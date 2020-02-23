24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:35
|08:01
|13:46
|16:52
|19:22
|20:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أوروبا تُذلل الأزمات بالتشاور مع المواطنين بشأن مستقبل الاتحاد
- والد الزفزافي: مندوبية السجون تريد إخراس صوتي
- رئيس شركة "ريان إير" يلصق الإرهاب بالمسلمين
- ظهور "كورونا" دون السفر إلى الصين يقلق العالم
- إيران تسجل ثاني أكبر وفيات بكورونا بعد الصين
المغرب يمنع "التّهريب" في مليلية .. وحصارُ المملكة يخنقُ الإسبان (5.00)
رصيف الصحافة: أعطاب اجتماعيّة تخدم الباحثين عن "سياحة الجنس" (5.00)
مدربة المنتخب النسوي: "لبؤات الأطلس" فخورات بلقب شمال إفريقيا (5.00)
سعد اليماني .. مغربي يقود "ثورة" في تجربة التعليم الجامعي بأمريكا (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تطور سوق التوثيق بالمغرب ينعش خزينة الدولة بـ10 مليارات درهم
أفادت معطيات حديثة بأن عدد الموثقين في المغرب عرف ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات التي تلت اعتماد القانون الجديد رقم 32.09 الخاص بتنظيم مهنة التوثيق، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2012.
واستفادت الدولة من تطور سوق التوثيق، إذ بلغت الضرائب المستخلصة لصالحها حوالي 10 مليارات درهم سنة 2018.
وجاء في الإحصائيات، التي تضمنها العدد 6856 للجريدة الرسمية، أن عدد الموثقين انتقل من 935 موثقاً سنة 2012 إلى 1848 موثقاً سنة 2018، أي بنسبة زيادة ناهزت 97.64 في المائة.
ويرجع التطور الذي عرفته سوق التوثيق في السنوات الأخيرة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى تسهيل الولوج إلى الامتحانات المهنية، وهو ما كان له أثر على معدل السن لدى الموثقين الذي أصبح لا يتجاوز 44 سنة.
ويتركز أكثر من 58 في المائة من عدد الموثقين في محور الرباط – مراكش، بحيث تستحوذ مدينة الدار البيضاء لوحدها على 32 في المائة من العدد الإجمالي بـ592 موثقاً، متبوعة بالرباط بـ16 في المائة بـ288 موثقاً، ومدينة مراكش بـ10 في المائة، أي 203 موثقين.
مقابل ذلك، لا يتجاوز ممارسو هذه المهنة الحرة في بعض المدن 1 في المائة، أي ما بين ثلاثة وخمسة موثقين، مثل الحسيمة والعيون والرشيدية وورزازات.
ويستفاد من هذه الأرقام أن مدينتي الدار البيضاء والرباط فقدتا على التوالي 6 في المائة و2 في المائة من الموثقين مقارنة بسنة 2011، لفائدة مدن مراكش وطنجة ومكناس، وهو ما قد يفسر بتركيز الأنشطة الاقتصادية، خاصة العقارية، بهذه المدن.
وتقدر كثافة الموثقين حالياً بـ5.13 بالنسبة لكل مائة ألف نسمة، مقابل 2.8 سنة 2011. كما عرفت العقود الصادرة عن الموثقين ارتفاعاً كبيراً ما بين سنتي 2011 و2018، إذ تضاعف العدد بنسبة 83 في المائة، وهو ما يؤكد القوة السوقية للموثقين.
ورافق الارتفاع في العقود ارتفاعاً أيضاً في المداخيل المصرح بها من طرف الموثقين، إذ ناهزت الزيادة 149 في المائة ما بين 2011 و2018.
أتعاب الموثقين
موازاة مع تطور سوق التوثيق في المغرب، اعتمدت الحكومة سنة 2018 مشروع مرسوم لتحديد مبلغ أتعاب الموثقين، لكنه لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ويرتقب بعد تطبيق هذا المرسوم أن تبدأ أتعاب الموثق بالنسبة لتفويت العقارات من 4000 درهم بالنسبة للعقارات التي تقل قيمتها 300 ألف درهم، و1.50 في المائة بالنسبة للعقارات ذات القيمة ما بين 300 ألف درهم و1 مليون درهم.
وبالنسبة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 5 ملايين درهم و10 ملايين درهم، ستكون النسبة المئوية المطبقة لأتعاب الموثق في حدود 0.75 في المائة، و0.50 في المائة بالنسبة لأكثر من 10 ملايين درهم.
وينص المرسوم على تعريفة ثابتة في ما يخص عقد البيع الأول المتعلق بالسكن ذي القيمة العقارية المخفضة في حدود 1500 درهم، والسكن الاجتماعي بـ3000 درهم، والسكن المخصص للطبقة الوسطى بـ5000 درهم.
أما العقود الابتدائية المتعلقة بالتفويت، مثل الوعد بالبيع والالتزامات بإرادة منفردة، فهي أيضاً محددة في 1500 درهم، وفسخ العقود الابتدائية بـ3000 درهم، والتمديد في أجل العقود الابتدائية أو إضافة شروط بـ5000 درهم درهم، وعقد تسليم العقارات أو المنقولات أو القيم بـ2500 درهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
مهنة التو تيق لا تو جد الا فى آر بع دول
انه ا قتصاد الريع
ان كانت لك معارف تصبح مو تقل تم غنيا لا نها مهنة لا تتطلب دكاءا
لماذا لا تلغى هده المهنة او زهو الا دارات تقوم بها
J ai passé plus de 30 ans à l étranger et j avais jamais besoin de notaire, j ai acheté des biens et je faisais recours l amunicipalitè pour payer les impôts et taxes!!
Vraiment ces notaires ne sont que des vampires du sang marocains.
Ils font rien, un travail 100% fait par les secrétaires avec des tâches qui sont digitalisée à 100%
Il faut arrêtez ce métier de plus!! Oudoner le droit à d autres tiers entreprises de le faire!!
Vraiment on nous arnaque malgré nous
On a marre de ce système français et ces conséquences c est pour ça j ai emvoyé mes enviants ailleurs pour vivre leur vie entière ailleurs
Walah hchouma de verser des sommes colossales à ces notaires pour un travail bidons
Ils ont devenue archimiliardaires et savent bien comment esquiver les impôts!
هر منا من اقتصاد الر يع