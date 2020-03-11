السعودية تكلف "أرامكو" بزيادة طاقة إنتاج النفط

هسبريس - رويترز

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية في بيان، اليوم الأربعاء، إن الشركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

وأفاد الناصر بإن أرامكو المدعومة من الدولة ستزيد معروض النفط الخام في ابريل المقبل إلى 12.3 مليون برميل يوميا، بما يزيد 300 ألف برميل يوميا فوق طاقتها الإنتاجية القصوى، مشيرا إلى أن الشركة تبذل أقصى جهد لتنفيذ ذلك التوجيه بأسرع ما يمكن.

وأوقد صدام عملاقي النفط السعودية وروسيا شرارة تراجع حاد بلغ 25 بالمئة في أسعار الخام يوم الاثنين، وأطلق عمليات بيع بدافع الهلع في سوق الأسهم الأمريكية وغيرها وسط أضرار واقعة عليها بالفعل من جراء تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن السعودية كانت تضخ حوالي 9.7 مليون برميل يوميا في الأشهر القليلة الماضية، لكن لديها طاقة إنتاجية إضافية بوسعها تعبئتها، فضلا عن ملايين البراميل من الخام المخزون.

وقالت موسكو إن شركات النفط الروسية قد تزيد الإنتاج بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا وربما بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا، مما هوى بالروبل والأسهم الروسية.

تأتي زيادة المعروضة المزمعة وغير المسبوقة من الرياض عقب انهيار محادثات الأسبوع الماضي بين أعضاء أوبك+، وهو تحالف غير رسمي يضم دول أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، والذي ظل يدعم الأسعار منذ 2016.

فقد رفضت روسيا دعوة أوبك لتعميق تخفيضات المعروض القائمة، لترد المنظمة بإلغاء قيود الإنتاج وتقول روسيا بدورها إنها ستعزز الإنتاج هي الأخرى.

وعلى إثر ذلك، تراجعت أسعار الخام لفترة وجيزة إلى حوالي 31 دولارا، مجددة المخاوف من انهيار على غرار ما حدث في 2014.