"إنوي" تتوج أحسن مزود للإنترنت النقال بالمملكة

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة "إنوي" عن تتويجها، للسنة الثالثة على التوالي، كأحسن مزود للإنترنيت النقال بالمغرب خلال سنة 2019، حسب نتائج التحقيق المستقل لمؤسسة "nPerf"، المنصة المستقلة المرجعية في مجال قياس جودة الربط بالإنترنيت في العالم.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن "nPerf" تعتبر منصة مرجعية للقياس الدقيق لجودة "تجربة الزبناء" في مختلف استعمالات الأنترنيت النقال، حيث تعمد إلى إجراء ملايين الاختبارات لشبكات الأنترنيت النقال كل سنة.

وتعكس هذه الاختبارات، والتي قام بها المستخدمون مباشرة من فاتح يناير 2019 إلى 31 دجنبر 2019، ردود أفعال الزبائن تجاه جودة شبكة الأنترنت النقال لمزودهم بهذه الخدمة.

وبهذا الصدد، وحسب "nPerf"، حققت "إنوي" أعلى معدل عام لسنة 2019 كأحسن مزود للأنترنيت النقال بالمغرب. وحصلت "إنوي" على صدارة الترتيب بمعدل 64375 نقطة، بزيادة 20 في المائة مقارنة بسنة 2018.

وجرى تحديد هذه النتائج بواسطة العديد من القياسات، مباشرة من طرف الزبائن، في إطار اختبار شامل يتعلق بجودة الإبحار على الأنترنيت، وجودة الفيديو، وكثافة الصبيب.

وقال أليكساي خارلاموف، المدير التقني ومدير النظم المعلوماتية لدى "إنوي" إن "هذا التتويج الجديد يعكس جهودنا لتطوير خدماتنا على جميع الأصعدة، سواء شبكة الاتصال أو السلسلة التقنية بشكل كامل. وهذا التتويج أيضا هو نتيجة لالتزامنا المتواصل لتقديم أفضل تجربة زبائن".

وأضاف بلاغ الشركة أن "إنوي" تملك بنيات تحتية للشبكة مبتكرة وقابلة للتطور.

وكانت أول فاعل اتصالاتي بالمغرب يقوم بتجربة ناجحة لربط نقال بصبيب يفوق 1 جيغابايت في الثانية.

وبافتتاحها لأكبر مركز بيانات بالمغرب بتكنوبوليس ــ الرباط، ولأول خزان سحابي سيادي، جهزت "إنوي" شبكتها بمنصات افتراضية حديثة الطراز.

وكتتويج لجهوده الابتكارية والتطويرية لشبكتها، حصلت "إنوي"، في أكتوبر 2019، على جائزة ابتكار المنتجات الجديدة (New Product Innovation Award) المقدمة من طرف مكتب الاستشارة الأمريكي فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan).