المغرب يقرر تعليق الرحلات البحرية من وإلى إسبانيا بسبب كورونا

هسبريس من الرباط

قرر المغرب رسميا إغلاق "ميناء طنجة المدينة" في وجه الرحلات البحرية القادمة من إسبانيا، وذلك في سياق مواجهة السلطات الصحية للمملكة "وباء كورونا المستجد".

وعلمت جريدة هسبريس من مصادر موثوقة بأن المملكة قررت ـ بتشاور مع السلطات الإسبانية ـ تعليق جميع الرحلات البحرية من وإلى إسبانيا حتى إشعار آخر.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت أمس الأربعاء عن سادس حالة لفيروس كورونا بالبلاد.

وأورد بلاغ للوزارة المعنية بأن المواطنة المذكورة وصلت إلى مدينة فاس يوم الخميس 5 مارس الجاري قادمة من فرنسا، وظهرت عليها أعراض تنفسية يوم السبت 7 مارس الجاري، وتقدمت على إثرها إلى إحدى المؤسسات الصحية حيث تم تشخيص حالتها المرضية من قبل طاقم طبي متخصص راودته شكوك حول إصابتها بالفيروس.

وزاد المصدر عينه "تم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، الذي أكد الإصابة، وتم التكفل بالمرأة وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".

واسترسل البلاغ بأن مصالح وزارة الصحة تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، وجرد لمخالطي المصابة وتقييم مدى احتمال إصابتهم.