مصنع جديد بطنجة يعزز جاذبية الوجهة المغربية

هسبريس من الرباط

وقعت الشركة العالمية TE Connectivity اتفاقية استثمارية مع المغرب لإحداث مصنع جديد لها بمنطقة "طنجة أوطوموتيڤ ستي"، لإنتاج الموصلات الكهربائية الموجهة لقطاع السيارات.

وجرى التوقيع على الاتفاقية الاستثمارية، الثلاثاء بالرباط، من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، ونائب الرئيس الأول لأنشطة السيارات بالشركة، ماتياس ليشنر.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطوير الشركة الرائدة عالمياً لأنظمة التوصيل الخاصة بقطاعي السيارات والطيران بالمغرب، وذلك باستثمار يبلغ 147.25 مليون درهم، سيحدث 500 منصب شغل مباشر جديد.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر إن "هذا الاستثمار الجديد يعكس مدى تنافسية وجاذبية الوجهة المغربية، ويؤكد تموقع المغرب كمنصة عالمية لإنتاج وتصدير السيارات ومكوناتها، وذلك بفضل الرؤية الملكية".

ويُعد هذا المشروع الرابع لشركة TE Connectivity التي تنجزه في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، إذ أنشأت سنة 2016 مصنعين، أحدهما خاص بإنتاج الموصلات الكهربائية، والآخر خاص بحقن أنظمة التوصيل.

وسنة 2017 أنشأت الشركة، التي يُوجد مقرها الاجتماعي في سويسرا، مصنعها الثالث المتخصص في صب وتجميع الموصلات الكهربائية الخاصة بعربات الوزن الثقيل.

يذكر أن مجموعة TE Connectivity هي أحد الرواد العالميين في مجال حلول الوصلات الكهربائية وأجهزة الاستشعار، والمكونات الإلكترونية عالية الدقة الموجهة لقطاع السيارات والفضاء والدفاع والطاقة وقطاع الصناعة وقطاع الاتصالات.

وتحقق المجموعة رقم معاملات يناهز 14 مليار دولار، وترصد غلافاً استثمارياً تبلغ قيمته 675 مليون دولار للبحث التطويري، كما تمتلك 21 مركزاً للبحث التنموي عبر العالم، وتُشغل أزيد من 80 ألف شخص في أكثر من 150 بلدا.