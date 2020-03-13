مصدر حكومي: تعليق المغرب للرحلات الجوية مع فرنسا "وارد جدا"

هسبريس من الرباط

بعدما قررت المملكة المغربية تعليق الرحلات الجوية المتجهة والقادمة من إسبانيا بداية من اليوم الجمعة، لم يستبعد مصدر حكومي مغربي اتخاذ الإجراء ذاته بالنسبة إلى الرحلات الجوية من وإلى فرنسا قريبا.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، حزمة من الإجراءات بهدف احتواء انتشار فيروس "كورونا" في البلاد، شملت مطالبته الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم سبعين عاما بتقليص حركتهم إلى أقل قدر ممكن، وإغلاق المدارس ورياض الأطفال والجامعات بدءا من الإثنين 16 مارس وحتى إشعار آخر.

وحسب مصدر هسبريس، فقد قرر المغرب أن يفعل جميع الإجراءات التي من شأنها منع انتشار الوباء بأراضيه، خاصة في سياق تنامي الإصابات بهذا الفيروس في القارة الأوروبية، ومن ذلك ما أقدم عليه من تعليق للرحلات الجوية مع كل إسبانيا والجزائر وقبلهما مع إيطاليا والصين.

وأفاد المصدر ذاته بأن قرار تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وفرنسا سيتم بتشاور مع السلطات الفرنسية، مؤكدا "انخراط المغرب الكامل في جميع الإجراءات التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار هذا الوباء".

ووفقا للمعطيات التي أعلن عنها وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، يوم الأربعاء الماضي، فقد ارتفع إجمالي الوفيات بسبب "كوفيد 19" في فرنسا إلى 48، وعدد الإصابات إلى 2281، بينها 105 حالات في وحدة العناية المركزة.