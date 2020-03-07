أنظمة مراقبة يونانية تعزز إدارة الحدود المغربية

هسبريس من الرباط

أعلنت شركة "أنتراكوم تيليكوم" لأنظمة الاتصالات والحلول عن اختيارها أجهزة راديو متقدمة تعمل ببث "ميكروويف" معروفة باسم "OmniBAS" لتعزيز مراقبة الحدود المغربية.

وذكرت الشركة اليونانية، في بيان صحافي لها، أن هذا التعزيز يأتي في إطار عمل الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل أفريقيا من خلال برنامج إدارة الحدود في الدول المغاربية، الذي ينفذه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة "ICMPD".

وستعمل الشركة اليونانية على تحسين قدرات السلطات المغربية على مواجهة عدد من التحديات المتمثلة في إدارة حدودها من أجل حماية المهاجرين الضعفاء، والتعامل مع الهجرة غير النظامية، وتفكيك الشبكات الإجرامية عبر الحدود.

وسيقوم البرنامج على تحسين الاتصالات ونقل البيانات بين السلطات المعنية، بحيث توفر أنظمة "OmniBAS™" وحدات داخلية وخارجية عالية الأداء واتصالات لا سلكية عالية.

وصرح كريستيان شاتاينر، المدير التجاري لـ"أنتراكوم تليكوم المغرب"، بأن "ضغط الهجرة الشديد في المغرب يبرز مدى أهمية تقديم حلول من شأنها أن تعالج بفعالية هذه المسألة من خلال توفير أدوات إدارة ومراقبة مناسبة لمراقبة الحدود".

وأشار جون تنديس، مدير التسويق بشركة "أنتراكوم تيليكوم"، إلى أن "تقنية OmniBAS تمثل الحل الأمثل لتعزيز إدارة الحدود وتقليل أو الحد من الهجرة غير النظامية، وهو نظام معمول به على نطاق واسع في أوروبا".

وتعتبر شركة "Intracom Telecom" رائدة على المستوى العالمي في مجال أنظمة الاتصالات والحلول منذ أكثر من أربعين سنة، وتوفر مجموعة شاملة من الحلول المرتبطة بالاتصالات وأنترنيت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة والذكاء المبني على البيانات وحلول المدينة الذكية.