رسميا.. شركة "إنوي" تنضم إلى "الإعلان الرقمي"

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة إنوي أنها أصبحت أول فاعل اتصالاتي مغربي يصبح عضوا رسميا في الإعلان الرقمي للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA).

ويضم هذا الإعلان 82 رئيس شركة من جميع أنحاء العالم من أجل "ريادة مسؤولة في العصر الرقمي".

الإعلان الرقمي هو حركة قطاعية شاملة لرؤساء الشركات، يهدف إلى الإجابة على التحديات الرئيسية المتعلقة بالرقمنة.

وتدعو مبادئ هذا الإعلان الشركات إلى احترام الحياة الشخصية للمواطنين، ومعالجة المعطيات الشخصية بصفة آمنة وشفافة، ووضع إجراءات عملية بهدف التصدي للهجمات الرقمية.

وقالت الشركة: "بالتوقيع على هذا الإعلان، تؤكد إنوي التزامها للمساهمة بشكل مناسب ومسؤول ومستدام تجاه الشمول الرقمي لجميع المواطنين".

وأضافت "إنوي" في بيان صحافي قائلة: "يندرج انضمام الفاعل الاتصالاتي إلى هذه الحركة في إطار استراتيجية إنوي فيما يخص أمن وحماية المعطيات".

ويعتبر إطلاق "إنوي" لأول خزان سحابي سيادي، الذي من خلاله تُخَزَّن 100 في المائة من المعطيات الرقمية بالمغرب بشكل آمن على مستوى مراكز إنوي للبيانات، دليلا على هذا الالتزام.

ولتوفير أكبر مستوى من الربط والأمن المعلوماتي، كانت "إنوي" قد أبرمت شراكات مع مؤسسات رائدة عالميا لتقديم خدمات التخزين السحابي والأمن المعلوماتي بمعايير دولية، وهو ما من شأنه تمكين المقاولات المغربية من تسريع تحولها الرقمي.

وللتذكير، أُطلق "الإعلان الرقمي" في يناير 2019 على هامش تنظيم المنتدى الاقتصادي العالمي "DAVOS". ونشأت هذه المبادرة في سياق التحولات غير المسبوقة التي يشهدها العالم الرقمي، والتي تهم المقاولات والمستهلكين على السواء.

ومن بين الموقعين على هذا الإعلان، الرؤساء التنفيذيون لكبريات الشركات العالمية مثل: "إريكسون"، "إ.ب.م"، "إس كيه تيليكوم"، "مجموعة فودافون"، "سوني"، "نوكيا"...