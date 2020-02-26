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الرئيسية | مال وأعمال | مشتريات "بوجو ستروين" تحطم رقماً قياسياً بالمغرب

مشتريات "بوجو ستروين" تحطم رقماً قياسياً بالمغرب

مشتريات "بوجو ستروين" تحطم رقماً قياسياً بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 09:45

حققت مجموعة "بي أس إيه" رقماً قياسياً على مستوى مشترياتها في المغرب، إذ بلغت السنة الماضية ما مجموعه 850 مليون أورو، ما يعادل 8.9 مليارات درهم.

وقالت المجموعة الفرنسية، في بلاغ توصلت به هسبريس اليوم الثلاثاء، إنها تواصل إستراتيجيتها التنموية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وحسب PSA، هناك أكثر من 66 موقعاً يُورِّد مصانع المجموعة المُصنِّعة للسيارات، مشيرةً إلى أنها تعمل على تثمين الاستعانة بالمصادر المحلية أينما وُجدت.

وأورد البلاغ أن المجموعة "تساهم في خلق مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة والزيادة في مهارات المنظومة؛ ناهيك عن خلق الثروة وتقوية الميزان التجاري للبلد".

وقال سمير شرفان، نائب الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وإفريقيا، إن "مجموعة PSA ترغب في جعل منظومتها المغربية قاعدة تنافسية للتوريد لآليتها الصناعية على المستوى العالمي".

وأضاف المسؤول، ضمن تصريح تضمنه البلاغ: "لدينا انتظارات قوية من طرف شركائنا من حيث الجودة والتكاليف واحترام الآجال".

وتتوفر المجموعة على مصنع خاص بالسيارات في مدينة القنيطرة، أصبح ينتج سيارة بوجو 208 الجديدة منذ نهاية السنة الماضية.

وجرى تدشين مصنع القنيطرة السنة الماضية بقدرة إنتاجية أولية تصل إلى 100.000 سيارة سنوياً، ستتضاعف السنة الجارية.

ويستند المُصنِّع الفرنسي إلى نسيج الموردين المغاربة الذي يسمح ببلوغ نسبة اندماج محلي تبلغ نسبة 60 في المائة، مع طموح بلوغ نسبة 80 في المائة على المدى البعيد.

وتُصمم مجموعة PSA حلولاً مبتكرة للتنقل بعلاماتها التجارية الخمس الخاصة بالسيارات، وهي بوجو، ستروين، DS، أوبل، Vauxhall.

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