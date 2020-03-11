24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:41
|13:42
|16:59
|19:36
|20:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا يجري مختبر "معهد باستور" تحاليل الإصابة بفيروس "كورونا"
- مختبر تحاليل كورونا
- الصحة: حالة "مصابي كورونا" مطمئنة .. والمتوفية تدفن وفق الشريعة
- غياب التحسيس يُضعف الوقاية من "كورونا" في المدارس المغربية
- ترويج المخدرات يوقف شخصين بمدينة مراكش
ناقد فني: غيابُ الرُّؤيةِ يكرّس التَّسَيُّب في المهرجان الوطني للفيلم (5.00)
كفاءات الإدارة .. المغاربة ينتظرون تفعيل الحكومة لتوجيهات الملك (5.00)
- المغرب يعلن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد - (199)
- المغرب يدعو مشيدي نصب "الهولوكوست" إلى مغادرة التراب الوطني - (80)
- المغرب يعلن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا" - (70)
- مسؤولة إسرائيلية تحشد دعم العالم ضد إيران في مؤتمر بمراكش - (55)
- وزير جزائري يتهم دولة عربية بالتخطيط لهدم البلاد - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السعودية تكلف "أرامكو" بزيادة طاقة إنتاج النفط
قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية في بيان، اليوم الأربعاء، إن الشركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.
وأفاد الناصر بإن أرامكو المدعومة من الدولة ستزيد معروض النفط الخام في ابريل المقبل إلى 12.3 مليون برميل يوميا، بما يزيد 300 ألف برميل يوميا فوق طاقتها الإنتاجية القصوى، مشيرا إلى أن الشركة تبذل أقصى جهد لتنفيذ ذلك التوجيه بأسرع ما يمكن.
وأوقد صدام عملاقي النفط السعودية وروسيا شرارة تراجع حاد بلغ 25 بالمئة في أسعار الخام يوم الاثنين، وأطلق عمليات بيع بدافع الهلع في سوق الأسهم الأمريكية وغيرها وسط أضرار واقعة عليها بالفعل من جراء تفشي فيروس كورونا.
يذكر أن السعودية كانت تضخ حوالي 9.7 مليون برميل يوميا في الأشهر القليلة الماضية، لكن لديها طاقة إنتاجية إضافية بوسعها تعبئتها، فضلا عن ملايين البراميل من الخام المخزون.
وقالت موسكو إن شركات النفط الروسية قد تزيد الإنتاج بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا وربما بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا، مما هوى بالروبل والأسهم الروسية.
تأتي زيادة المعروضة المزمعة وغير المسبوقة من الرياض عقب انهيار محادثات الأسبوع الماضي بين أعضاء أوبك+، وهو تحالف غير رسمي يضم دول أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، والذي ظل يدعم الأسعار منذ 2016.
فقد رفضت روسيا دعوة أوبك لتعميق تخفيضات المعروض القائمة، لترد المنظمة بإلغاء قيود الإنتاج وتقول روسيا بدورها إنها ستعزز الإنتاج هي الأخرى.
وعلى إثر ذلك، تراجعت أسعار الخام لفترة وجيزة إلى حوالي 31 دولارا، مجددة المخاوف من انهيار على غرار ما حدث في 2014.