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كُتّاب وآراء
المقاولات الصغيرة تطلب دعم الدولة أمام "كورونا"
دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة من المقاولات ودعمها لمواجهة آثار فيروس "كورونا" المستجد.
وذكرت الكونفدرالية أن المقاولات الصغيرة هي الأكثر عرضةً لمثل هذه الأزمات، وهو ما يتطلب من الحكومة التدخل لتخفيف أثرها السلبي.
وأوردت الكونفدرالية، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أنها أحصت خسائر مادية في جميع جهات المغرب منذ ظهور فيروس "كورونا" المستجد وانتشاره بشكل واسع بداية السنة الجارية.
وطالبت المنظمة ذاتها السلطات العمومية بتوفير مواكبة لهذه المقاولات والمقاولين الذاتيين من أجل تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أعلنت، أمس الأربعاء، عن إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء "كورونا" المستجد وتحديد الإجراءات المواكبة.
وذكرت الوزارة أن هذه اللجنة تأتي في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء الفيروس المستجد (COVID-19) على الاقتصاد الوطني.
وإلى حدود الخميس، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في المملكة 6، منها حالة توفيت قبل أيام لامرأة مسنة، وجميعها لأشخاص وافدين على البلاد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
كورونا فيروس و لاكنه أيضا انهيار اقتصادي عالمي.
تبعات الفيروس اقتصاديا صعبة لا تتحمله اقتصاديات دول غنية فما بالك باقتصاد دول فقيرة.
ندعو المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الله و أمام الشعب، و أولها غلق الحدود أمام الدول المتفشية فيها المرض.
نزيرو الصمطة و نصبروا و نحتسبوا، و من بعد يحن الله