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الرئيسية | مال وأعمال | أسعار المحروقات "تتكسر" بالمغرب.. 95 سنتيما للبنزين و82 للغزوال

أسعار المحروقات "تتكسر" بالمغرب.. 95 سنتيما للبنزين و82 للغزوال

أسعار المحروقات "تتكسر" بالمغرب.. 95 سنتيما للبنزين و82 للغزوال
هسبريس - محمد بلقاسم
الخميس 12 مارس 2020 - 17:50

بعد الانخفاض الكبير الذي سجلته أسعار النفط في العالم ببلوغها مستوى غير مسبوق لم يحدث منذ سنة 1991، وفي ظل ترقب المغاربة انعكاس ذلك محليا، ينتظر أن تعرف أثمنة بيع المحروقات في المملكة انخفاضا مهما.

وحسب ما علمت هسبريس من مصادر من داخل قطاع الشؤون العامة والحكامة، فإن الانخفاض الذي سيتم ليلة السبت-الأحد المقبل سيشمل البنزين بما معدله 95 سنتيما، والغازوال بـ 82 سنتيما.

وسجلت أسعار النفط، الاثنين، انخفاضاً وصل إلى 30 في المائة، بعد قرار السعودية خفض الأسعار بشكل أحادي، عقب إخفاق مُنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وموسكو في التوصل إلى اتفاق حول خفض الإنتاج، بحيث وصل سعر البرميل إلى 30 دولاراً.

وبحسب معطيات تطبيق "محطتي" الحكومي، فإن أسعار الغازوال خلال هذا الأسبوع كانت في محطات الرباط والنواحي ما بين 8,99 درهماً و9,81 درهماً للتر الواحد، والبنزين ما بين 10,45 و11,09 درهماً للتر الواحد.

وفي هذا الصدد، يرتقب أن يعرف سعر الغازوال انخفاضا سيجعله في حدود 8 دراهم، بداية من منتصف الشهر الجاري، فيما سيكون ثمن البنزين في حدود 9.5 دراهم تقريبا.

من جهة ثانية، وبسبب هذه العلاقة غير المباشرة بين انخفاض أسعار النفط الخام وأسعار المنتجات المكررة التي تباع في محطات الوقود، لم يستبعد المصدر من داخل الشؤون العامة والحاكمة أن يواجه موزعو المنتجات البترولية في المغرب خسائر مؤقتة بسبب انخفاض قيمة مخزونهم.

وبرر المصدر ذلك بكون المخزون الذي يتوفر للموزعين المغاربة تم اقتناؤه بأثمنة مرتفعة، مشيرا إلى أن التخفيض الذي سيحدث خلال هذا الأسبوع سيجعلهم يتحملون فرق أثمنة الشراء السابقة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن تداعيات انخفاض الأسعار لا تحدث بشكل فوري بسبب آجال تسويق المخزون، مؤكداً أنه لا توجد علاقة مباشرة بين انخفاض أسعار النفط الخام وأسعار المنتجات المكررة، هذه الأخيرة هي التي يشتريها المغرب في ظل توقف "سامير"، المصفاة الوحيدة التي كانت تقوم بالتكرير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (77)

1 - غا دايز الخميس 12 مارس 2020 - 17:53
القمن الحقيقي بحسابات دقيقة هو 6 دراهم للتر ، الحكومة ناعسة و شركات البنزين تنهب جيوب المواطنين
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194
2 - عربي الخميس 12 مارس 2020 - 17:54
هذا من فضل الله تعالى، أنزل فيروس كرونا رحمة للعالمين. بينما الغرب يشيطن في هذا الفايروس، فإننا نحن المسلمون نرى فيه رحمة ومغفرة للذنوب والمعاصي.
