النقد الأجنبي في المغرب يفوق 241 مليار درهم

هسبريس من الرباط

أورد بنك المغرب أن صافي الاحتياطيات الدولية استقر، إلى غاية 28 فبراير الماضي، في 241,4 مليار درهم، بينما سجل ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 6,3 في المائة.

وأكد البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه خلال الفترة ما بين 27 فبراير و4 مارس 2020، لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق الصرف.

وأشار بنك المغرب إلى أنه ضخ، خلال الأسبوع نفسه، ما مجموعه 72,2 مليار درهم، منها 66,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و2,3 مليار درهم مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، و3,3 مليار درهم مقدمة في شكل مبادلة للصرف.

وأبرزت المذكرة أن المعدل البنكي خلال هذه الفترة استقر عند 2,25 في المائة، فيما سجل الحجم اليومي للمبادلات 2,9 مليار درهم، مشيرة إلى أنه خلال طلب العروض ليوم 4 مارس (تاريخ الاستحقاق 5 مارس)، ضخ بنك المغرب مبلغ 63,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر (مازي) انخفض بنسبة 4,3 في المائة، لينخفض بذلك أداؤه منذ بداية السنة بـ 2,4 بالمائة.

وأوضح بنك المغرب أن هذا التطور الأسبوعي في المؤشر المرجعي يعكس، أساسا، الانخفاضات المسجلة في المؤشرات القطاعية لـ"البناء ومواد البناء" بـ6,1 في المائة، و"الاتصالات" بـ4 في المائة، و"الأبناك" بـ3,7 في المائة.

وأشار المصدر إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات استقر في 813,1 مليون درهم مقابل 1,5 مليار درهم خلال الأسبوع المنصرم، مسجلا أنه في السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط 162,1 مليون درهم مقابل 212,1 مليونا خلال الأسبوع المنصرم.