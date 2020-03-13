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الرئيسية | مال وأعمال | "الغرفة المغربية" بكندا تقترح منصة للمستثمرين

"الغرفة المغربية" بكندا تقترح منصة للمستثمرين

"الغرفة المغربية" بكندا تقترح منصة للمستثمرين
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 مارس 2020 - 02:20

تعتزم الغرفة التجارية والصناعية للمغرب بكندا CCIMC إطلاق مشروعها الجديد؛ وهو عبارة عن منصة رقمية للاستثمار بين المغرب وكندا.

وستقدم هذه المنصة، التي تحمل اسم "Moroccan Canadian Investors Digital Platform"، خدمات متنوعة للمستثمرين والمقاولين الكنديين المهتمين بالسوق المغربية.

كما تتوجه المنصة الرقمية، المرتقب إطلاقها في شهر يونيو المقبل، أيضاً إلى المستثمرين والمقاولين المغاربة المتهمين بالسوق الكندية.

ومن المقرر أن يجرى الإعلان عن المنصة في السفارة الكندية في الرباط وفي السفارة المغربية في أوتاوا، كما تبحث الغرفة تقديمها أيضاً في مقر الوزارة المنتدبة المكلفة بمغاربة الخارج في الرباط حيث راسلت الوزيرة نزهة الوفي بخصوص هذا الأمر.

وذكرت الغرفة أن المنصة تعتمد على تكنولوجية متقدمة باعتبارها ليس فقط قاعدة بيانات ذكية؛ بل أيضاً فضاءً لرجال الأعمال ومصدراً للمعلومات حول اقتصاد البلدين والفرص المتوفرة للمستثمرين.

وأوردت الغرفة أنها بدأت الاشتغال على المشروع منذ فبراير من سنة 2019، بمشاركة عدد من الشركاء المغاربة والكنديين، بهدف ضمان نجاحه.

ويندرج هذا المشروع في إطار الجهود التي تقوم بها الغرفة منذ قرابة عشرين سنة، بهدف تنمية المبادلات التجارية بين المغرب وكندا.

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