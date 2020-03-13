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الرئيسية | مال وأعمال | المقاولات الصغيرة تطلب دعم الدولة أمام "كورونا"

المقاولات الصغيرة تطلب دعم الدولة أمام "كورونا"

المقاولات الصغيرة تطلب دعم الدولة أمام "كورونا"
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 مارس 2020 - 09:10

دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة من المقاولات ودعمها لمواجهة آثار فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت الكونفدرالية أن المقاولات الصغيرة هي الأكثر عرضةً لمثل هذه الأزمات، وهو ما يتطلب من الحكومة التدخل لتخفيف أثرها السلبي.

وأوردت الكونفدرالية، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أنها أحصت خسائر مادية في جميع جهات المغرب منذ ظهور فيروس "كورونا" المستجد وانتشاره بشكل واسع بداية السنة الجارية.

وطالبت المنظمة ذاتها السلطات العمومية بتوفير مواكبة لهذه المقاولات والمقاولين الذاتيين من أجل تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أعلنت، أمس الأربعاء، عن إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء "كورونا" المستجد وتحديد الإجراءات المواكبة.

وذكرت الوزارة أن هذه اللجنة تأتي في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء الفيروس المستجد (COVID-19) على الاقتصاد الوطني.

وإلى حدود الخميس، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في المملكة 6، منها حالة توفيت قبل أيام لامرأة مسنة، وجميعها لأشخاص وافدين على البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن غيور/ الإحتساب الجمعة 13 مارس 2020 - 09:32
السلام عليكم و جمعة مباركة.
كورونا فيروس و لاكنه أيضا انهيار اقتصادي عالمي.
تبعات الفيروس اقتصاديا صعبة لا تتحمله اقتصاديات دول غنية فما بالك باقتصاد دول فقيرة.
ندعو المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الله و أمام الشعب، و أولها غلق الحدود أمام الدول المتفشية فيها المرض.
نزيرو الصمطة و نصبروا و نحتسبوا، و من بعد يحن الله
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2 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الجمعة 13 مارس 2020 - 09:36
لا حياة لمن تنادي دول مند مدة شرعت في تعقيم الحافلات وكل وسائل النقل الجماعي ونحن في الدارالبيضاء الكبرى نركب حافلات خرذة وكأننا سردين معلب وطاكسيات متهالكة نركب فيها ونحن متعانقون إنها قمة المهانة وانتم رجال المقاولات ما عليكم سوى الجلوس في بيوتكم حتى ينجلي هذا الوباء
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3 - الساكت عن الحق شبطان اخرس! الجمعة 13 مارس 2020 - 09:42
الدعم ان كان هناك فالمواطن البسيط والطبقة الهاشة أولى به !! وﻻ ننسى ان في : قرى كثيرة مواطنون بدون ماء صالح للشرب !! وﻻ ادوية ..!! حان الوقت للقضاء على التبدير والمبدرين والفساد والمفسدين !! بالمناسبة كيف تلقت حكومة المعممين اﻻنذار اﻻمريكي امام عجزها الكامل على محاربة الفساد !! ان لم نقل ..........
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