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كُتّاب وآراء
رقم معاملات "لابيل في" يفوق 10 ملايير درهم
ارتفع رقم معاملات شركة "لابيل في"، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، بنسبة 15 في المائة خلال العام الماضي، بعد أن بلغ 10.4 ملايير درهم.
وقال زهير بناني، الرئيس التنفيذي للشركة، إن رقم معاملات "لابيل في" سجل زيادة مهمة خلال سنة 2019، قدرت قيمتها بأزيد من 1.36 مليار درهم، نتيجة زيادة الطلب ونمو المبيعات بكل فروع الشركة عبر التراب الوطني.
وأضاف بناني، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم النتائج المالية السنوية لشركة "لابيل في"، أن مبيعات "كارفور ماركت" التابعة للمجموعة قد تضاعفت بنسبة 12 في المائة، عقب تسجيلها لمعاملات إضافية تجاوزت 372 مليون درهم.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة أن رقم معاملات فرع "كارفور" للمساحات التجارية الكبرى قد ارتفع بقيمة إضافية بلغت 169 مليون درهم خلال سنة 2019، أي بزيادة بنسبة 8 في المائة مقارنة مع سنة 2018.
كما انتعشت مبيعات فرع "أتقاداو"، الخاصة بتجارة الجملة والتجزئة للمنتجات الاستهلاكية، بنحو 627 مليون درهم إضافية في سنة 2019، مسجلة زيادة بنسبة 22 في المائة مقارنة مع سنة 2018.
وحققت شركة "لابيل في" نتيجة صافية بقيمة 318 مليون درهم في العام الماضي، مقابل 288 مليون درهم في سنة 2018، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 10 في المائة.
وقال زهير بناني إن شركة "لابيل في" تعتزم افتتاح 20 مركزا تجاريا جديدا خلال السنة الجارية، تمتد مساحاتها على 28 ألف متر مربع.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "لابيل في" أن المجموعة تعتزم المحافظة على مسار نتائجها التصاعدية، الذي سجلته خلال الفترة الأخيرة، عبر توسيع شبكة مراكزها التجارية بأنواعها الثلاثة.