"سامسونغ" تطرح سلسلة هواتف جديدة بالمغرب

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت "سامسونغ المغرب" طرحها سلسلة هواتف "Galaxy S20" بشكل رسمي في السوق المغربي، حيث سيشرع في عملية التسويق ابتداء من يوم الجمعة بمجموع مدن المملكة.

وقال عمر رمزي، المسؤول عن المنتجات بسامسونغ المغرب، إن الشركة الكورية الجنوبية تواصل طرح أحدث إصدارات هواتفها النقالة بالمغرب، نظرا للأهمية الكبيرة التي يتميز بها هذا السوق المتنامي.

وأوضح رمزي، في تصريح لهسبريس، أن سامسونغ شرعت في حملتها التسويقية لسلسلة هواتف غالاكسي S20 التي تعتبر من أكثر الهواتف تطورا في الأسواق العالمية.

وأضاف المتحدث أن الهاتف الجديد "Galaxy S20" يأتي بشاشة قياس 6.2 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض 120 هرتز، مع كاميرا ثلاثية بدقة 64 و12 و12 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل، بالإضافة إلى معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 865، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيغابايت؛ مع بطارية عملاقة سعة 4000 ميللى أمبير، ويعمل بنظام أندرويد 10.0 الجديد، ومقاوم للماء والأتربة.

أما هاتف Samsung Galaxy Z Flip الجديد، يقول رمزي، فإنه سيتيح لحامله معرفة هوية المتصل به وهو في حالة الطي، وأيضا الإجابة عن الاتصال دون الحاجة إلى فتح الهاتف بشكل كامل.

وتتمثل فكرة الهاتف الجديد في كونه قد يصبح بشاشة كبيرة عند فتحه، ويمكن أن يكون بحجم محفظة صغيرة عند طيه.

ويضيف رمزي أنه يمكن فتح وإغلاق الهاتف أكثر من 200000 مرة، وهو يعتبر خطوة جديدة مهمة في تطوير فئة جديدة من الهواتف الذكية بشاشة قابلة للطي، توفر تجربة جديدة لاستخدام الهواتف الذكية، مشيرا إلى أن الهاتف الجديد يعيد تعريف تجربة الاستخدام من خلال التصميم الفريد القابل للطي.

ويأتي هاتف سامسونغ الجديد بتصميم من الزجاج وإطار من المعدن، تشغل فيه الشاشة كل الجهة الأمامية تقريبا، مع حواف صغيرة باللون الأسود حول الشاشة، وكاميرا أمامية مدمجة في ثقب أعلى منتصف الشاشة نفسها.

وقالت شركة سامسونغ إنها اعتمدت على مفصل في المنتصف لطي الشاشة والهاتف رأسيا.

وتم اعتماد تصميم جديد للمفصل يضمن متانة وسلاسة أكبر أثناء الاستخدام، مع إمكانية بقاء الهاتف مطويا بزوايا مختلفة. وأوضحت الشركة أنها استخدمت ألياف نايلون جديدة مصممة للوقاية من الغبار.

ويعتبر "غالاكسي زد فليب" أول هاتف يحمل شاشة من الزجاج، وهو يحمل شاشة Dynamic AMOLED تطلق عليها شركة سامسونغ اسم Infinity Flex قابلة للطي من المنتصف؛ وهي شاشة قياسها 6.7 بوصات بأبعاد 21.9:9 وبدقة +FHD أو 2636×1080 بكسل وبكثافة 425 بكسل/بوصة؛ مع وجود شاشة صغيرة لإظهار التنبيهات والمكالمات الواردة عندما يكون الهاتف مطويا، وهي شاشة Super AMOLED قياسها 1.1 بوصة بدقة 300×112 بكسل وبكثافة 303 بكسل/بوصة.