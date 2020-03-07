24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4613:4316:5819:3220:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هكذا نجحت سنغافورة وتايوان وفيتنام في مواجهة "فيروس كورونا" (5.00)

  2. وزارة التربية توصي بإجراءات للوقاية من "فيروس كورونا" بالجامعات (5.00)

  3. جائزة أوروبية تحتفي بنساء رائدات في بروكسيل (5.00)

  4. الرئيس الموريتاني: نعترف بـ"جمهورية البوليساريو".. وموقفنا ثابت (5.00)

  5. جبليات على قارعة الطريق (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | المغرب يضع قيودا على استيراد الكمامات الطبية‎

المغرب يضع قيودا على استيراد الكمامات الطبية‎

المغرب يضع قيودا على استيراد الكمامات الطبية‎
أيوب صدور من تطوان
السبت 07 مارس 2020 - 07:40

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قرارا يقضي بتحديد قائمة السلع، بما فيها الكمامات الطبية، التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها وبعد استطلاع رأي وزير الصحة.

وتقول المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، وفق ما اطلعت عليه جريدة هسبريس، "تتمم القائمة الخاصة بالسلع الخاضعة للترخيص بالتصدير والملحقة بقرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية رقم 1308.94 بالأقنعة الجراحية المدرجة في البند الجمركي رقم 6307905000".

وحددت الوزارة ذاتها قائمة السلع التي تستوجب الحصول على تراخيص خاصة Licence de conformité قبل استيرادها أو تصديرها في وقت منعت فيه استيراد الأقنعة الجراحية في الفترة الحالية، ودخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية في الثاني من مارس الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.