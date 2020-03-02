"كورونا" تلغي تنظيم المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب

هسبريس من الرباط

تقرر إلغاء الدورة الـ15 للمعرض للدولي للفلاحة بالمغرب التي كان من المرتقب تنظيمها من 14 إلى 19 أبريل المقبل بمكناس.

وجاء هذا القرار ضمن بلاغ مشترك لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب.

ووفق المصدر ذاته، فإن الإلغاء يأتي في سياق التدابير الصحية والوقائية التي تتطلب الحد من تنظيم التجمعات الكثيفة.