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-35
3 - عبدو من الرباط الخميس 12 مارس 2020 - 17:55
الإغتناء السريع هذا هو شعار الشركات الكبرى بالمغرب لأنهم وجدوا الأرضية خصبة لا من حسيب ولا رقيب كيف يعقل أن أسعار النفط تصل للربع ولا ينزل الثمن إلا بعد أيام وبأقل من درهم اللهم سلط على المجرمين واللصوص أخطر الأوبئة وعندها تنفعهم ملاييرهم ويأخدونها مهعم كي يقدموها رشوة لعزرائيل
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127
4 - Amine الخميس 12 مارس 2020 - 17:56
يجب ان يكون تمن الغزوال اقل من 7 دراهم لاافهم انا كمواطن اين هي الدولة واين الرقابة اصحاب البومبات دايرين كي لمنشار طالعين واكلين اوهابطين واكلين الدولة Vu كما جميع القطاعات والشعب كما اصحاب الكهف حسبي الله ونعم الوكيل
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97
5 - الغزالي الخميس 12 مارس 2020 - 17:56
ان الله معنا.العرض لكرطيط ينش عليه الله.ايوا شوفو مع أصحاب النق
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10
6 - سعيد الخميس 12 مارس 2020 - 17:57
كل خبر يفرح المغاربة والله يفرحنا ..فقط لماذا الانتظار حتى ليلة السبت الأحد المقبل والأسعار تدنت وهوت منذ مدة. .فقط لماذا! !!!
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36
7 - مغربي الخميس 12 مارس 2020 - 17:58
خسائر ؟؟ الموزعين
عن أي خسائر تتحدثون راهم داخلين واكلين خارجين واكلين . حسب سعر البرميل الحالي الثمن لا يجب أن يتعدى 7 دراهم .
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67
8 - تيكوسيدالت الخميس 12 مارس 2020 - 17:58
مؤكداً أنه لا توجد علاقة مباشرة بين انخفاض أسعار النفط الخام وأسعار المنتجات المكررة،.....
و لماذا توجدعلاقة مباشرة بين ارتفاع أسعار النفط الخام و أسعار المنتجات المكررة ...... المنطق الأعوج لتبرير سرقة موصوفة في وضح النهار ....
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83
9 - أين التخطيط؟ الخميس 12 مارس 2020 - 17:59
في الظروف الحالية يجب تخفيض ثمن المحروقات لكي تبقى المواد الأساسية في المتناول.
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26
10 - Citoyen الخميس 12 مارس 2020 - 17:59
Le prix devrait etre avec une marge tres confortable des distributeurs dans les alentours de 6dh pour gasoil , 7 dh pour essence on est tres loin des prix correctes , la tonne de gasoil coute 340 dollars soit soit 3,25 dh le litre a l’achat
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17
11 - abdel الخميس 12 مارس 2020 - 17:59
في اوروبا الثمن كان 1,58 اورو بعد هذا الانخفاض اصبح 1,15 اورو و في المغرب قال ليك فقط 0,90 سنتيم هههه
سؤال المطروح هل سيتم انخفاض ثمن ثذاكر الحافلات وطاكسيات و كذلك الخضراوات ؟
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48
12 - عبد الحميد الخميس 12 مارس 2020 - 18:00
أكبر مشكل عندنا هو شل عمل لاسامير.
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20
13 - أية الخميس 12 مارس 2020 - 18:00
مشكلة في بلدنا أنها تستحمر عقولنا بهذا أنخفاض ولما ترجع لأوجها تزيد ضعف ما نقصته لعبة أن مواطن أخر شئ ينتفع به هو الفتات يعني دراهيم معدودة تغسل وجوه مغاربة لنا الله ونعمة الوكيل فيكم يامن أهلكت الحرث والنسل
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21
14 - med.med الخميس 12 مارس 2020 - 18:00
العنوان كيغالط الشعب اشمن تتكسر الاسعار كانو كيربحوا 6.50درهم صافية ولاو كيربحو 5.30 درهم....يعني مزال كرشهم عامرة و مازال الفساد ينتشر أكثر من الفيروس
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35
15 - Salim الخميس 12 مارس 2020 - 18:01
أودي غير مرة مرة يديرو لينا promotion او blackfriday باش نستافدو. اللهم رخص اسعارنا.
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5
16 - مصطفى الخميس 12 مارس 2020 - 18:01
ومن كان يتحمل الفرق عندما كان يرتفع تمن النفط وهم لا يزالون يحتفضون بمخزون مهم بتمن أقل ؟
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23
17 - مول127فياط الخميس 12 مارس 2020 - 18:02
فرحت كثيرا ظننت أن البنزين رجع ال 95سنتيم والكزوال82سنتيم......؟؟؟؟؟ في نظري لازال الاثمنة مرتفعة.
