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الرئيسية | مال وأعمال | "المغرب مبادرات" يموّل 970 مقاولة صغيرة جدا‎

"المغرب مبادرات" يموّل 970 مقاولة صغيرة جدا‎

"المغرب مبادرات" يموّل 970 مقاولة صغيرة جدا‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 21 فبراير 2020 - 16:29

أعلنت وكالة التنمية الاجتماعية أنها قامت بتمويل أزيد من 970 مقاولة صغيرة جدا في إطار البرنامج الوطني "المغرب مبادرات"، الذي أطلقته منذ 2006.

ويتمثل البرنامج في توفير أرضيات للاستقبال والتوجيه والمواكبة والتكوين والدعم المالي في صيغة قروض بدون فائدة وبلا ضمان لفائدة حاملي مشاريع ينحدرون أساسا من الفئات الفقيرة، حيث جرى تمويل هذه المشاريع من خلال أزيد من 22 أرضية تم إحداثها على مستوى مختلف جهات المملكة؛ منها اثنتان في جهة فاس مكناس.

ياسين حمزة، مدير وكالة التنمية الاجتماعية، كشف، خلال كلمته في حفل إطلاق برنامج تطوير المبادرات الجهوية للمقاولة الاجتماعية، أنه تم إحداث ما لا يقل عن 2700 منصب شغل من خلال هذه المقاولات، مشددا على أن الوكالة وضعت إشكالية التشغيل بالمغرب في قلب عملها على اعتبار أنها تتطلب مقاربة ديناميكية ممتدة على المستويين المتوسط والطويل، موردا أن هذه الأرضيات تمنح لأصحاب المقاولات الصغيرة جدا من الشرائح الاجتماعية الفقيرة خدمات الاستشارة والمواكبة والتمويل عبر قروض بلا فوائد.

وكانت وكالة التنمية الاجتماعية والمجلس البريطاني قد أطلقا، أمس الخميس، برنامج تنمية المبادرات الجهوية للمقاولة الاجتماعية، الرامي إلى تعزيز الاستقلالية السوسيو اقتصادية للفئات الهشة، حيث يعتزم الطرفان في هذا الإطار تنسيق جهودهما من أجل تجسيد برنامج نموذجي ينسجم مع توجيهات الملك محمد السادس المتعلقة بتشجيع النشاط المقاولاتي للشباب.

ورصد للبرنامج، الممتد على ثلاث سنوات، مبلغ يفوق أربعة ملايين درهم. وسيوجه هذا الاستثمار أساسا نحو تمويل مشاريع اجتماعية وتعزيز كفاءات الفاعلين المحليين وحاملي المشاريع.

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