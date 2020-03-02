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الرئيسية | مال وأعمال | أخنوش يفاوض الروس لتجديد اتفاق الصيد البحري

أخنوش يفاوض الروس لتجديد اتفاق الصيد البحري

أخنوش يفاوض الروس لتجديد اتفاق الصيد البحري
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 مارس 2020 - 15:13

من المرتقب أن يفتح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مناقشات مع الروس لتجديد اتفاق الصيد البحري خلال الأسبوع الجاري.

وسيتم بدء هذه المفاوضات بهدف توقيع اتفاق جديد، ليحل محل الاتفاق الحالي الذي ينتهي في 15 مارس الجاري.

وستتطرق هذه المفاوضات للجوانب المتعلقة بشروط الصيد والوصول إلى الموارد والعائد المالي.

جدير بالذكر أن اتفاق الصيد بين المغرب وروسيا ساري المفعول منذ سنة 1992.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مغربي قح الاثنين 02 مارس 2020 - 15:38
من 92 وعمرنا سمعنا بشي مشكل معاهم عكس الاتحاد الأوروبي كل عام خارج البرلمان عندهم بكلام.يحب تطوير العلاقات مع روسيا لأبعد حد وفي جميع المجالات بما فيها المجال العسكري والتسلح.
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6
2 - ججج الاثنين 02 مارس 2020 - 15:40
سبحان الله ونحن ناكل السردين ب 20 درهم
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