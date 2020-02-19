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الرئيسية | مال وأعمال | البرلمان يُشكل مهمة استطلاعية لافتحاص "اختلالات" الإسمنت

البرلمان يُشكل مهمة استطلاعية لافتحاص "اختلالات" الإسمنت

البرلمان يُشكل مهمة استطلاعية لافتحاص "اختلالات" الإسمنت
هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 18:15

يتجه مجلس النواب إلى تشكيل لجنة برلمانية للقيام بمهمة استطلاعية لقطاع الإسمنت في المغرب، تعد الأولى من نوعها، مبررا ذلك بتواتر المعطيات حول وجود احتكار في المجال وارتفاع مهول في الأسعار.

وحصلت هسبريس على ورقة تقنية حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة لقطاع الإسمنت، التي دفعت أعضاء من البرلمان إلى المطالبة بمهمة استطلاعية على غرار المهمتين اللتين شملتا قطاع المحروقات والقطاع البنكي.

وتكشف الورقة بوضوح "الارتفاع المهول لسعر الإسمنت رغم وفرة المنتوج، وكذا الوقوف على فرضية وجود حالات الاحتكار في مجال الإسمنت والمواد المرتبطة بصناعته".

ونبه المطالبون بالمهمة، في الوثيقة التي تتوفر عليها هسبريس حصريا، إلى عدم تجاوب الجهاز التنفيذي مع الأسئلة الشفوية والكتابية، وعدم اتخاذ أي إجراءات كفيلة بتصحيح الوضع، معلنين أنه "طبقا للباب الرابع من الدستور المخصص للسلطة التشريعية، سيما الفصل 70 الذي يحدد سلطات البرلمان، وبناء على المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أصبح من الضروري القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول قطاع الإسمنت للوقوف على الاختلالات التي تشوبه هذا القطاع".

وشدد النواب على أن قطاع الإسمنت يتعرض لعدة انتقادات؛ حيث وجهت له أصابع الاتهام في ملفات حارقة، من قبيل استيراد مواد سامة من الخارج، وهو ما بدا جليا في صفقة النفايات الإيطالية، والمخاطر البيئية من خلال الانبعاثات الخطيرة، والأمراض الخطيرة، موردين أن هذا "الشيء يكلف الدولة مصاريف الاستشفاء، وارتفاع الأسعار مقارنة مع دول الجوار مما يثقل كاهل المستثمر في المجال العقاري، الشيء الذي ينعكس سلبا على ولوج المواطن للسكن اللائق".

الفرضيات التي بنى عليها النواب مطالبهم قائمة على "مدى احترام القطاع لمبدأ المنافسة، بهدف مدارسة فرضية الاتفاق المسبق حول الأثمان، واحترام القطاع لمبدأ المنافسة عن طريق مدارسة فرضية الاتفاق المسبق حول التمركز بالجهات، بالإضافة إلى احترام القطاع لمعايير الجودة المتعارف عليها دوليا، وكذا احترامه للمعايير الدولية في مجال البيئة".

من جهة ثانية، سينبش النواب في مدى احترام مبدأ التنافس الحر في الولوج الى الطلبيات العمومية، وكذلك شبكة التوزيع، وفرضية اللجوء الى المضاربة، مشددين على ضرورة الوقوف على دور الجمعية المهنية للإسمنت في دينامية سوق الإسمنت، وخطورة تواجد بعض المعامل بالمناطق الآهلة بالسكان.

يذكر أنه بعد اندماج شركتي "لافارج" و"هولسيم" سنة 2016، أصبحت أربعة مجموعات رئيسية تهيمن على سوق الإسمنت المغربية. يتعلق الأمر بشركة لافارج-هولسيم المغرب، وإسمنت تمارة، وإسمنت المغرب، وإسمنت الأطلس. وتشغل هذه الشركات ما مجموعه 12 مصنعا للإسمنت بطاقة إنتاجية تناهز 22 مليون طن في نهاية سنة 2015.