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18
18 - رشداوي مدغري الخميس 12 مارس 2020 - 18:02
انخفاض الاسهار العالمية ب 30/100 يعني ان الغازوال مثلا حاليا ب 9 دراهم يجب ان ينخفض بما يقارب 2,7 و ليس 0,89.
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26
19 - Truth الخميس 12 مارس 2020 - 18:05
زيادة بالدراهم و نقصان بالسنتيمات
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19
20 - ايكس شي حاجة الخميس 12 مارس 2020 - 18:05
ما هوا تعريف النصب و الاحتيال؟
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12
21 - اكرم الخميس 12 مارس 2020 - 18:06
كنت أنتظر الغزوال في حدود 7 درهم عجيب
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12
22 - الزمامرة الخميس 12 مارس 2020 - 18:06
هاد الثمن خاصو يكون من شاااااااح هادي ....واش تتضخكو علينا .....أصحاب المخزون سوف يتلقون بعض الخساءر بسبب المخزون الذي إقتنوه بأثمان مرتفعة .هههههه ....واش معييتوش من مصان ذم المغاربة فكولشي .........
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12
23 - عمر الخميس 12 مارس 2020 - 18:07
ضحك على الذقون لم ينزل السعر حتى بدرهم واحد مهزلة
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11
24 - Hemzaa الخميس 12 مارس 2020 - 18:07
في سنة 2014 كان سعر البرميل 107 دولار. وكان يباع في المغرب ب 9.50.. الآن سعر بدولار هو 30 ولزال يباع ب 9دراهم... حلل و ناقش
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15
25 - شوف تشوف الخميس 12 مارس 2020 - 18:08
غادي نعلموا السيد أخنوش مسبقا رئيس حكومة السراب المقبلة ولو طارت معزة ويهديك الله وتعطف عالمغاربة وتنزل المازوط ل 6 دراهم وليسانس 8 دراهم والإنتخابات التشريعية حارو مارو لا أنت ولا غيرك غير سير قابل مشاريعك ويلا عولتي علا هاد تحماق وجيتي معطل والشعب كحل بلعما على كل المتحزبين والمؤمن لا يلدغ من الجحور مرات
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7
26 - أحمد الخميس 12 مارس 2020 - 18:08
الثمن الحقيقي للگازوال الآن يجب أن لا يتعدى 5 دراهم. البرميل أصبح يساوي 30 دولار؟؟؟!!!
أين هو مجلس المراقبة ندعوا من له مسؤولية بالتدخل
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10
27 - المهدي الخميس 12 مارس 2020 - 18:09
الأسعار في العالم تنخفض إلا في المغرب الأسعار دائماً مرتفعة،في أوروبا المواد الغدائة أرخص من المغرب،المحروقات كذلك النقل الجوي كذلك،على سبيل المثال لا الحصر،ثمن الطائرة من كانارياص إلى النرويج 50 أو 60 أورو في بعض الأحيان،أما من كانترياص إلى الدار البيضاء 300أورو بل أكثر
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12
28 - عبد الصمد الخميس 12 مارس 2020 - 18:10
والله إنهم يضحكون على الشعب المغربي،الأموال سعره الحقيقي يتراوح مابين 5,5درهم و6درهم.
