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الدرهم ينخفض أمام الأورو ويرتفع مقابل الدولار
الاثنين 09 مارس 2020 - 09:29
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض مقابل الأورو، وارتفع مقابل الدولار خلال الفترة ما بين 27 فبراير و4 مارس 2020.
وأورد بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أن سعر الدرهم انخفض بـ 1,13 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بـ 1,27 في المائة مقابل الدولار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - هشام الاثنين 09 مارس 2020 - 09:45
لحد الآن لم أفهم هاد زوج كلمات درهم ينخفض أمام اورو ويرتفع.امام دولار بصفتنا من أعضاء أوبيك في تصدير الغاز ونفط ويورانيوم
مخصب ولا مناجم ومقاطع دهب وبلا تين
فهمونة لي فهم شي حاجة
مخصب ولا مناجم ومقاطع دهب وبلا تين
فهمونة لي فهم شي حاجة
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