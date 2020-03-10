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كُتّاب وآراء
الإقبال الأجنبي يرفع صادرات المغرب من الأحذية
واصلت الوحدات الصناعية المغربية المتخصصة في صناعة وتسويق الأحذية والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية توسيع حصصها السوقية في دول إفريقيا الغربية والبلدان الأوربية، لتعزز مكانتها في الخارج مع بداية السنة الجارية.
فحسب بيانات إحصائية صادرة عن مصالح وزارة المالية، فقد نجحت هذه الوحدات الصناعية في تسجيل زيادة لافتة في صادراتها، بنسبة تراوحت ما بين 7 و45 في المائة، حسب اختلاف المنتجات المصدرة إلى الخارج.
وأقدمت الشركات المغربية المتخصصة في توجيه منتجاتها نحو الخارج على تصدير ما يزيد عن 252 مليون درهم من الأحذية خلال شهر يناير من العام الجاري نحو الأسواق الإفريقية وبعض الأسواق الأوروبية، خاصة بريطانيا وفرنسا، مقابل 185 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بقيمة تجاوزت 67 مليون درهم.
وبلغ حجم صادرات الشركات المغربية العاملة في قطاع النسيج خلال شهر يناير 2020 ما يزيد عن 1.75 مليار درهم من الملابس الجاهزة، مقابل 1.74 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة، وما يزيد عن 190 مليون درهم من الأغطية المصنعة من النسيج.
البيانات الإحصائية الرسمية ذاتها، التي حصلت عليها هسبريس، سجلت نموا لافتا في صادرات المنتجات الجلدية المخصصة للاستعمال اليومي، من ضمنها الحقائب النسائية.
وبلغ إجمالي صادرات المغرب من هذه المنتجات الجلدية، خلال الشهر الأول من العام الجاري، ما يناهز 150 طنا، بقيمة إجمالية قاربت 38 مليون درهم.