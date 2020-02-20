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كُتّاب وآراء
"وانا" تسحب دعوى قضائية ضد اتصالات المغرب
أعلنت شركة "وانا"، صاحبة العلامة التجارية "إنوي"، عن سحب شكاية كانت قد وضعتها ضد شركة "اتصالات المغرب" أمام القضاء.
وذكر بلاغ للشركة صاحبة العلامة التجارية "إنوي"، اليوم الخميس، أن هذا القرار جاء بمبادرة من مجموعة "المدى" التي تتبع له "إنوي".
وجاء في البلاغ أن المجلس الإداري لشركة "وانا" قرر سحب الإجراء الذي اتخذته في 2018 ضد "اتصالات المغرب" أمام المحكمة التجارية للرباط بناءً اقتراح مديري "المدى"، وعبرت عن ثقتها في آفاق تقوية وتطوير قطاع الاتصالات.
وأورد البلاغ أن مجلس إدارة "وانا"، المنعقد بدعوة المساهم الأغلبي "المدى"، أحيط علماً بقرار إدانة "اتصالات المغرب" من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بشأن الممارسات المنافسة في سوق الهاتف الثابت.
وأضاف المصدر ذاته أن "مجلس إدارة "وانا" لا يشك في أن هذه القرارات الصادرة في الصدد ستعيد المنافسة في سوق الاتصالات لصالح المستهلكين والشركات وفي الامتثال للقوانين والمقتضيات المعمول بها".