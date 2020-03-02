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الرئيسية | مال وأعمال | "كورونا" تلغي تنظيم المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب

"كورونا" تلغي تنظيم المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب

"كورونا" تلغي تنظيم المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 مارس 2020 - 22:24

تقرر إلغاء الدورة الـ15 للمعرض للدولي للفلاحة بالمغرب التي كان من المرتقب تنظيمها من 14 إلى 19 أبريل المقبل بمكناس.

وجاء هذا القرار ضمن بلاغ مشترك لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب.

ووفق المصدر ذاته، فإن الإلغاء يأتي في سياق التدابير الصحية والوقائية التي تتطلب الحد من تنظيم التجمعات الكثيفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - البرودي بوجمعة الاثنين 02 مارس 2020 - 22:31
ترى هل ستلغي كورونا مهرجان موازين ؟؟؟؟
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113
2 - مواطنة حرة الاثنين 02 مارس 2020 - 22:34
حتاا دخل كورونا عاد بيتو تلغيو.
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31
3 - بوحلة الاثنين 02 مارس 2020 - 22:34
رب ضارة نافعة. أول مرة كنسمع شي خبار كيفرح. لي غدي يتخسر فهاد المعرض زايد في الشعب
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13
4 - شاكر الاثنين 02 مارس 2020 - 22:43
وماذا تقول كورونا في الازدحام داخل الحافلات ؟
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43
5 - ضد كورونا الاثنين 02 مارس 2020 - 22:45
كونو رجال ولغييييو موازين ....... ادارة تخاف ولا تحشم
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42
6 - bait الاثنين 02 مارس 2020 - 22:55
القرار في محل كنشكر لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على هدا القرار الدي يدل خوفهم على البلاد
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7 - فلاح الاثنين 02 مارس 2020 - 22:56
أحسن لأن المردود الفلاحي ليس جيد و الإقبال سيكون ضعيف
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14
8 - abdo الاثنين 02 مارس 2020 - 22:59
بادرة طيبة إلغاء تظاهرات الازدحام والاختلاط العشواءي بين الانسان والحيوانات في المعرض تجنبا لانتقال الفيروس،أما الاختلاط والازدحامات بين الناس فقط فذالك لا يهم و لا يجب ان نهول و نخاف كما يقول المسؤولون .
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5
9 - راضية الاثنين 02 مارس 2020 - 23:02
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي ولكن لحماية الوطن من هدا المرض الدي ليس له علاج اتخدو هدا القرار نشكر لوزارو المكلفة بهدا القطاع
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3
10 - kamal chnaoui الاثنين 02 مارس 2020 - 23:04
للاسف تم التعامل مع الفيروس باستخفاف كبير. كان يجب تحذير الناس والغاء لقاء الوداد والرجاء والغاء المدارس مدة شهر والتجمعات وتصنيع الكمامات.
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