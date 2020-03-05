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الرئيسية | مال وأعمال | "إنوي" تتوج أحسن مزود للإنترنت النقال بالمملكة

"إنوي" تتوج أحسن مزود للإنترنت النقال بالمملكة

"إنوي" تتوج أحسن مزود للإنترنت النقال بالمملكة
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 05 مارس 2020 - 08:34

أعلنت شركة "إنوي" عن تتويجها، للسنة الثالثة على التوالي، كأحسن مزود للإنترنيت النقال بالمغرب خلال سنة 2019، حسب نتائج التحقيق المستقل لمؤسسة "nPerf"، المنصة المستقلة المرجعية في مجال قياس جودة الربط بالإنترنيت في العالم.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن "nPerf" تعتبر منصة مرجعية للقياس الدقيق لجودة "تجربة الزبناء" في مختلف استعمالات الأنترنيت النقال، حيث تعمد إلى إجراء ملايين الاختبارات لشبكات الأنترنيت النقال كل سنة.

وتعكس هذه الاختبارات، والتي قام بها المستخدمون مباشرة من فاتح يناير 2019 إلى 31 دجنبر 2019، ردود أفعال الزبائن تجاه جودة شبكة الأنترنت النقال لمزودهم بهذه الخدمة.

وبهذا الصدد، وحسب "nPerf"، حققت "إنوي" أعلى معدل عام لسنة 2019 كأحسن مزود للأنترنيت النقال بالمغرب. وحصلت "إنوي" على صدارة الترتيب بمعدل 64375 نقطة، بزيادة 20 في المائة مقارنة بسنة 2018.

وجرى تحديد هذه النتائج بواسطة العديد من القياسات، مباشرة من طرف الزبائن، في إطار اختبار شامل يتعلق بجودة الإبحار على الأنترنيت، وجودة الفيديو، وكثافة الصبيب.

وقال أليكساي خارلاموف، المدير التقني ومدير النظم المعلوماتية لدى "إنوي" إن "هذا التتويج الجديد يعكس جهودنا لتطوير خدماتنا على جميع الأصعدة، سواء شبكة الاتصال أو السلسلة التقنية بشكل كامل. وهذا التتويج أيضا هو نتيجة لالتزامنا المتواصل لتقديم أفضل تجربة زبائن".

وأضاف بلاغ الشركة أن "إنوي" تملك بنيات تحتية للشبكة مبتكرة وقابلة للتطور.

وكانت أول فاعل اتصالاتي بالمغرب يقوم بتجربة ناجحة لربط نقال بصبيب يفوق 1 جيغابايت في الثانية.

وبافتتاحها لأكبر مركز بيانات بالمغرب بتكنوبوليس ــ الرباط، ولأول خزان سحابي سيادي، جهزت "إنوي" شبكتها بمنصات افتراضية حديثة الطراز.

وكتتويج لجهوده الابتكارية والتطويرية لشبكتها، حصلت "إنوي"، في أكتوبر 2019، على جائزة ابتكار المنتجات الجديدة (New Product Innovation Award) المقدمة من طرف مكتب الاستشارة الأمريكي فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مستعمل إنوي الخميس 05 مارس 2020 - 08:56
بصراحة يستحقون ذلك عن جدارة و إستحقاق، خدماتهم إحترافية و تتطور بشكل متتالي مع التطورات العالمية، نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله
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4
2 - عينيك ميزانك الخميس 05 مارس 2020 - 08:57
الولوج للانترنت بالمغرب لازال فوق القدرة الشرائية للمغاربة 12 ميجا ب250 درهم هناك دول افريقية افقر منا لكن لها انترنت جيد بثمن مناسب .بل هناك في اروبا حيث مستواه المعيشة احسن عشر مرات من المغرب لكن الانترنت ارخص بجودة عالية .
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2
3 - غيور على وطنه الخميس 05 مارس 2020 - 09:01
تبقى اسعار الاشتراك في خدمة الانترنيت في المغرب مرتفعة بالمقرانة مع دول عربية
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2
4 - لغة التواصل الخميس 05 مارس 2020 - 09:07
الى الذين يشكون و يشككون في مقدرة اللغة العربية في مسايرة التعبير و التبليغ للمستجدات التقنية و العلمية الحديثة اقول لهم هذا المقال في موضوع الانترنيت احسن جواب لهم ... و ان المشكلة التواصلية في المغرب تتجلى في انعدام لغة موحدة رسمية نتعامل بها في جميع المجالات و المستويات و تخبطنا بين 3 ابجديات و عدة لغات و لهجات
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-1
5 - INWI CLIENT الخميس 05 مارس 2020 - 09:34
Le service est nulle il ne résoud aucun problèmes si tu déposes une réclamation bref au Maroc le client est le dernier souci chez ces ...
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