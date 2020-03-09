24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1807:4413:4316:5819:3420:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. إصابة رئيس أركان الجيش الإيطالي بـ"كورونا" (5.00)

  2. رصيف الصحافة: "كورونا" يطيح بمؤشر بورصة الدار البيضاء (5.00)

  3. هل يطلق انتشار فيروس كورونا "رصاصة الرحمة" على العولمة؟ (5.00)

  4. أغنية أمازيغية تحيي "معركة بوكافر" الخالدة (5.00)

  5. ستينية تمارس الجيدو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الدرهم ينخفض أمام الأورو ويرتفع مقابل الدولار

الدرهم ينخفض أمام الأورو ويرتفع مقابل الدولار

الدرهم ينخفض أمام الأورو ويرتفع مقابل الدولار
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 مارس 2020 - 09:29

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض مقابل الأورو، وارتفع مقابل الدولار خلال الفترة ما بين 27 فبراير و4 مارس 2020.

وأورد بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أن سعر الدرهم انخفض بـ 1,13 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بـ 1,27 في المائة مقابل الدولار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - هشام الاثنين 09 مارس 2020 - 09:45
لحد الآن لم أفهم هاد زوج كلمات درهم ينخفض أمام اورو ويرتفع.امام دولار بصفتنا من أعضاء أوبيك في تصدير الغاز ونفط ويورانيوم
مخصب ولا مناجم ومقاطع دهب وبلا تين
فهمونة لي فهم شي حاجة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - momocher الاثنين 09 مارس 2020 - 09:47
هادي البداية ما زال ما زال ههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.