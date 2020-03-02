أخنوش يفاوض الروس لتجديد اتفاق الصيد البحري

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن يفتح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مناقشات مع الروس لتجديد اتفاق الصيد البحري خلال الأسبوع الجاري.

وسيتم بدء هذه المفاوضات بهدف توقيع اتفاق جديد، ليحل محل الاتفاق الحالي الذي ينتهي في 15 مارس الجاري.

وستتطرق هذه المفاوضات للجوانب المتعلقة بشروط الصيد والوصول إلى الموارد والعائد المالي.

جدير بالذكر أن اتفاق الصيد بين المغرب وروسيا ساري المفعول منذ سنة 1992.