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11
29 - salmaoui الخميس 12 مارس 2020 - 18:10
نزول اسعار النفط عالميا بمئات الدولارات ، و في المغرب بملاليم معدودة... للاسف
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10
30 - inchayn الخميس 12 مارس 2020 - 18:10
هاد الشركات غادين اضرو غير دبا مني بغاو انقصو اما مني كان عندهم صطوك بلان ورتافع بترول ديك الساعة حتى احيدو صطوك هلي ازيدو فيه ولا جاتهم مزيانة اوا حتي دبا راه حتى كملو صطوك عاد هما بغاو انقصو ويبكيو باش اشدو دعم بلي هما راهم خاسرين ولكن بالعكس هما رابحين على جوج جوايه
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6
31 - محمد الخميس 12 مارس 2020 - 18:11
على الاقل خاصها تنخفض الى 6 دارهم للتر بهاد المعدل ديال البرميل
ماذا تنتظر من اناس رفعوا قيمة الكمامات في هذه المرحلة الحرجة للاتجار بدل ان تعطى مجانا
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8
32 - علي بابا الخميس 12 مارس 2020 - 18:12
امزال غااااال الشعب وكل لعصا اساكت الثمن الحقيقي الان 6 DH على الاكثر ولكن لي محكمين في البترول فالمغرب كيدرو لبلان فابر اطلع ولا يهبط كلش على ظهر الشعب
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9
33 - مغترب الخميس 12 مارس 2020 - 18:13
اذا كاين الحل عاودو حلو لاسامير ورخصو الاسعار
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4
34 - sun shine state الخميس 12 مارس 2020 - 18:13
ici aux etats unis aujourdhui 1.92 $ le galon c,est a dire 3.80 L. .j,ai mis ce matin 10$ 5,20 galons ,un peu pret 20litre......
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1
35 - أضحوكة الخميس 12 مارس 2020 - 18:13
يوما بعد يوم أتأكد من أننا فعلا مداويخ.
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6
36 - nabil الخميس 12 مارس 2020 - 18:13
صراحة رغم هذا الانخفاض المحتمل فان الثمن لازال مرتفعا مقارنة بالسوق الدولية.
انخفاض اسعار المحروقات يصب في مصلحة الشعب .لان اسعار منتجات اخرى ستنخفض تلقاءيا و هذا ما لا يريده المضاربون .لكن السؤال الذي يحيرني دائما هو هل يجب ان تقع الكوارث حتى تكون الاسعار منخفضة؟
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5
37 - الطنز الخميس 12 مارس 2020 - 18:13
زعما دابا غير الا ما بغيناش نديرو الحديد....اودي راه واخا يولي البرميل يدير 2 دولار حنا كايبقا هو هو
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5
38 - mohamed الخميس 12 مارس 2020 - 18:13
Les pompistes réclament qu’ils ont acheté avec un prix haut et vendront à un prix bas, mais ne parlent pas lorsque le contraire arrive quant le prix augmente ... baaaaazzzz!
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4
39 - ملاحظ الخميس 12 مارس 2020 - 18:13
تمنيت لو أن أسعار البنزين والغازوال تبقى على حالها وتخصص الأموال الناتجة على انخفاض أسعار النفط في العالم لبناء مسشفيات متعددة التخصصات في كل ربوع المغرب. لكن للأسف شعوب الدول المتخلفة لا تفكر إلآ في بطونها والتكريعة
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2
40 - مكروم الخميس 12 مارس 2020 - 18:14
اتعجب من أصحاب القرار النفط وصل الحضيض وفي بلادنا مازال محصور بين 10 و 9 دراهم اعتقد انه حتى لو وزع بالمجان فالخارج هنا سيبقى بنفس التمن
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12
41 - مهتم الخميس 12 مارس 2020 - 18:14
تتكسر ⁉ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أسعار النفط في السوق العالمية انخفضت بأكثر من 40% وشركات التوزيع بالمغرب تخفض الثمن ب 0،80 سنتيم اللهم إن هذا منكر
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11
42 - حكيم العقل الخميس 12 مارس 2020 - 18:14
بغينا نديرو لاباس ونفتحو شي سطاسيون،،،،لبيع البنزين،،،فيدونا الله يرحم الوالدين انشري هيسبريس
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4
43 - رشيد الخميس 12 مارس 2020 - 18:17
وبرر المصدر ذلك بكون المخزون الذي يتوفر للموزعين المغاربة تم اقتناؤه بأثمنة مرتفعة
واش فخباركم ان هاد المخزونلخداوه بأثمنة مرتفعة و فرعو لينا به راسنا خاص اتباع ب 7، دراهم و هو دابا كيتباع ب 8 . شي حاجة
و نضيف واحد الحاجة علاش فاش كيطلع البيترول علاش كدزيدو فيه بالزربة ، لا ديك ساعة كيتسالا لكم المخزون بالزربة
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11
44 - طارق حتى لأولاد علي الخميس 12 مارس 2020 - 18:18
لو كانت هناك منافسة حقيقية لشهدنا انخفاض الأسعار عند بعض الشركات. لأنها تريد أن تنافس....
