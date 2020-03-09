الدرهم ينخفض أمام الأورو ويرتفع مقابل الدولار

هسبريس من الرباط

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض مقابل الأورو، وارتفع مقابل الدولار خلال الفترة ما بين 27 فبراير و4 مارس 2020.

وأورد بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أن سعر الدرهم انخفض بـ 1,13 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بـ 1,27 في المائة مقابل الدولار.