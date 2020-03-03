"التجاري" يمول مقاولات مغربية بـ30 مليار درهم

هسبريس – محمد لديب

كشف محمد الكتاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة "التجاري وفا بنك" المصرفية، عن تفعيل مخطط تمويلي موجه إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، تبلغ قيمته الإجمالية 30 مليار درهم.

وأكد الكتاني، في ندوة صحافية خصصت لتقديم النتائج المالية السنوية للمجموعة المصرفية، أن هذه التمويلات البنكية سيتم منحها عبر إصدار 55 ألف قرض تمويلي بنسبة فائدة جد مشجعة.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الغلاف المالي سيخصص منه 20 مليار درهم للمقاولات الصغرى والمتوسطة، فيما سيرصد مبلغ 10 ملايير درهم لسد حاجيات المقاولات الصغيرة جدا من التمويلات البنكية، لمساعدتها في توسيع نشاطاتها الاستثمارية.

ونوه الكتاني بالحصيلة المالية السنوية التي حققتها مجموعة "التجاري وفا بنك" المصرفية، حيث حققت ناتجا مصرفيا صافيا بقيمة 23.5 ملايير درهم خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا قياسيا بلغ 4.9 في المائة مقارنة مع سنة 2018.

وكشف مسؤولو "التجاري وفا بنك" عن تحقيق زيادة كبيرة في نتيجة التشغيل بلغت 7.3 في المائة، حيث استقرت في مستوى 10.7 ملايير درهم؛ فيما بلغت حصة المجموعة من النتيجة الصافية ما يناهز 5.8 ملايير درهم.

وتأتي هذه النتيجة لتعزز المسار التصاعدي للأداء المالي الذي حققته المجموعة في الفترة المتراوحة ما بين 2005 و2018، التي ارتفعت خلالها حصيلتها المالية بنسبة 10.5 في المائة، وانتعشت رساميلها الذاتية بنسبة فاقت 11.7 في المائة سنويا في السنوات الخمس عشرة الأخيرة.

وأشارت البيانات الصادرة عن المجموعة المصرفية إلى تسجيل زيادة كبيرة في عدد الأطر العاملة بها، موردة أنها تضاعفت بأزيد من أربعة أضعاف (4.4) منذ سنة 2005.

وأكدت المجموعة أنها نجحت، في السنوات الخمس عشرة الأخيرة، في تطوير مجالات عملها عبر تنويع أنشطتها المصرفية؛ من خلال إطلاق المصرف التشاركي، والمصرف النقال، والأداء عبر الهاتف، ومجموعة أخرى من الخدمات المتطورة.