للأسف بنكيران كذب عليكم....
الأموال تذهب لجيوب الأغنياء عكس ما كان يروج له.... + 80 سنتيم لا تمثل الانخفاض الذي طال اسعار النفط
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0
45 - يوزرسيف الخميس 12 مارس 2020 - 18:19
في ظل انخفاض سعر البرميل ل 30 دولارا، فإن السعر محليا يجب أن ينخفض أيضا ليكون في حدود 5 دراهم للغازوال و 6 دراهم للتر في البنزين.
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46 - ابو اسراء الخميس 12 مارس 2020 - 18:20
تسناو ردة فعل لوبيات التجارة في المحروقات سيبدأون بالبكاء والعويل.
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47 - اليوسفي الخميس 12 مارس 2020 - 18:20
هذا خبر سار.. خاصنا نحتفلوا بيه
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48 - مواطن مغربي الخميس 12 مارس 2020 - 18:20
أين دور مجلس المنافسة و كذا الحكومة في تتبع اسعار البترول . يجب تخفيض ثمن المحروقات إلى 6 دراهم مادام ثمن البترول جد منخفض في السوق العالمي لم يعرف مثل هذا الانخفاض منذ ازيد من 30 سنة . لوبي المحروقات يراكم أرباح طاءلة على حساب جيب المواطن في ظل غياب مراقبة و تدخل الدولة
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49 - dommage الخميس 12 مارس 2020 - 18:21
مستوى غير مسبوق لم يحدث مند 1991 لما لا تعود هده المحكومة إلى ثمنه إبان ذلك التاريخ على الأقل
لم نعد نريد شيئا منكم اغتنوا مع أنفسكم الله يسلط عليكم Mr govid19
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50 - مغربي قح الخميس 12 مارس 2020 - 18:21
المغاربة فيهم الشفوي أكثر من القياس،لي جاه غالي وبغى تاهو يربح يدير لينا شركة ديال استيراد المحروقات ويبيع باش بغى.راه المغاربة كلهم بحال بحال ،ليس في القنافد املس.راه غير مول التاكسي إلى لقى كيف يزيد عليك يزيد عليك ماشي غير ناس الفلوس.
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51 - الياس الخميس 12 مارس 2020 - 18:21
من نهار اتخذ بنكيران قرار ديال الرفع الدعم على المحروقات بدا تسييس ديال الملف على اعلى مستوى
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52 - salama الخميس 12 مارس 2020 - 18:22
هل الخسارة ضهرت الان لاصحاب الشركات
اين كانو عندما ربحت الشركات 17 مليار زيادة في اثمنة المحروقات
شركات جشعة همها نصب جيوب المواطنين
ولا احد من هذه المحكومة استطاع ان يحاسبها لا المجلس الاعلى للحسابات ولا مجلس المنافسة
لك الله يا وطني
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53 - ان لم تستحي فاصنع ماشئت! الخميس 12 مارس 2020 - 18:22
ينخفض برميل النفط ب 30 دولار للبرميل أي 270 درهما مغربيا، والبرميل الواحد يحوي ما يعادل 159 لترا من مواد مختلفة أهمها البنزين والغاز السائل (الغازوال)، هذا الاخير بكمية 40 لترا لكل برميل، وثمن البرميل اليوم الواحد 270 درهما؛
في محطات الوقود يباع عندنا ب 9.2، أي كل برميل يعطينا (40×9.2) أي 360 درهما؛
اذا انظروا الى ثمن البرميل الواحد بما يستخلص منه من مواد متنوعة أخرها الاسفلت، وثمن 40 لترا من الغازوال المستخلصة منه.
