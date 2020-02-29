معاملات الفوسفاط المغربي تفوق 11 مليار درهم

هسبريس من الرباط

استقر رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفاط، الرائد عالمياً في سوق الأسمدة، في 11,6 مليارات درهم برسم الفصل الرابع من السنة الماضية مقابل 14,8 مليارات درهم في الفترة نفسها من سنة 2018.

وقالت المجموعة، في بيان النتائج المالية الخاصة بالفصل الرابع لسنة 2019، إن هذا الانخفاض يفسر بتأثير الانخفاض العام للأسعار نظراً لظروف السوق التي كانت أقل ملاءمة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.

وحققت المجموعة رقم معاملات إجمالي لسنة 2018 قارب 55,9 مليارات درهم، ومن المتوقع أن تحقق بخصوص متم سنة 2019 حوالي 54 مليار درهم.

وأشارت مجموعة OCP إلى أنها واصلت جهودها الاستثمارية من أجل التنمية الصناعية بنفقات بلغت 5,4 مليارات درهم في الفصل الرابع من سنة 2019 مقابل 3,6 مليارات درهم في الفترة نفسها من سنة 2018.

وتعتبر مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط رائدةً على مستوى سوق الفوسفاط في العالم لما يقرب قرناً من التاريخ والخبرة، بحيث تقدم مجموعة واسعة من الأسمدة المناسبة لإثراء التربة وزيادة المحاصيل الزراعية.

وتحتل مجموعة OCP مواقع قوية في القطاعات الثلاثة، وهي صخور الفوسفات وحمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية، من خلال سلسلة قيمة متكاملة.

وتلتزم المجموعة المغربية بتقديم أفضل خدمة للمزارعين، خاصة في إفريقيا. كما تضع الابتكار في صميم إستراتيجيتها للزراعة المستدامة والمرنة.