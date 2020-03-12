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كُتّاب وآراء
أسعار المحروقات "تتكسر" بالمغرب.. 95 سنتيما للبنزين و82 للغزوال
بعد الانخفاض الكبير الذي سجلته أسعار النفط في العالم ببلوغها مستوى غير مسبوق لم يحدث منذ سنة 1991، وفي ظل ترقب المغاربة انعكاس ذلك محليا، ينتظر أن تعرف أثمنة بيع المحروقات في المملكة انخفاضا مهما.
وحسب ما علمت هسبريس من مصادر من داخل قطاع الشؤون العامة والحكامة، فإن الانخفاض الذي سيتم ليلة السبت-الأحد المقبل سيشمل البنزين بما معدله 95 سنتيما، والغازوال بـ 82 سنتيما.
وسجلت أسعار النفط، الاثنين، انخفاضاً وصل إلى 30 في المائة، بعد قرار السعودية خفض الأسعار بشكل أحادي، عقب إخفاق مُنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وموسكو في التوصل إلى اتفاق حول خفض الإنتاج، بحيث وصل سعر البرميل إلى 30 دولاراً.
وبحسب معطيات تطبيق "محطتي" الحكومي، فإن أسعار الغازوال خلال هذا الأسبوع كانت في محطات الرباط والنواحي ما بين 8,99 درهماً و9,81 درهماً للتر الواحد، والبنزين ما بين 10,45 و11,09 درهماً للتر الواحد.
وفي هذا الصدد، يرتقب أن يعرف سعر الغازوال انخفاضا سيجعله في حدود 8 دراهم، بداية من منتصف الشهر الجاري، فيما سيكون ثمن البنزين في حدود 9.5 دراهم تقريبا.
من جهة ثانية، وبسبب هذه العلاقة غير المباشرة بين انخفاض أسعار النفط الخام وأسعار المنتجات المكررة التي تباع في محطات الوقود، لم يستبعد المصدر من داخل الشؤون العامة والحاكمة أن يواجه موزعو المنتجات البترولية في المغرب خسائر مؤقتة بسبب انخفاض قيمة مخزونهم.
وبرر المصدر ذلك بكون المخزون الذي يتوفر للموزعين المغاربة تم اقتناؤه بأثمنة مرتفعة، مشيرا إلى أن التخفيض الذي سيحدث خلال هذا الأسبوع سيجعلهم يتحملون فرق أثمنة الشراء السابقة.
وبحسب المصدر نفسه، فإن تداعيات انخفاض الأسعار لا تحدث بشكل فوري بسبب آجال تسويق المخزون، مؤكداً أنه لا توجد علاقة مباشرة بين انخفاض أسعار النفط الخام وأسعار المنتجات المكررة، هذه الأخيرة هي التي يشتريها المغرب في ظل توقف "سامير"، المصفاة الوحيدة التي كانت تقوم بالتكرير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (77)
عن أي خسائر تتحدثون راهم داخلين واكلين خارجين واكلين . حسب سعر البرميل الحالي الثمن لا يجب أن يتعدى 7 دراهم .
و لماذا توجدعلاقة مباشرة بين ارتفاع أسعار النفط الخام و أسعار المنتجات المكررة ...... المنطق الأعوج لتبرير سرقة موصوفة في وضح النهار ....
سؤال المطروح هل سيتم انخفاض ثمن ثذاكر الحافلات وطاكسيات و كذلك الخضراوات ؟
أين هو مجلس المراقبة ندعوا من له مسؤولية بالتدخل
ماذا تنتظر من اناس رفعوا قيمة الكمامات في هذه المرحلة الحرجة للاتجار بدل ان تعطى مجانا
انخفاض اسعار المحروقات يصب في مصلحة الشعب .لان اسعار منتجات اخرى ستنخفض تلقاءيا و هذا ما لا يريده المضاربون .لكن السؤال الذي يحيرني دائما هو هل يجب ان تقع الكوارث حتى تكون الاسعار منخفضة؟
واش فخباركم ان هاد المخزونلخداوه بأثمنة مرتفعة و فرعو لينا به راسنا خاص اتباع ب 7، دراهم و هو دابا كيتباع ب 8 . شي حاجة
و نضيف واحد الحاجة علاش فاش كيطلع البيترول علاش كدزيدو فيه بالزربة ، لا ديك ساعة كيتسالا لكم المخزون بالزربة
للأسف بنكيران كذب عليكم....
الأموال تذهب لجيوب الأغنياء عكس ما كان يروج له.... + 80 سنتيم لا تمثل الانخفاض الذي طال اسعار النفط
لم نعد نريد شيئا منكم اغتنوا مع أنفسكم الله يسلط عليكم Mr govid19
اين كانو عندما ربحت الشركات 17 مليار زيادة في اثمنة المحروقات
شركات جشعة همها نصب جيوب المواطنين
ولا احد من هذه المحكومة استطاع ان يحاسبها لا المجلس الاعلى للحسابات ولا مجلس المنافسة
لك الله يا وطني
في محطات الوقود يباع عندنا ب 9.2، أي كل برميل يعطينا (40×9.2) أي 360 درهما؛
اذا انظروا الى ثمن البرميل الواحد بما يستخلص منه من مواد متنوعة أخرها الاسفلت، وثمن 40 لترا من الغازوال المستخلصة منه.
حلل وناقش...؟
الى اين ستذهب 2 دراهم الاخرى في اللتر.30 % من الثمن
هو يجب نقص 2,80 درهم في كل لتر من الكازوال عوض 0,8 درهم.
على الثمن المرتفع اصلا 9,04 درهم.
peuple en particulier qui assume leur gourmandise
السلب هو الظلم و اللا عدالة في البلد .. سعر الدولار نزل باكثر من ء60% بالمائة و هما مندلين 95 سنتيم
يزيدوها فراسهًم
فاش تنوض فالبلاد ميقولوش لينا واش بغيتوها بحال سوريا لان الجواب ايكون اه بغينياها بحال سوريا ...