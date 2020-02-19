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الرئيسية | مال وأعمال | "فيفو إنيرجي المغرب" تعيد إطلاق حملة "كود واحد"

"فيفو إنيرجي المغرب" تعيد إطلاق حملة "كود واحد"

"فيفو إنيرجي المغرب" تعيد إطلاق حملة "كود واحد"
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 21:50

أطلقت شركة "فيفو إنيرجي المغرب"، الشركة المكلفة بتسويق وتوزيع الوقود والزيوت التي تحمل العلامة التجارية "شال"، حملة جديدة للتوعية بالسلامة الطرقية هاشتاغ "كود واحد".

ويتلخص مبدأ "كود واحد" في تعبئة المواطنين المغاربة للتوقيع على "ميثاق" لاحترام قانون السير.

وقالت الشركة، في بيان صحافي، إن الحملة نجحت في عام 2019 في توعية أزيد من 14 مليونا من المغاربة، عبر برنامج واسع على الإنترنيت وكذلك من خلال وسائل الإعلام ومحطات الخدمة.

ويتماشى هدف حملة "كود واحد"، التي تستفيد من دعم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، مع هدف السلطات العمومية الرامي إلى تقليص عدد الحوادث بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2026 عبر مكافحة انعدام الأمن الطرقي.

وقالت هند مجاطي العلمي، مديرة التواصل بشركة "فيفو إنيرجي المغرب"، إن "مبادرة "كود واحد" انبثقت عن معاينة وجود قوانين سير في المغرب للأسف بعدد مستخدمي الطريق. ومع ذلك، من خلال مقاربة ملائمة للتوعية، نبين أن تغيير السلوكيات ممكن وأن قانون سير واحدا يمكن ويجب أن يحترمه الجميع!".

ومن جهته، صرح بناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بأن "مبادرة "كود واحد"، بفضل مقاربتها المبتكرة، تمثل طريقة جديدة للتوعية بالسلامة الطرقية. وهي طريقة تشمل مستخدمي الطرق الحاليين، وتدعو إلى الالتزام بتغيير السلوك. ويسعدنا، بمعية شريكنا "فيفو إنيرجي المغرب"، أن نقدم دعمنا لهذه المبادرة ذات المصلحة العامة".

وتندرج مبادرة "كود واحد"، التي أطلقت من جديد في يوم 18 فبراير على هامش اليوم الوطني للسلامة الطرقية، في إطار مواصلة تنفيذ مقاربة تستند إلى التوعية الفعلية للمواطنين المغاربة، عبر تشجيعهم على العمل الملموس من خلال تناقل هاشتاج #CodeWahed . كما تدعو هذه المبادرة كل من لم يلتحق بعدُ بهذه الحركة إلى التوقيع على الميثاق الرقمي، وهو دلالة رمزية على الالتزام باحترام قانون السير.

وتسهر شركة "فيفو إنيرجي المغرب"، الرائدة في مجال النهوض بالمبادرات ذات الصلة بالسلامة الطرقية، على تطوير برنامج شامل في هذا المجال بهدف تحسين السلوكيات المرتبطة بالسلامة الطرقية لدى الساكنة بصفة عامة، ولدى الأطفال على وجه الخصوص.

وتحقيقا لهذه الغاية، تعمل الشركة سالفة الذكر، منذ أزيد من 15 عاما، في تنسيق وثيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زواقي الأربعاء 19 فبراير 2020 - 22:09
كود واحد . متفقون . لكن المغربي ليس بواحد . المغربي الذي يمشي بهدوء يتغير فجأة إلى وحش كاسر و هو أمام المقود . المشكل ماشي ف البقر ولكن المشكل ف عبد المولى .
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