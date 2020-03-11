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الرئيسية | مال وأعمال | مركز بيانات "إنوي" يحصل على شهادة "إيزو"

مركز بيانات "إنوي" يحصل على شهادة "إيزو"

مركز بيانات "إنوي" يحصل على شهادة "إيزو"
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 11 مارس 2020 - 07:44

حصلت شركة إنوي على شهادة التصديق المتعلقة بأمن النظم المعلوماتية (ISO 27001) بالنسبة لخدمات الاحتضان السحابي التي تقدمها في مركز بياناتها بتكنوبوليس ــ الرباط.

وتأتي هذه الشهادة لتوطد المجهودات التي تبذلها إنوي من أجل تزويد المغرب بأفضل البنيات التحتية التكنولوجية وأكثرها تقدما، والمساهمة في بناء خزان سحابي سيادي.

وارتكز منح شهادة "ISO 27001" لإنوي على التقييم الذي أنجز على خدمات "inwi Business" الموجهة للمقاولات، التي يقدمها فاعل الاتصالات الشامل إنوي انطلاقا من مركز بياناته المتطور بتكنوبوليس ــ الرباط، والتي تتعلق بخدمات التصميم والتشغيل والاستغلال والصيانة والتزويد بخدمات ما بعد البيع بالنسبة للاحتضان السحابي والحلول السحابية، وعلى تقييم المخاطر، واتخاذ التدابير وإجراءات المراقبة المناسبة من أجل ضمان سرية وسلامة وتوفر معلومات فاعل الاتصالات وزبنائه.

وتشكل مواصفات "ISO 27001" معيارا مرجعيا دوليا في مجال أمن المعطيات المعلوماتية، الذي يحدد متطلبات إقامة وتسيير المنظومات المعتمدة في تدبير الأمن المعلوماتي (SMSI).

وقال كريم جسوس، المدير التجاري المكلف بالمقاولات الكبرى لدى إنوي، إن "هذه الشهادة تمثل لنا أولا وقبل كل شيء تجسيدا لالتزامنا الراسخ لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات المغربية. كما أنها تشكل دليلا إضافيا على الجودة العملية للخدمات التي تقدمها إنوي في مجال مواكبة المقاولات المغربية من خلال توفير الاحتضان السحابي والتزويد بحلول مطابقة لأرقى المعايير الدولية في مجال التوفر والأمن والارتباط بالشبكة".

وتوفر إنوي من خلال مركز بياناتها بتكنوبوليس ــ الرباط، الذي صمم طبقا للمعيار "TIER III"، بنية تحتية جد متقدمة، تم إنجازها وفق أرقى المعايير الدولية وأكثرها تقدما، تؤكد ريادة إنوي في مجال السحابيات والتحول الرقمي للمقاولات.

وأقيم مركز بيانات إنوي على مساحة 1000 متر مربع، مع إمكانية توسيعه بـ 1000 متر مربع إضافية، مما يرفع المساحة الإجمالية لمراكز البيانات التابعة لإنوي بمجموع التراب الوطني إلى 4000 متر مربع، وهي أكبر مساحة مخصصة لمراكز البيانات في المغرب.

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