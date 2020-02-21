"أونسا" تلزم آلاف المؤسسات بالترخيص الصحي

هسبريس من الرباط

كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا" أن أزيد من 7800 مؤسسة عاملة في القطاع الغذائي حاصلة من طرفها على الترخيص على المستوى الصحي، إلى حدود نهاية 2019، وفقا لمقتضيات القانون 07-28 ومرسومه التطبيقي الذي ينص على ضرورة حصولها على الترخيص على المستوى الصحي لمزاولة نشاطها.

ودعت "أونسا"، في بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، باقي المؤسسات إلى الالتزام بإجبارية الحصول على الترخيص الصحي، محددة متم شهر يونيو 2020 كأجل أقصى لتسوية وضعيتها.

ودعا المكتب جميع المقاولات والمؤسسات غير الحاصلة على الترخيص الصحي إلى تسوية وضعيتها من أجل إنتاج وتسويق منتجاتها الغذائية، وإيداع ملفاتها لدى المصالح الإقليمية للمكتب قبل انقضاء التاريخ المحدد.

جدير بالذكر أن عدد المقاولات والمؤسسات المرخصة على المستوى الصحي من طرف "أونسا" ارتفع من 2400 مؤسسة سنة 2010 إلى 7828 مؤسسة إلى حدود نهاية 2019.