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الرئيسية | مال وأعمال | رسميا.. شركة "إنوي" تنضم إلى "الإعلان الرقمي"

رسميا.. شركة "إنوي" تنضم إلى "الإعلان الرقمي"

رسميا.. شركة "إنوي" تنضم إلى "الإعلان الرقمي"
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 09:40

أعلنت شركة إنوي أنها أصبحت أول فاعل اتصالاتي مغربي يصبح عضوا رسميا في الإعلان الرقمي للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA).

ويضم هذا الإعلان 82 رئيس شركة من جميع أنحاء العالم من أجل "ريادة مسؤولة في العصر الرقمي".

الإعلان الرقمي هو حركة قطاعية شاملة لرؤساء الشركات، يهدف إلى الإجابة على التحديات الرئيسية المتعلقة بالرقمنة.

وتدعو مبادئ هذا الإعلان الشركات إلى احترام الحياة الشخصية للمواطنين، ومعالجة المعطيات الشخصية بصفة آمنة وشفافة، ووضع إجراءات عملية بهدف التصدي للهجمات الرقمية.

وقالت الشركة: "بالتوقيع على هذا الإعلان، تؤكد إنوي التزامها للمساهمة بشكل مناسب ومسؤول ومستدام تجاه الشمول الرقمي لجميع المواطنين".

وأضافت "إنوي" في بيان صحافي قائلة: "يندرج انضمام الفاعل الاتصالاتي إلى هذه الحركة في إطار استراتيجية إنوي فيما يخص أمن وحماية المعطيات".

ويعتبر إطلاق "إنوي" لأول خزان سحابي سيادي، الذي من خلاله تُخَزَّن 100 في المائة من المعطيات الرقمية بالمغرب بشكل آمن على مستوى مراكز إنوي للبيانات، دليلا على هذا الالتزام.

ولتوفير أكبر مستوى من الربط والأمن المعلوماتي، كانت "إنوي" قد أبرمت شراكات مع مؤسسات رائدة عالميا لتقديم خدمات التخزين السحابي والأمن المعلوماتي بمعايير دولية، وهو ما من شأنه تمكين المقاولات المغربية من تسريع تحولها الرقمي.

وللتذكير، أُطلق "الإعلان الرقمي" في يناير 2019 على هامش تنظيم المنتدى الاقتصادي العالمي "DAVOS". ونشأت هذه المبادرة في سياق التحولات غير المسبوقة التي يشهدها العالم الرقمي، والتي تهم المقاولات والمستهلكين على السواء.

ومن بين الموقعين على هذا الإعلان، الرؤساء التنفيذيون لكبريات الشركات العالمية مثل: "إريكسون"، "إ.ب.م"، "إس كيه تيليكوم"، "مجموعة فودافون"، "سوني"، "نوكيا"...

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - زبون iam الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 09:59
كمية التعجرف التي تقابل بها داخل وكالات اتصالات المغرب، ربما اقل مما ستواجهه اذا زرت قنصلية إسرائيل، أصبحت خدماتهم دون المستوى وفي الحضيض..
اتصالات المغرب لم تعد تحترمنا، انا لدي اشتراك انترنيت معهم كله مشاكل، حتي رسالة ال sms التي يرسلونها لك قصد دفع الفاتورة في آخر الشهر غير مؤذبة ولا تحترم الزبون
نهيك عن العروض الفاشلة والياهضة الثمن, اليوم اغلب المواطنين يريدون اشتراك انترنيت محمول، لكن اتصالات المغرب وفي سنة 2020 لا زالت تبيع 1G ب 10 دراهم..
لنا الله
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2 - ألو 120 الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 10:33
هذا الجانب من السرية يخذم أرباب الشركات بالدرجة الأولى الذين جلهم مشاركون في اتصالات المغرب. وماذا اعددتم من عروض للمواطن الشعبي الذي هو أكبر زبون للشركة
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