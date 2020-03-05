24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:4913:4416:5719:3120:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هذه مزايا وعيوب سجل الضمانات المنقولة لتسهيل التمويل البنكي (5.00)

  2. بركة يصفي "تركة شباط" في حزب الاستقلال قبل انتخابات 2021 (5.00)

  3. نزعات اختزالية ضدّ الديمقراطية (5.00)

  4. أوباما ينصح بالهدوء وترك الكمامات أمام "كورونا" (5.00)

  5. الشرطة التركية تدفع النازحين إلى البقاء في اليونان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | تفشّي فيروس "كورونا" عبر العالم يخيّم على قطاع السياحة المغربية

تفشّي فيروس "كورونا" عبر العالم يخيّم على قطاع السياحة المغربية

تفشّي فيروس "كورونا" عبر العالم يخيّم على قطاع السياحة المغربية
هسبريس - يوسف لخضر
الخميس 05 مارس 2020 - 20:00

يسود تخوف كبير من تأثير وباء "كوفيد-19" على الاقتصاد العالمي عموما، والقطاع السياحي على الخصوص، مع انتشار الفيروس في عدد من الدول بحصيلة فاقت 90 ألف إصابة.

وقدر المجلس العالمي للسفر والسياحة، الذي يُمثل القطاع الخاص السياحي عبر العالم، خسائر القطاع بسبب فيروس "كورونا" المستجد بنحو 22 مليار دولار، مع تراجع نفقات السياح الصينيين.

وجرى وضع هذه التوقعات من قبل المجلس، الذي يوجد مقره في لندن، بناءً على أزمات سابقة بسبب فيروسات مشابهة، مثل "سارس" وإنفلونزا الخنازير.

ويتماشى رقم 22 مليار دولار مع دراسة نشرها معهد أوكسفورد للاقتصاد، الشهر الماضي، بناءً على فرضية تراجع بنسبة 7 في المئة في سفرات الصينيين إلى الخارج.

وفي السنوات الأخيرة، أقبل السياح الصينيون بشكل مرتفع على المغرب، خصوصاً بعد إلغاء التأشيرة، لكن تراجعت أعدادهم مباشرة بعد ظهور الوباء نهاية العام الماضي.

وبحسب فوزي زمراني، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، فإن فيروس "كورونا" ليس الوباء الأول الذي يواجهه قطاع السياحة بالمغرب، مورداً أنه "كان مسبوقاً بأوبئة أخرى، مثل أنفلونزا الخنازير، وهي لا تدوم طويلا".

وقال زمراني، في حديث لهسبريس، إن "بعض البلدان المُرسلة للسياح إلى المغرب تعرف انتشاراً لهذا الفيروس، من بينها الصين وإيطاليا، إضافة إلى فرنسا وإنجلترا بدرجة أقل".

وأكد المتحدث أن "الأهم بالنسبة إلينا كمهنيين هو حماية الساكنة المغربية، لأن استقبال السياح بدون مراقبة سينتج انتشاراً للوباء، وهو ما سيخلق مشاكل كبيرة"، مؤكداً أن الحكومة قامت بما يلزم في هذا الصدد.

وأقر نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة بأن "هذا الفيروس سيؤثر اقتصادياً، لكن لن يكون له تأثير كبير على السياحة، لأن السياح الراغبين في زيارة المغرب حالياً يمكنهم القيام بذلك بعد استبدال رحلاتهم بعد أشهر".

وذكر المصدر ذاته أن القطاع السياحي سجل بالفعل إلغاءً لحجوزات عدد من السياح الأجانب، إضافة إلى إلغاء وتأجيل بعض الملتقيات الإقليمية والدولية كان يرتقب أن تحتضنها مجموعة من المدن المغربية، لكن يتوقع أن تعقد بعد مرور أشهر قليلة.

وقلل المتحدث من تأثير فيروس "كورونا" المستجد بشكل عام، مشيراً إلى أن نسبة الوفيات بسببه لا تتجاوز 2 في المائة من المصابين به إلى حد الساعة، في حين تصل النسبة في حالات الانفلونزا الموسمية العادية إلى مُستويات عليا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ايت واعش الخميس 05 مارس 2020 - 20:10
الصحة قبل دولارات السياحة ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - مواطن الخميس 05 مارس 2020 - 20:11
الجفاف+انهيار السياحة بسبب كورونا
هذا يعني انهيار الاقتصاد المغربي بحكم تضرر قطاع السياحة والفلاحة أهم روافد العملة الصعبة بالمغرب..الله يحفظ وصافي الأمور لا تبشر بالخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - الفيلسوف الخميس 05 مارس 2020 - 20:13
من الطبيعي جدا بان هذا الوباء سوف يحطم السياحة في جميع أنحاء العالم رغم ان الدول اتفقت على عدم التضييق على حرية التنقل..
بل حتى السياحة الداخلية للدول سوف تتضرر هي وبعض الخدمات كالمطاعم على سبيل الذكر لا الحصر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - ke xx zte الخميس 05 مارس 2020 - 20:15
مخصنا سياحة لي كيهمنا هو سلامة وليدتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.