تراجع الأسعار في "التعدين وصناعة المشروبات"

هسبريس - و.م.ع

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، سجل ارتفاعا ب 0.1 في المائة خلال شهر يناير الماضي مقارنة مع شهر دجنبر 2019.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر يناير2020، أن هذا الارتفاع نتج، بالخصوص، عن الزيادة في الأسعار بـ0.7 في المائة في قطاع الصناعات الغذائية وصنع منتجات أخرى غير معدنية، وبـ1 في المائة في صنع الأجهزة الكهربائية، وبـ0.3 في المائة في صناعة النسيج وصناعة الجلد والأحذية، وبـ0.1 في المائة في صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات وصناعة السيارات.

وبالمقابل، أشارت إلى تراجع الأسعار بـ4.1 في المائة في قطاع التعدين، وبـ0.5 في المائة في صناعة المشروبات، وبـ0.4 في المائة في صنع منتجات من المطاط والبلاستيك.

أما في ما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات الصناعات الاستخراجية، وإنتاج وتوزيع الكهرباء، وإنتاج وتوزيع الماء، ذكرت المندوبية أنها عرفت استقرارا خلال شهر يناير 2020.