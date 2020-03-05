لقاء بميدلت يسلط الضوء على برنامج "انطلاقة"

محمد ايت حساين

نظمت عمالة إقليم ميدلت، الأربعاء، لقاء تواصليا حول البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات "انطلاق"، مع تسليط الضوء على قانون المراكز الجهوية للاستثمار رقم 18-47، بغية تفعيل وتنزيل مقتضيات البرنامج الذي أطلقه الملك محمد السادس، والرامي إلى دعم وتمويل المقاولات.

وأجمع المشاركون في هذا اللقاء التواصلي، الذي ترأسه المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، على أن إصلاح مراكز الاستثمار الجهوية يندرج في إطار التنزيل الفعلي للتدبير اللامتمركز للاستثمار؛ وذلك من أجل مواكبة النسيج المقاولتي وإنعاش الاستثمارات على المستوى الجهوي عامة ومواكبة الشباب حاملي المشاريع خاصة.

وفي كلمته التوجيهية بمناسبة افتتاح هذا اللقاء التواصلي، قال المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، إن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات "انطلاق" جاء ثمرة للخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحالية، موضحا أن البرنامج يهدف إلى تسهيل حصول المقاولات، خاصة المتوسطة والصغيرة، على التمويل البنكي، وإدماج الشباب في النسيج الاقتصادي بهدف خلق دينامية وحركية في الاقتصاد الوطني.

علال الباز، مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة درعة تافيلالت، تحدث في كلمته عن القانون رقم 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وشرح مضامينه، وذلك من أجل مواكبة وتشجيع الاستثمار عامة بالجهة، ومواكبة على وجه الخصوص الشباب حاملي المشاريع عبر منصة رقمية أحدثت بالمركز الجهوي للاستثمار لتبسيط المساطر الإدارية وتسريعها.

من جهتهم أكد ممثلو الأبناك المشاركة في اللقاء التواصلي ذاته على انخراطهم في برنامج "انطلاق" لدعم وتمويل المقاولات، وذلك "تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس نصره الله وأيده". كما عبر رئيس فرع جهة درعة تافيلالت للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب عن استعداد الكونفدرالية للانخراط في هذا الورش الملكي الهام.

يذكر أن اللقاء التواصلي حضره إلى جانب عامل الإقليم كل من الكاتب العام للعمالة، ومدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت، ومدير مركب التكوين المهني، ومدير الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، ورئيس فرع جهة درعة تافيلالت للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، ورئيس المجلس الإقليمي، وممثلي الأبناك بالإقليم، والسلطات المحلية.