"سامسونغ المغرب" تسوق لهاتف "غالاكسي فليب"

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت "سامسونغ المغرب" شروعها في تسويق هاتف Samsung Galaxy Z Flip الجديد، الذي سيتيح لحامله معرفة هوية المتصل به وهو في حالة الطي، وأيضا الإجابة عن الاتصال دون الحاجة إلى فتح الهاتف بشكل كامل.

وتتمثل فكرة الهاتف الجديد في كونه قد يصبح بشاشة كبيرة عند فتحه، ويمكن أن يكون بحجم محفظة صغيرة عند طيه.

وتقول الشركة إنه يمكن فتح وإغلاق الهاتف أكثر من 200000 مرة. وأضافت أن غالاكسي فليب زد يعتبر خطوة جديدة مهمة في تطوير فئة جديدة من الهواتف الذكية بشاشة قابلة للطي، توفر تجربة جديدة لاستخدام الهواتف الذكية، مشيرة إلى أن الهاتف الجديد يعيد تعريف تجربة الاستخدام من خلال التصميم الفريد القابل للطي.

ويتمثل التغيير الكبير الآخر في الجزء الأمامي للهاتف، الذي يحتوي على شاشة مصنوعة من مادة تسميها شركة سامسونغ "الزجاج القابل للطي".

مواصفات z flip

يأتي هاتف سامسونغ الجديد بتصميم من الزجاج وإطار من المعدن، تشغل فيه الشاشة كل الجهة الأمامية تقريبا، مع حواف صغيرة باللون الأسود حول الشاشة، وكاميرا أمامية مدمجة في ثقب أعلى منتصف الشاشة نفسها. وقالت شركة سامسونغ إنها اعتمدت على مفصل في المنتصف لطي الشاشة والهاتف رأسيا.

وقد تم اعتماد تصميم جديد للمفصل يضمن متانة وسلاسة أكبر أثناء الاستخدام، مع إمكانية بقاء الهاتف مطويا بزوايا مختلفة. وأوضحت الشركة أنها استخدمت ألياف نايلون جديدة مصممة للوقاية من الغبار.

جهاز قابل للطي

يعتبر غالاكسي زد فليب أول هاتف يحمل شاشة من الزجاج. وهو يحمل شاشة Dynamic AMOLED تطلق عليها شركة سامسونغ اسم Infinity Flex قابلة للطي من المنتصف، وهي شاشة قياسها 6.7 بوصات بأبعاد 21.9:9 بدقة +FHD أو 2636×1080 بكسل بكثافة 425 بكسل/بوصة، مع وجود شاشة صغيرة لإظهار التنبيهات والمكالمات الواردة عندما يكون الهاتف مطويا، وهي شاشة Super AMOLED قياسها 1.1 بوصة بدقة 300×112 بكسل بكثافة 303 بكسل/بوصة.

أبعاد الهاتف

يتوفر Galaxy Z Flip على أبعاد 37.6×87.4×17.3 ملم عندما يكون مطويا، وعلى أبعاد 73.6×167.3×7.2 ملم عندما يكون مبسوطا أو غير مطوي. كما يبلغ وزنه 183 غراما، وهو ما يجعل حجمه صغيرا عندما يكون مطويا ومناسبا جدا للجيب، مع وجود مستشعر تقليدي لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة على جانب الهاتف، ونفذ USB-C للشحن وتوصيل السماعات.

كاميرا الهاتف الجديد

زودت شركة سامسونغ هاتفها الذكي الجديد بشاشة قابلة للطي Galaxy Z Flip بكاميراتين خلفيتين، الرئيسية بدقة 12 ميغابكسل بفتحة عدسة F/1.8، مع دعم ميزة التركيز التلقائي والتثبيت البصري OIS وتسجيل فيديو HDR10+ والتكبير الرقمي حتى 8x.

كما يتوفر الهاتف على كاميرا Ultrawide بزاوية عريضة بـ123 درجة، وبدقة 12 ميغابكسل أيضا. كما زودت شركة سامسونغ هاتفها الذكي الجديد بكاميرا سيلفي أمامية بدقة 10 ميغابكسل وفتحة عدسة F2.4.

أداء غالاكسي Z Flip

اختارت شركة سامسونغ الاعتماد على معالج كوالكوم Snapdragon 855 Plus في غالاكسي زد فليب، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيغابايت ومساحة تخزينية بمقدار 256 جيغابايت.

ويحمل Galaxy Z Flip بطارية قدرتها 3300 ميللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن بقدرة 15 وات، ودعم الشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى دعم ميزة Wireless Power Share للشحن اللاسلكي العكسي للأجهزة الأخرى.

نظام التشغيل

يعمل Galaxy Z Flip بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة سامسونغ One UI 2. وقال مسؤولو الشركة إن سامسونغ تعاونت مع غوغل لتوفير أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين في ظل وجود شاشة قابلة للطي، من خلال مجموعة من المميزات أبرزها ميزة Flex mode، التي يمكنها تحويل الشاشة إلى شاشتين، قياس كل منهما 4 بوصات عندما يكون الهاتف مطويا مثل لابتوب، حيث يمكن للمستخدم استعراض الصور أو مقاطع الفيديو أو حتى جهات الاتصال في الجزء العلوي مع وجود أدوات التحكم في الجزء السفلي، أو حتى تشغيل مقطع فيديو من يوتيوب في نصف الشاشة الأعلى وكتابة تعليقات أو قراءة الوصف في النصف الأسفل، مع دعم النوافذ المتعددة لتشغيل تطبيقين معا في الشاشة نفسها بسهولة.