24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5213:4516:5519:2820:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحُــبُّ والحرب في زمن الكورونا.. (5.00)

  2. سحر الأذن .. 25 ألف خلية شعيرية تعمل بطاقة خيالية (5.00)

  3. القضاء الإداري للمملكة ينتصر لجمعيات ضد قرارات وزارة الداخلية (5.00)

  4. الحياة تحت سماء مدينة مارتيل .. رواج أيام الحر وكساد في القر (5.00)

  5. تأخر التساقطات المطرية يؤزّم وضعية الفلاحين بجهة سوس ماسة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | تراجع الأسعار في "التعدين وصناعة المشروبات"

تراجع الأسعار في "التعدين وصناعة المشروبات"

تراجع الأسعار في "التعدين وصناعة المشروبات"
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 02 مارس 2020 - 05:15

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، سجل ارتفاعا ب 0.1 في المائة خلال شهر يناير الماضي مقارنة مع شهر دجنبر 2019.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر يناير2020، أن هذا الارتفاع نتج، بالخصوص، عن الزيادة في الأسعار بـ0.7 في المائة في قطاع الصناعات الغذائية وصنع منتجات أخرى غير معدنية، وبـ1 في المائة في صنع الأجهزة الكهربائية، وبـ0.3 في المائة في صناعة النسيج وصناعة الجلد والأحذية، وبـ0.1 في المائة في صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات وصناعة السيارات.

وبالمقابل، أشارت إلى تراجع الأسعار بـ4.1 في المائة في قطاع التعدين، وبـ0.5 في المائة في صناعة المشروبات، وبـ0.4 في المائة في صنع منتجات من المطاط والبلاستيك.

أما في ما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات الصناعات الاستخراجية، وإنتاج وتوزيع الكهرباء، وإنتاج وتوزيع الماء، ذكرت المندوبية أنها عرفت استقرارا خلال شهر يناير 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.