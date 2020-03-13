24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:38
|13:42
|17:00
|19:37
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الوداد يعمق جراح طنجة ويستعيد صدارة البطولة
- النيابة العامة تسجّل 400 شكاية إلكترونية في شهر
- كورونا والمضاربات التجارية
- المملكة تعلن إلغاء الرحلات الجوية المتجهة والقادمة من إسبانيا
- الأمن ينفي صحة الأخبار حول انتحال صفة أطباء
العمراني يستحضر دعم المغرب لـ "مانديلا" عبر قناة جنوب إفريقية (5.00)
مصدر حكومي: تعليق المغرب للرحلات الجوية مع فرنسا "وارد جدا" (5.00)
قانون مالية مُعدَّل يلوح في أفق أشغال "لجنة اليقظة" حول كورونا (5.00)
- المغرب يعلن تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد - (146)
- أسعار المحروقات "تتكسر" بالمغرب.. 95 سنتيما للبنزين و82 للغزوال - (120)
- بعد الجارة الشمالية .. المغرب يعلّق الرحلات الجوية من وإلى الجزائر - (80)
- العثماني: نراقب مخالطي المصابين بكورونا .. والوباء يتطلب الجدية - (78)
- المغرب يقرر تعليق النقل البحري من وإلى إسبانيا بسبب كورونا - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصدر حكومي: تعليق المغرب للرحلات الجوية مع فرنسا "وارد جدا"
بعدما قررت المملكة المغربية تعليق الرحلات الجوية المتجهة والقادمة من إسبانيا بداية من اليوم الجمعة، لم يستبعد مصدر حكومي مغربي اتخاذ الإجراء ذاته بالنسبة إلى الرحلات الجوية من وإلى فرنسا قريبا.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، حزمة من الإجراءات بهدف احتواء انتشار فيروس "كورونا" في البلاد، شملت مطالبته الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم سبعين عاما بتقليص حركتهم إلى أقل قدر ممكن، وإغلاق المدارس ورياض الأطفال والجامعات بدءا من الإثنين 16 مارس وحتى إشعار آخر.
وحسب مصدر هسبريس، فقد قرر المغرب أن يفعل جميع الإجراءات التي من شأنها منع انتشار الوباء بأراضيه، خاصة في سياق تنامي الإصابات بهذا الفيروس في القارة الأوروبية، ومن ذلك ما أقدم عليه من تعليق للرحلات الجوية مع كل إسبانيا والجزائر وقبلهما مع إيطاليا والصين.
وأفاد المصدر ذاته بأن قرار تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وفرنسا سيتم بتشاور مع السلطات الفرنسية، مؤكدا "انخراط المغرب الكامل في جميع الإجراءات التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار هذا الوباء".
ووفقا للمعطيات التي أعلن عنها وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، يوم الأربعاء الماضي، فقد ارتفع إجمالي الوفيات بسبب "كوفيد 19" في فرنسا إلى 48، وعدد الإصابات إلى 2281، بينها 105 حالات في وحدة العناية المركزة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (43)
المغاربة لازالوا ينكتون و خارج التاريخ !!!
اتمنى ان تعلن الحكومة عن اكبر صفقة في تاريخ المغرب لاصلاح منظومة الصحة والبحث العلمي لمواجهة مثل هذه الاوبئة.
كيف أن المغرب علقت والرحلات مع الجزائر 19 حالة في حين لم تغلقها مع فرنسا أكثر من 2700حالة وفرنسا مجاورة لإيطاليا التي تعدت 1000حالة وفات
أما الطب عندنا غير شي بركة والله يلطف بينا
غاع الدول دارتها. الجزاءر متلا
لي فهم شي حاجة يفهمني عفاكم
واقول كذلك للمسؤولين المغاربة يجب اعطاء المغاربة الارقام الصحيحة عن عدد حالات فيروس كورونا في المغرب وكفاكم كذب وتمويه للحقيقة عدد الحالات هو يزيد بكثير عن 7 ولكن الاطباء لهم تعليمات بعدم الافصاح عن اي حالة الا بعد اخذ الاذن من اصحاب القرار.
اطلب الله الشفاء للجميع واخذوا جميع الاحتياطات الزمة للوقاية من هذا الوباء الفتاك واحسنوا بابئكم واطفالكم.
ماعرفتشي أنا هاد الصنطيحة عندهم منين جابوها
وإذا تمعنتم النظر فربما أمريكا طبقت الحذيث وعملت به. اغلقت جميع النوافذ بذون إستأدان. وهم مشكورون على ماصنعو
منع الرحلات من هولندا
المسافرون من اسبانيا و فرنسا
يدخلون إلا المغرب عبر بلجيكا و هولاندا
اللهم اشفى جميع مرضى المسلمين
Un virus a mis à genou ceux qui pensaient maîtriser leur destin avec l'émancipation et les avancées scientifiques et technologiques. L'intelligence artificielle ne permet pas d'anticiper voire aider à concevoir un quelconque antidote. Aussi avancée soit-elle, elle ne permet même pas de prévoir les résultats des tests fait par les labos qui demande des volontaires. Bref, tout cela pour dire qu'Allah nous montre une fois de + sa puissance à travers ce virus aussi minuscule qu'invisible. Et là, je cite une phrase que j'ai entendue " nous sommes en guerre avec des bombes invisibles".
Faire attention certes, mais prendre le temps pour méditer ce qui nous arrive tous, au-delà de nos croyances, cultures ou couleur de peau.
Après la fermeture des écoles annoncée hier en FR ainsi que le message caché précisant que ce n'est que le début, je peux vous dire que le pire est à venir. Et en ce vendredi j'implore le tout puissant de lever ce ibtilla2 et sa9amm sur tout l'humanité.