حلل وناقش...؟
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54 - مهاجرة الخميس 12 مارس 2020 - 18:22
دايمن اقولها الفوضى و لا محاسبةو حكومة فاشلة و مسوؤلين عاطيينها هير شيكي و بروتوكول و الانتاج زيرو
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55 - الغزالي الخميس 12 مارس 2020 - 18:23
المشكل كاين فأن بزاف ديال المغاربة مع فينش باللي سوق المغربية عندها التبعية مع العالم
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56 - oki doki الخميس 12 مارس 2020 - 18:24
رائع اتمنى أن ينخفض الى 20 أورو أو أقل للبرميل في القريب أي 4 درهم للتر الواحد , الفاهم ايفهم ما أقصد
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57 - العنصري الخميس 12 مارس 2020 - 18:24
الشركات هدفها الربح و هذا حق مشروع اللي خاص هو تدخل الحكومة فتأدية الفارق ديال الثمن اللي كأني فالسوق الدولية
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58 - متتبع مغربي الخميس 12 مارس 2020 - 18:27
هذه التقديرات لاثمنة المحروقات المنتظرة هل هي لجس نبض الشارع المغربي تجاه هذه التقديرات البسيطة والقليلة أمام هذا الانخفاض التاريخي للمحروقات حيث كيف يعقل أن ينخفض الثمن العالمي بأكثر من 30 % لليتر الواحد في حين أن التقديرات الحالية لا تتعدى 10% أين هي الشفافية والمنافسة الشريفة لأن في أوائل التسعينات عندما كان البرميل لا يتعدى 27 دولارا للبرميل الواحد كان البنزين في المغرب حوالي 6 دراهم يعني الآن انخفض البترول الى ما بين 30 و 35 دولارا للبرميل الواحد يجب ألا يتعدى البنزين 7 دراهم خاصة وأن الشركات الموكل لها توزيع المحروقات قد استفادت كثيرا وبدون حساب بالربح الكثير والغير القانوني منذ تحرير اثمنة المحروقات اي منذ سنة 2015 ولا احد حاسبها على ذلك رغم مقاطعة فئة من الشعب لاحدى الشركات التي تقوم بتوزيع المحروقات أما مجلس المنافسة فمازال لم يأت بجديد التي على إثر هذه الزيادات انشء هذا المجلس.
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59 - مغربي فايق الخميس 12 مارس 2020 - 18:27
كل التعاليق ذهب في اتجاهين . انتقاد او التعبير عن الفرح ....لكن مالم يدركه المغاربة وخاصة الطبقة الشعبية والكادحون كدحا ... انه مع كل زيادة في اسعار البترول نتفاجأ بزيادة على مستوى اسعار تذاكر النقل من طاكسيات وحافلات نقل حضري وناقلات الخضر .... لكن لما لا تخفض تعريفة النقل عندما تتراجع اسعار النفط ؟... وجب انقاص درهم من طاكسي كبير ونقل حضري ....
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60 - mustapha الخميس 12 مارس 2020 - 18:27
كلنا نحتج على الغلاء والنزول الى الشارع هو الكفيل بتحريك الامور
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61 - مواطن متضرر الخميس 12 مارس 2020 - 18:30
اسعار المحروقات لم تتكسر بل هو تخفيض بسيط من اجل المناورة الثمن الحقيقي هو 6 دراهم الى غاية كتابة هذه الاسطر .أطلب من جلالة الملك نصره الله أن ينصر شعبه المقهور ضد لوبيات المحروقات.شكرا هسبريس
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62 - زيد الخميس 12 مارس 2020 - 18:32
والله متحشمو هدا التمن لي نزلتو غير زيدو فالتمن واحد درهم اخر شركات نصابة
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63 - علال الخميس 12 مارس 2020 - 18:32
في ظل الانهيار الكبير في اثمنة البترول عالميا ها هو لوبي المحروقات في المغرب يتبرع علينا ببعض السنتيمات في للتر الواحد .كلوا واشربوا هنيئا لكم ما دام المواطن اسمه ايوب.
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64 - فريد الخميس 12 مارس 2020 - 18:37
si j'ai bien compris, si le prix du baril remonte on ne doit pas hausser le prix jusqu'à épuisement du stock qui sera acheté actuellement à un prix très bas. et non pas réviser le prix le lendemain .
