24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:18
|07:44
|13:43
|16:58
|19:34
|20:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أولمبيك خريبكة يهزم ضيفه الدفاع الجديدي
- ترويج الكحول يوقف ستينيا بالفقيه بن صالح
- الرجاء يواجه الإسماعيلي المصري بدون جمهور
- احتجاج عمال أولاد زيان
- تصفية قضايا الشيك أمام قضاء التحقيق: رأي ومناقشة
- تصريحات الرئيس الموريتاني تصبُّ "الزيت على النار" في الصحراء - (107)
- الاشتباه في إصابة جديدة بفيروس "كورونا" يثير استنفارا بالبيضاء - (83)
- غياب سلع صينية بسبب "كورونا" يشل "درب عمر" بالدار البيضاء - (50)
- قادمة من بلاد الطاليان تثير الاستنفار بمدينة وزان - (50)
- مهنيون يحذّرون من "التّفاوت الصّحي" بشأن مختبر وحيد لـ"كورونا" - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
النقد الأجنبي في المغرب يفوق 241 مليار درهم
أورد بنك المغرب أن صافي الاحتياطيات الدولية استقر، إلى غاية 28 فبراير الماضي، في 241,4 مليار درهم، بينما سجل ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 6,3 في المائة.
وأكد البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه خلال الفترة ما بين 27 فبراير و4 مارس 2020، لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق الصرف.
وأشار بنك المغرب إلى أنه ضخ، خلال الأسبوع نفسه، ما مجموعه 72,2 مليار درهم، منها 66,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و2,3 مليار درهم مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، و3,3 مليار درهم مقدمة في شكل مبادلة للصرف.
وأبرزت المذكرة أن المعدل البنكي خلال هذه الفترة استقر عند 2,25 في المائة، فيما سجل الحجم اليومي للمبادلات 2,9 مليار درهم، مشيرة إلى أنه خلال طلب العروض ليوم 4 مارس (تاريخ الاستحقاق 5 مارس)، ضخ بنك المغرب مبلغ 63,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر (مازي) انخفض بنسبة 4,3 في المائة، لينخفض بذلك أداؤه منذ بداية السنة بـ 2,4 بالمائة.
وأوضح بنك المغرب أن هذا التطور الأسبوعي في المؤشر المرجعي يعكس، أساسا، الانخفاضات المسجلة في المؤشرات القطاعية لـ"البناء ومواد البناء" بـ6,1 في المائة، و"الاتصالات" بـ4 في المائة، و"الأبناك" بـ3,7 في المائة.
وأشار المصدر إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات استقر في 813,1 مليون درهم مقابل 1,5 مليار درهم خلال الأسبوع المنصرم، مسجلا أنه في السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط 162,1 مليون درهم مقابل 212,1 مليونا خلال الأسبوع المنصرم.