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كُتّاب وآراء
كوسومار تطلق مبادرة لتشجيع حاملي المشاريع
تنظم شركة كوسومار، بشراكة مع مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة، من 24 إلى 26 فبراير، مبادرة تحت شعار "قافلة الإبداع"، لتشجيع ومواكبة الطاقات الشابة التي تحمل أفكارا وتتوفر على مؤهلات قادرة على الإسهام في التنمية المحلية.
عبد الهادي الحسناوي، مدير وحدة سوتا لتكرير وصناعة السكر بأولاد عياد، أوضح لهسبريس أن المبادرة تستهدف الشباب حاملي المشاريع الذاتية والمبادرات المبتكرة، وتروم اكتشاف ودعم أجود الابتكارات من خلال المواكبة والزيارة الميدانية والتقييم للمشاريع المنتقاة.
وأضاف الحسناوي أن التزام الشركة الدائم من أجل المساهمة في تنمية القطاع أسهم في خلق ومواكبة ودعم أكثر من 60 مقاولة متخصصة في مجال المكننة وتوزيع مواد الإنتاج، وتحقق رقم معاملات 30 مليون درهم سنويا، وزاد أن "البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات جاء لإطلاق دينامية جديدة الغاية منها دعم المبادرة المقاولاتية لتعزيز الإدماج السوسيو- اقتصادي للشباب، خاصة في المجال القروي، في مواضيع تهم الفلاحة والبيئة والتكنولوجيا والجانب الاجتماعي أيضا".
وستقوم هذه القافلة بزيارة عدد من المناطق القروية بالإقليم، لمنح شبابها الفرصة من أجل عرض أفكارهم أمام لجنة تحكيم متخصصة في مواكبة المشاريع والمساعدة على تحقيقها، إذ سيتم اختيار وتقييم ثم مكافأة أفضل المبادرات قبل مواكبة المشاريع الذاتية من أجل تحقيقها.
وستحط القافلة التي أعطى انطلاقتها والي جهة بني ملال خنيفرة، لخطيب الهبيل، إلى جانب المدير المنتدب لشركة كوسومار، حسن منير، بحضور مدير معمل السكر لتادلة، الحسناوي، وعدد من الخبراء والباحثين والمهتمين بقطاع الفلاحة؛ فضلا عن منتخبين وسلطات أمنية وعسكرية، الرحال بـ11 مدينة وقرية فلاحية، وهي سيدي بنور والفقيه بن صالح وبني ملال واولاد عياد ومشرع بلقصيري والقصر الكبير والناظور وزايو وبركان ومكناس والحاجب..