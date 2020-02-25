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الرئيسية | مال وأعمال | "التجاري وفا بنك" يعلن تسجيل نتائج مالية قياسية

"التجاري وفا بنك" يعلن تسجيل نتائج مالية قياسية

"التجاري وفا بنك" يعلن تسجيل نتائج مالية قياسية
هسبريس - محمد لديب
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 08:41

أعلنت مجموعة التجاري وفا بنك المصرفية، التي تتوفر على شبكة مصرفية في المغرب وفي 25 دولة بإفريقيا، تحقيق حصيلة مالية سنوية إيجابية خلال العام الماضي، وتسجيل نتائج استثنائية في السنوات الخمس عشرة الأخيرة.

وارتفعت الحصيلة المالية السنوية للمجموعة، وفق بيان صادر عنها عقب المصادقة على نتائجها السنوية في مجلس إدارتها المنعقد بداية هذا الأسبوع، بنسبة 4.4 في المائة واستقرارها في مستوى 532.6 مليار درهم مع نهاية سنة 2019.

وتأتي هذه النتيجة لتعزز المسار التصاعدي للأداء المالي الذي حققته المجموعة في الفترة المتراوحة ما بين 2005 و2018، التي ارتفعت خلالها حصيلتها المالية بنسبة 10.5 في المائة، وانتعشت رساميلها الذاتية بنسبة فاقت 11.7 في المائة سنويا في السنوات الخمس عشر الأخيرة.

وأعلن المجلس الإداري للتجاري وفا بنك تسجيل زيادة قياسية في ناتج المجموعة البنكي الصافي بنسبة 4.9 في المائة، بعد أن ارتفع إلى 23.5 مليار درهم في سنة 2019، وانتعش بنسبة 11.2 في المائة سنويا في الفترة الممتدة ما بين 2005 و2018.

وأشارت البيانات الصادرة عن المجموعة المصرفية إلى تسجيل زيادة كبيرة في عدد الأطر العاملة بها، موردة أنها تضاعفت بأزيد من أربعة أضعاف (4.4) منذ سنة 2005.

وأكدت المجموعة أنها نجحت في السنوات الخمس عشرة الأخيرة في تطوير مجالات عملها عبر تنويع أنشطتها المصرفية، وذلك من خلال إطلاق المصرف التشاركي، والمصرف النقال، والأداء عبر الهاتف، ومجموعة أخرى من الخدمات المتطورة.

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