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الرئيسية | مال وأعمال | الإمارات تعلن إمكانية الرفع من الإمدادات النفطية

الإمارات تعلن إمكانية الرفع من الإمدادات النفطية

الإمارات تعلن إمكانية الرفع من الإمدادات النفطية
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 11 مارس 2020 - 14:15

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الأربعاء، أنها تمتلك إمكانية لإمداد أسواق النفط العالمية بأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا في أبريل القادم.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" للأنباء فإنه إذا ما مضت الإمارات ثالث أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، في ضخ هذه الكميات في الأسواق، فإن هذا يعني إضافة أكثر من مليون برميل في اليوم للمستوى الذي ضخته البلاد في فبراير الماضي.

وقال سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، في بيان نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني، إن "أدنوك ماضية في خططها المعتمدة للنمو والتوسع وترسيخ مكانتها المتميزة كمزود موثوق للطاقة"، وإن "الشركة اليوم في وضع ممتاز يتيح لها مواكبة متغيرات السوق ومستجداته"، وأضاف: "تمتلك أدنوك اليوم مرونة كبيرة تتيح لها إمكانية التكيف مع متغيرات ومستجدات السوق".

وأضاف الجابر: "تماشيا مع إستراتيجيتنا للنمو والتوسع وزيادة الإنتاج، تمتلك أدنوك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا في أبريل المقبل؛ كما نعمل على تسريع التقدم نحو هدفنا بالوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين برميل يوميا"، وأوضح أنه سيتم الإعلان قريبا عن أسعار البيع المستقبلية لشهري مارس وأبريل 2020 بما يتيح للعملاء التخطيط بشكل أفضل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الخميس الأربعاء 11 مارس 2020 - 14:38
رفع الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لانتاجها من النفط سيثلج صدورنا ولو مؤقتا لأن هذا الإجراء سيحد من الهجمة الشرسة التي تشنها جارة السوء ضدنا بحيث أصبحت توزع البترودولار لمعاكستنا في وحدة بلادنا.
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83
2 - KAMAL الأربعاء 11 مارس 2020 - 14:40
ا خبار سارة جدا ليس لعموم المغاربة لكن لشركات التوزيع اليس كدلك يا مجلس المنافسة
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