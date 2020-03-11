بنصالح تحظى بوسام فرنسي من درجة فارس

هسبريس من الرباط

تم، أمس بالرباط، توشيح سيدة الأعمال مريم بنصالح شقرون بوسام جوقة الشرف من درجة فارس للجمهورية الفرنسية.

وجرى تسليم الوسام لمريم بنصالح شقرون باسم رئيس الجمهورية الفرنسية من قبل السفيرة الفرنسية بالمغرب هيلين لوغال، خلال حفل شاركت فيه عدد من الشخصيات المغربية والفرنسية من عالم الدبلوماسية والسياسة والأعمال.

وفي كلمة بالمناسبة، أعربت السفيرة الفرنسية عن سعادتها بتوشيح "سيدة مغربية بارزة وسيدة أعمال" بوسام جوقة الشرف، في وقت يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق المرأة.

وأبرزت هيلين لوغال المسار المتميز لمريم بنصالح شقرون، المديرة الإدارية لمجموعة هولماركوم، ونائبة الرئيس المدير العام لشركة المياه المعدنية ولماس، مشيرة إلى موهبتها وتجربتها العابرة للحدود.

وذكرت السفيرة، في هذا الصدد، أن الأمين العام للأمم المتحدة اختار بنصالح شقرون سنة 2019 للالتحاق بالتحالف الدولي للمستثمرين في التنمية المستدامة، الذي يضم حوالي 30 من كبار أرباب المقاولات، للعمل على تسريع استثمارات القطاع الخاص في مجال التنمية المستدامة.

ولم يفت لوغال التذكير بأن الانخراط الذي طبع مسار المحتفى بها يتمثل في ترؤسها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مبرزة أنها المرأة الأولى والوحيدة، إلى حد الآن، التي تولت هذه المسؤولية.

من جانبها، عبرت مريم بنصالح شقرون عن اعتزازها بهذا التوشيح غداة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة، قائلة: "أقدر الحمولة الرمزية العالية لهذا التتويج"، ومبرزة العلاقات المتميزة التي تربط بين المغرب وفرنسا.