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65 - علوي محمد الخميس 12 مارس 2020 - 18:42
يربحون في كل لتر 2 دراهم، و يراكمون المليارات من جيوب المغاربة، ثم يرمون للصحافة بضع دريهمات لتكتب مثل هذه العناوين و المقالات المضللة، كي تستعطفنا من أجل أن نشفق على أصحاب المليارات و " خسائرهم". فقد كانو يربحون 17 مليار، أما الآن فستنخفض إلى 15 مليار. مساكين
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66 - علي ناصر الخميس 12 مارس 2020 - 18:43
أين أولائك الذين يطلبون الدعم لأنفسهم كلما ارتفع سعر المحروقات؟ واعني هنا مهنيو النقل بكل أصنافه، هل سيخفضون أثمان تذاكر السفر ام ستبقى على حالها؟ ان كانوا فعلا يدافعون عن القدرة الشراءية للمواطنين فما عليهم الا النقص من أسعار السفر وإرجاعها الى عهدها قبل الزيادة، اما ان كان غير ذلك فهم أنانيون ولا يفكرون الا في مصلحتهم الشخصية ولا يهمهم المواطن
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67 - زبير الخميس 12 مارس 2020 - 18:43
ان احتسبنا فقط عشرون في المائة من أصل نسبة انخفاض ثلاثين في المئة من سعر البرميل فيالسوق الدولية فيجب أن يكون سعر الكازوال فقط سبعة دراهم كيف إذن تم احتساب هذا السعر وجب على الوزارة الوصية ان تشرح لنا كيفية تسعير المحروقات وبنية الأثمنة الملاحظة. عدم الإجابة بطريقة شفافة على استفسارات المواطنين تجعلكم شركاء في سرقة المغاربة وحاضنة لاقتصاد الريع الذي رهنتم به تطور البلاد
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68 - جحا الخميس 12 مارس 2020 - 18:45
انخفاض الاسهار العالمية ب 30/100 يعني ان الغازوال مثلا حاليا ب 9 دراهم يجب ان ينخفض بما يقارب 2,7 و ليس 0,89.
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69 - Zohyr الخميس 12 مارس 2020 - 18:45
وسيتكبد موزعي المحروقات بعض الخسائر حسب مصدر من شؤون الحكامة... بغينا نعرفو واش هاد الحكامة مع المستهلك ولا مع المهلك ؟
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70 - رضوانلعلالي الخميس 12 مارس 2020 - 18:47
هههه خدم التاعس من اجل الناعس هادشي لي دار بن كيران حرر البترول من اجل اخنوش
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71 - hajji الخميس 12 مارس 2020 - 18:47
السلام
الى اين ستذهب 2 دراهم الاخرى في اللتر.30 % من الثمن
هو يجب نقص 2,80 درهم في كل لتر من الكازوال عوض 0,8 درهم.
على الثمن المرتفع اصلا 9,04 درهم.
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72 - Un Marocain au passé simple الخميس 12 مارس 2020 - 18:48
qui nous a dit que peut être ce lobby est derrière la crise de la Samir pour garder cette situation catastrophique pour l’économie marocain et pour le
peuple en particulier qui assume leur gourmandise
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73 - مغترب الخميس 12 مارس 2020 - 18:51
موقع عالمي يحدد 6 دراهم مغربية كأقصى حد للبيع مع تحقيق الشركات لهامش الربح المعقول
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74 - مواطن الخميس 12 مارس 2020 - 18:52
نتمنى من سي أخنوش المتحكم في سوق المحروقات و الصيد البحري يتقي الله فالمغاربة راه قهرنا و رمضان على الأبواب
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75 - المغربي الحر الخميس 12 مارس 2020 - 18:53
ايام حكومة عباس الفاسي كلنا نتذكر تمن الكازوال كان 6دراهيم وكان تمن البترول الخام 120دولار للبرميل ما هذا الفرق الشاسع في التمن بين حكومة الفاسي وحكومتي بنكيران والعتماني ؟؟
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76 - سعيد الخميس 12 مارس 2020 - 18:54
الحمد لله كورونا ..........رخص علينا ماطيشة
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77 - حليم سعيد الخميس 12 مارس 2020 - 18:55
لا احد يسالنا لمدا لا ندهب لصناديق الاقتراع و لا احد يسالنا لمدا نهجر بلدنا
السلب هو الظلم و اللا عدالة في البلد .. سعر الدولار نزل باكثر من ء60% بالمائة و هما مندلين 95 سنتيم
يزيدوها فراسهًم
فاش تنوض فالبلاد ميقولوش لينا واش بغيتوها بحال سوريا لان الجواب ايكون اه بغينياها بحال سوريا ...
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