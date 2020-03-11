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كُتّاب وآراء
قطاع "رحلات الأعمال" يخسر 820 مليار دولار
قال الاتحاد العالمي لرحلات الأعمال إن القطاع يتوقع أن يفقد إيرادات بنحو 820 مليار دولار، نصفها من الصين، مع تقليص الشركات خطط السفر في أعقاب تفشي فيروس كورونا.
وأمس الثلاثاء، أظهر مسح أجراه الاتحاد أن رحلات العمل لآسيا كانت المتضرر الأكبر، حيث أعلنت ثلاث شركات على الأقل من كل أربع إلغاء جميع أو معظم رحلات العمل إلى الصين وهونج كونج وتايوان وبلدان أخرى في آسيا والمحيط الهادي أو إلغاءها.
وتزيد أحدث توقعات الاتحاد كثيرا عن تقديرات فبراير شباط التي كانت لخسارة تبلغ 560 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تخسر الصين، التي شهدت تراجعا بنسبة 95 بالمئة لرحلات العمل منذ تفشي الفيروس، 404.1 مليار دولار من إيرادات هذه الرحلات، تليها أوروبا بخسارة 190.5 مليار دولار.
وقال الاتحاد إن إيرادات قطاعي الطيران والضيافة، وهما عادة أكبر المستفيدين من إنفاق الشركات، تضررت كثيرا مع استمرار انتشار الفيروس