وتشير المعطيات التي توصل بها النواب إلى أن ثمن الإسمنت في المغرب يفوق بنسبة 40 في المائة ثمنه في دولة مصر، وأن سعر مواد البناء في المملكة عرف ارتفاعا مهولا بلغ نسبة 72 في المائة منذ سنة 2000. ويمكن إرجاع سبب هذا الارتفاع إلى كون هامش الربح قد يصل إلى 60 في المائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - khalid الأربعاء 19 فبراير 2020 - 18:26
c'est vrai les marges sont énormes
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2 - ben lebsir ahmed الأربعاء 19 فبراير 2020 - 18:31
اريد ان اضع شئ مهم هناك شركات تشتغل في البنية التحتية للمغرب سواء في الازقة او البناء تشتغل بالاسمنت الرديئة والباردة وتاريخها مات تلاحضون في اماكن كثيرة تجدها تدهب بسرعة في وقت سريق وتشققات في مباني كثيرة وخاصة مثل مستشفيات وادارات ومدارس
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11
3 - Mourad الأربعاء 19 فبراير 2020 - 18:39
الاسمنت يُشكل مهمة استطلاعية لافتحاص "اختلالات" البرلمان
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2
4 - رامي عبد الأربعاء 19 فبراير 2020 - 18:41
قطاع الأسمنت في يد لوبي نافذ مدعم من طرف سلطة التحكم ولا سلطة لا البرلمان ولا للحكومة على هذا القطاع !!
بلا ضياع الوقت والمال بلا بيع الوهم للمواطنين
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6
5 - امغار ناريف الأربعاء 19 فبراير 2020 - 18:46
ربما ستتدخل اسبانيا من جديد وستقول لا يجوز للمغرب القيام بهذه المهة من جانب واحد حتى ترضى عنه اسبانيا ههههههههه اسبانيا تشجع التهريب من سبتة ومليلية المدينتين المحتلتين نحو المدن المغربية الاخرى وترى منع المغرب لهذه المصيبة التي قضت على اقتصاد المغرب بانها جريمة كما رات في رسم الحدود جريمة وكانها هي الوصية على المغرب الا نستحي من نفسها كيف تسمح لنفسها بهذا التصرف الارعن في ظل ما يسمى بالامم المتحدة ؟؟؟؟؟
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-4
6 - تبا للجشع الأربعاء 19 فبراير 2020 - 18:58
تبا لهكذا عقليات، الشعب المغربي الف الاحتكار والاستهتار. الشركات الجشعة لم ولن تدفع الضرائب، ولكن تنهش جيوب المواطنين بدون رحمة. هامش الربح مرتفع، ولما لا، الكامبو والقميحي موجود. الا كل الناعقين واش بغيت نا نوليو بحال..... ها هو حالنا وحالكم، ركونكم للذل سيجر علينا المصايب والكورات وعلى الاجيال القادمة. قدرنا ان جعلنا الله معكم في بلد واحد. انا احمل المسؤولية كاملة إلى ألفا غول، لأنه هو سبب الفساد واقتصاد الريع، تم إلى بطون الحرام واخيرا شدادين الحيوط، وسكت الحيطان ليه ودنين.
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3
7 - علي ناصر الأربعاء 19 فبراير 2020 - 18:59
على ما يبدو فلا توجد هناك منافسة بالمعنى الصحيح في ميدان الإسمنت، بل هناك توافق بين المنتجين لتحديد الثمن ، ودليلي في ذلك ان ثمن الإسمنت في المغرب يزيد بكثير عن أوروبا علما ان الأجور هناك تفوق عشر مرات ما يتقاضاه العمال بالمغرب، وجودة الإسمنت في بلجيكا مثلا لا تقارن بأسمنت المغرب وثمنه لا يتعدى خمس اورويات مقابل ثمانية بالمغرب،
فليس من المستبعد ان تكون الشركات المحتكرة والمنتجة للأسمنت بالمغرب تدفع اجور عمالها الأوروبيين من الأرباح التي تجنيها من فروعها بالمغرب، على اللجنة ان تمحص في الموضوع واكيد انها ستقف على غرائب وعجائب،
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8 - Bruce الأربعاء 19 فبراير 2020 - 19:04
أنا بغيتكم غير تقولوا لي شي ميدان ولا شي قطاع فهاذ البلد السعيد لي ما داخلوش الغش و النصب و التلاعب إما في المادة الخام أو القيمة أو الكمية ؟؟؟؟ من الأدوية إلى الوقود إلى مشتقات الحليب و من الفوطات الصحية إلى المبيدات الحشرية...
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9 - moi-meme الأربعاء 19 فبراير 2020 - 19:06
اضف الى هذا ان الحكومة تقتطع 10 دراهم عن كل كيس إسمنت "لتمويل" برنامج مدن بدون صفيح. الا ان مدن الصفيح تتوالد كالسرطان
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10 - Hamou amsterdam الأربعاء 19 فبراير 2020 - 19:08
سبق ان كانت لجنة برلمانية بالمحروقات والأبناك ، ومادا استفاد المواطن منها؟ لجنة برلمانية لخنشة السيمة، هادا مضحك، أين هي الوزارة ، او مجلس الحسابات بالاتر والكفاءات لمحاسبة هده الشركات، وإلا ستأتي لجنة برلمانية البحت في (الحرشة والبغرير وووو) .
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11 - اتقوا الله في الوطن الأربعاء 19 فبراير 2020 - 19:25
المستثمرين الأجانب في قطاع الأسمنت المغربي من المان وايطاليين وفرمسيين وحتى برتغاليين هولاء الأخرين سلموا للبرازيليين في جهة الرباط، كل هولاء الأجانب ينعثون المغرب بجنة الأسمنت لان هامش الربح في المغرب كبير جدا قل يصل إلى 60 بالمائة من رقم المبيعات وهو رقم كبير وفضيع بالمقارنة مع هامش الربح مثلا في إيطاليا الذي لا تتعدى أربعة في المائة لذلك تجد ان العديد من معامل الاسمنت قد اغلفت أبوابها في إيطاليا، وحتى في الصناعات الجد متقدمة لا تجد هامش الرابح يتجاوز 30 في المائة، اظن ان السبب الأكبر في هذا الاختلال يأتي من الثمن الباهض للاسمنت في المغرب الذي يصل ثلاتة أضعاف الثمن المصري، هنا يجب على الاقل في المرحلة الأولى إنقاص الثمن تدريجيا ب 10 في المائة لرفع الضعط عن جيب فقراء المغرب ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
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