتابع المكتب الإجراءات اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة لعقد شراكات مع فاعلين متخصصين في كراء السيارات، لاقتراح حلول نقل مكملة للقطار مع ضمان أحسن الظروف والمزايا للزبناء.

وفي هذا الصدد، يقترح المكتب أسعارا تفضيلية حصرية لزبناء المكتب، وصيغا مختلفة لخدمة تأجير السيارات بسائق أو بدون، والتي تتلاءم مع مختلف شرائح الزبناء وتلبية مختلف حاجياتهم في التنقل، ويتعلق الأمر بالسيارة المشتركة والتأجير باليوم أو بالساعة والنقل نحو المطارات والموانئ، واختيار شركاء متخصصين في مجال تأجير السيارات على أساس خبرتهم وجودة خدماتهم؛ وكذا تسهيل مسار الزبون منذ عملية حجز خدمة "قطار+ سيارة" عبر الإنترنت إلى حين استرداد / إعادة السيارة في الأماكن المخصصة لها بمرائب السيارات بالمحطة.

وحسب المصدر ذاته، ستمكن هذه الخدمة المتوفرة خاصة على الموقع الالكتروني www.oncf-voyages.ma زبناء المكتب من الاستفادة من تجربة سفر من "عنوان إلى عنوان" بمختلف محطات الشبكة بأفضل الأسعار وفي أحسن ظروف الراحة.

من جهة أخرى، سجل المكتب الوطني للسكك الحديدية، حسب ذات المصدر، مع بداية سنة 2020 نموا برقمين في حركة النقل، والصادر عن مختلف أصناف قطارات الخط خلال شهر يناير مقارنة بسنة 2019.

وبفضل هذه الإنجازات التي بلغت + 41 في المائة بالنسبة لقطارات "البراق" و+ 24 في المائة لقطارات "الأطلس"، ومن أجل تقديم مجموعة من الخدمات لزبنائه لتحسين حركيتهم، شرع المكتب في بلورة خدمات ذات قيمة مضافة مكملة للقطار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الوجدي الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 20:06
فكرة جيدة لان الطكسيات الحمراء في الدار البيضاء يحمرون أعينهم في الزبناء وخدماتهم ليست في المستوى
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27
2 - مواطن مغربي الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 20:11
صاوبو بعدا غير القطارات واحتارمو المواطنين عاد هضرو فالسيارة. كينبن شي خطوط بحالا مسافر فقطارات بنغلادش .
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-13
3 - Morocco الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 20:20
That’s really a great idea, BUT not in Morocco, for at least maybe another 200 years. How about they concentrate first on providing descent ON TIME rail services?
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-7
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