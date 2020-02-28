24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5513:4516:5419:2620:41
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "الكلاسيكو" يتحول إلى "حديث الساعة" في إسبانيا (5.00)

  2. مسؤول بوزارة الصحة: منع دخول "كورونا" إلى المغرب مستحيل (5.00)

  3. الجزائر تفشل في ثني دول إفريقية عن افتتاح قنصليات بالصحراء (5.00)

  4. المغرب يواجه نقص مخزون الدم .. ووزارة الأوقاف تنادي بالتبرع (5.00)

  5. مبروكي يحذر من خطر "فَرْزِيّاتْ" الآباء بين الأبناء عند المغاربة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | "سنترال دانون" تتجاوز المقاطعة وتعود إلى صدارة السوق المغربية

"سنترال دانون" تتجاوز المقاطعة وتعود إلى صدارة السوق المغربية

"سنترال دانون" تتجاوز المقاطعة وتعود إلى صدارة السوق المغربية
هسبريس من الرباط
الجمعة 28 فبراير 2020 - 13:00

استعادت سنترال دانون بالمغرب، التابعة لمجموعة دانون الفرنسية، عافيتها بعدما كانت قد تضررت من حملة مقاطعة استهدفتها من طرف مستهلكين مغاربة في ماي من سنة 2018، بشكل أثر كثيراً على رقم معاملاتها.

وتفيد النتائج المالية للمجموعة الفرنسية المتخصصة في الصناعات الغذائية، الصادرة الأسبوع الجاري، بأن رقم معاملاتها برسم سنة 2019 بلغ 25.3 مليارات أورو، أي بارتفاع ناهز 2.6 في المائة مقارنة بسنة 2018.

وبخصوص فرعها في المغرب، ذكرت المجموعة الفرنسية أنه سجل في الفصل الأخير من السنة الماضية نمواً برقمين، مُنهياً بذلك سنة استعادة العافية التي مكنته من استرجاع الموقع الريادي في السوق.

وقال إيمانويل فابر، الرئيس المدير العام لمجموعة دانون، إن 2019 كانت سنة تقدم هام بالنسبة لدانون، سواء من حيث النتائج أو تحول الشركة، مشيراً إلى أن سرعة أدائها من فصل إلى فصل تظهر أنها سائرة على طريق نمو مستدام ومربح.

في المقابل، أشار فابر إلى أن "سنة 2020 بدأت بعدم اليقين الناتج عن وباء كورونا"، مؤكداً أن "أولوية العمل هي ضمان صحة وسلامة الموظفين والشركاء والزبناء والمنظومات التي نشتغل فيها بتعاون مع السلطات المحلية".

كما أعلن المسؤول الأول عن مجموعة دانون مخطط استثمار بقيمة 2 مليار أورو، سيُخصص لتطوير الفلاحة واقتصاد الطاقة والإنتاج والتغليف، وتسريع رقمنة الأنشطة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وكانت حملة المقاطعة التي انطلقت في المغرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي دفعت إيمانويل فابر إلى زيارة المملكة ولقاء مجموعة من المستهلكين لاستعادة ثقتهم. كما أعلن الفرع المحلي منتجات جديدة من حيث الحجم والتغليف، في سعي إلى تجاوز آثار المقاطعة.

وتتوفر شركة "سنطرال دانون" بالمغرب على مصانع في كل من مكناس وسلا والجديدة والفقيه بنصالح، إضافة إلى 30 مركزاً لتوزيع منتجاتها من الحليب ومشتقاته في أكثر من 75 ألف نقط بيع يومياً.

ويجمع فرع "دانون" في المغرب الحليب من لدن 120 ألف فلاح منضوين في 1800 تعاونية فلاحية عبر مختلف مناطق البلاد، وهو أكبر عدد من الفلاحين تتوفر عليه المجموعة الفرنسية في الدول التي تشتغل فيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الطنز البنفسجي الجمعة 28 فبراير 2020 - 13:15
انا مافهمتش واحد الحاجة..
المغاربة كيشريو حليب جودة والرفيع والشركي وداكشي بسبعين وكيخليو سانطرال بربعة وستين يعني ناقصة 30 فرنك...
ثقافة المقاطعة عندنا مزال مزعزعة حيث مقاطعة الحليب هي ماتشريش الحليب نهائيا سوا هاد الشركة ولا هاديك.
لكن كيفما كان الحال المقاطعة حققات شي اهداف ولو بسيطة.
الحمد لله كاينين شركات اخرين أما كون كانت غير سنطرال بوحدها كيفما كان الحال من قبل كون حتى واحد ماقاطعها حيت حنا المغاربة متمسناش غير فكرشنا ومسنا فأي قنت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - zaki الجمعة 28 فبراير 2020 - 13:24
صوف تتكرر المقاطعة إنشاء الله منتوجاتهم رذيئة جدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.