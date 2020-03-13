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الرئيسية | مال وأعمال | البنك الشعبي يوقع شراكة لدعم المقاولات الناشئة

البنك الشعبي يوقع شراكة لدعم المقاولات الناشئة

البنك الشعبي يوقع شراكة لدعم المقاولات الناشئة
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 13 مارس 2020 - 10:40

وقعت مجموعة البنك الشعبي المركزي ومؤسسة HSEVEN لاحتضان المقاولات الناشئة اتفاقية شراكة لتشجيع الشركات التكنولوجية الناشئة، من أجل المساهمة في إبراز شركات تكنولوجية ذات إمكانات عالية في القارة الإفريقية.

وأوضحت المجموعة المصرفية المغربية، في بيان صحافي، أن هذه الاتفاقية تتيح للشركات المختارة والمدعومة من قبل HSEVEN آلية تمويل مناسبة، من خلال تمويل الأسهم أو التمويل البنكي وفقا لمستوى ومدى مردودية المشاريع المقترحة.

وأفادت المجموعة البنكية بإن الغرض من العرض المقدم هو دعم الخطوات الأولى لحاملي المشاريع، لاسيما في استثماراتهم غير المادية (الدراسات والنماذج الأولية والاختبارات، وما إلى ذلك)، من أجل إعدادهم للتطور بشكل مستديم في إفريقيا وعلى الصعيد الدولي، خاصة أن الأمر يتعلق بعرض تمويل بشروط تحفيزية على مستوى تأجيل الأداء والنسب المطبقة وحتى الضمانات المفروضة.

وقالت سمية العلمي الوالي، مديرة بنك المقاولات لدى مجموعة البنك الشعبي المركزي: "من خلال هذه الشراكة، نحن ملتزمون بدعم المشاريع المبتكرة عبر توفير الدعم المالي الذي يستجيب بمتطلبات حاملي المشاريع، من أجل تمكينهم من إطلاق أنشطتهم في ظروف جيدة".

من جهته قال أمين الهزاز، مؤسسHSEVEN: "من خلال توحيد جهودهما وخبراتهما تضع كل من HSEVEN والبنك الشعبي المركزي في متناول الشركات الناشئة مفتاحين للنجاح: الدعم رفيع المستوى وتمويل فعال. وسيمنح تأجيل الأداء غير المسبوق الممنوح من قبل البنك الشعبي المركزي دعما حقيقيا سيمكن حاملي المشاريع من بدء مغامراتهم في ريادة الأعمال بشكل أكثر راحة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - hasnae الجمعة 13 مارس 2020 - 11:38
مبادرة جميلة جدا لأنها سوف تساعد حاملي المشاريع أن يؤسسو مقاولتهم الخصوصية وتشغيل اليد العاملة وتخفيف البطالة
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2 - المقترض الجمعة 13 مارس 2020 - 11:39
كل هاته الاتفاقيات مصيرها الفشل .ودلك للطرق الملتوية لهاته البنوك لزيادة فوائدها. وتكديس أرباح طائلة بسواعد المواطن المقهور.
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