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الرئيسية | مال وأعمال | مصدر حكومي: تعليق المغرب للرحلات الجوية مع فرنسا "وارد جدا"

مصدر حكومي: تعليق المغرب للرحلات الجوية مع فرنسا "وارد جدا"

مصدر حكومي: تعليق المغرب للرحلات الجوية مع فرنسا "وارد جدا"
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 مارس 2020 - 11:55

بعدما قررت المملكة المغربية تعليق الرحلات الجوية المتجهة والقادمة من إسبانيا بداية من اليوم الجمعة، لم يستبعد مصدر حكومي مغربي اتخاذ الإجراء ذاته بالنسبة إلى الرحلات الجوية من وإلى فرنسا قريبا.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، حزمة من الإجراءات بهدف احتواء انتشار فيروس "كورونا" في البلاد، شملت مطالبته الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم سبعين عاما بتقليص حركتهم إلى أقل قدر ممكن، وإغلاق المدارس ورياض الأطفال والجامعات بدءا من الإثنين 16 مارس وحتى إشعار آخر.

وحسب مصدر هسبريس، فقد قرر المغرب أن يفعل جميع الإجراءات التي من شأنها منع انتشار الوباء بأراضيه، خاصة في سياق تنامي الإصابات بهذا الفيروس في القارة الأوروبية، ومن ذلك ما أقدم عليه من تعليق للرحلات الجوية مع كل إسبانيا والجزائر وقبلهما مع إيطاليا والصين.

وأفاد المصدر ذاته بأن قرار تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وفرنسا سيتم بتشاور مع السلطات الفرنسية، مؤكدا "انخراط المغرب الكامل في جميع الإجراءات التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار هذا الوباء".

ووفقا للمعطيات التي أعلن عنها وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، يوم الأربعاء الماضي، فقد ارتفع إجمالي الوفيات بسبب "كوفيد 19" في فرنسا إلى 48، وعدد الإصابات إلى 2281، بينها 105 حالات في وحدة العناية المركزة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - طارق الجمعة 13 مارس 2020 - 12:00
حنا منخرجوا العيب حتى فرنسا تحبس علينا عاد حنا نحبسو كيف ما إيطاليا حبست نضنا حبسنا موراها و كيف ما إسبانيا حبسات نضنا حبسنا موراها
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123
2 - متتبع الجمعة 13 مارس 2020 - 12:01
على المغرب منع دخول أو توقف الزائرين الذين كانوا في الصين أو إيطاليا أو إيران أو كوريا الجنوبية أو إسبانيا أو ألمانيا أو فرنسا خلال الأربعة عشر يوما الماضية
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76
3 - N.H الجمعة 13 مارس 2020 - 12:01
هههه لن يتم تعليقها مع ماما فرنسا حتى تغلق الحدود في وجوهكم يا عديمي الضمير مثل ما فعلت لكم إيطاليا و إسبانيا دولة دون حكومة دون سيادة
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127
4 - lahcen Guennouni الجمعة 13 مارس 2020 - 12:02
نعم أمر وارد فقط ننتظر ماما فرنسا تغلق حدودها مع الجميع لكي لا ننال سخطها
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104
5 - BALAHCEN الجمعة 13 مارس 2020 - 12:04
رأي يحترم تفاديا لوقوع ما لا يحمد عقباه
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-12
6 - Mann الجمعة 13 مارس 2020 - 12:05
لدينا فرصة كبيرة للوقاية لأن دول قبلنا اصابها الوباء و يجب ان نستفيد من الدرس ..استهزأت به إيطاليا و الان تعاني الويلات .. يجب ان نستفيد و تعلن الدولة إغلاق المساجد و الحانات و المدارس و أماكن التجمعات لمدة شهر لعل و عسى حرارة الصيف تقضي على هذا الوباء ...
المغاربة لازالوا ينكتون و خارج التاريخ !!!
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76
7 - ahmed الجمعة 13 مارس 2020 - 12:05
صفقات اسلحة ضخمة عقدها المغرب في السنوات الاخيرة ليتبين ان فيروس كورونا هو العدو الحقيقي والذي فاق تاثيره الاقتصادي والاجتماعي الارهاب والعديد من الحروب.
اتمنى ان تعلن الحكومة عن اكبر صفقة في تاريخ المغرب لاصلاح منظومة الصحة والبحث العلمي لمواجهة مثل هذه الاوبئة.
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69
8 - مواطنة حرة الجمعة 13 مارس 2020 - 12:07
صراحة بغينا إتحبسو الرحلات الجوية وفنفس الوقت مبيناش حيت حسيت بحال ألى نقاطعنا على العائلات ديالنا.وحد الإحساس غريب وكيخلع.
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16
9 - Momo الجمعة 13 مارس 2020 - 12:09
نتمنى ان يكون تعليق الرحلات اليوم قبل الغد،و نطالب وزارة التربية و التعليم كذلك بتعليق الدراسة،فأنا شخصيا لن أرسل أطفالي الصغار الى المدرسة ابتداءا من اليوم و ربي كبيييىر.
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43
10 - الى متى الجمعة 13 مارس 2020 - 12:09
قريبا الى متى . حتا ينتشر الفيروس بشكل جماعي . الى متى هذا الإستهتار بحياة المواطن المغربي .
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38
11 - محمد علي الجمعة 13 مارس 2020 - 12:10
المغرب ليس له السيادة ليقرر إغلاق الحدود في وجه فرنسا وفرنسا لن تغلق الحدود إلى مرور اسبوعين لا هناك انتخابات بلدية الدور الأول والتاني بالمغرب لا يجرؤ على إغلاق الحدود في والرحلات في وجه الاتحاد الأوروبي اما ما حدث ما ايطاليا وإسبانيا فالجانب الآخر هو من اتحاد القرار
كيف أن المغرب علقت والرحلات مع الجزائر 19 حالة في حين لم تغلقها مع فرنسا أكثر من 2700حالة وفرنسا مجاورة لإيطاليا التي تعدت 1000حالة وفات
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43
12 - عبد الله الجمعة 13 مارس 2020 - 12:10
(وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمۡ وَأَنتَ فِیهِمۡۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمۡ وَهُمۡ یَسۡتَغۡفِرُونَ) عليكم بالإستغفار والأسباب الغيبية للشفاء
أما الطب عندنا غير شي بركة والله يلطف بينا
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31
13 - Med الجمعة 13 مارس 2020 - 12:10
الحالات لي بانو دبا غير لي دخلو ف الاول ديال شهر . اوما هاد تلاث الاسابيع الاخرة الله احفظ اش غيبان فيها.و كنشوف الشعب مسكين مبرزط ومهتم كثر من المسؤولين .
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19
14 - محمد الجمعة 13 مارس 2020 - 12:11
اشمن وارد... ودابا اش كتسناو. تقريبا
غاع الدول دارتها. الجزاءر متلا
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17
15 - نيشان الجمعة 13 مارس 2020 - 12:12
الاستمارات التي توزع على الوافدين بدأت تعطي نتائجها .. لكنها غير كافية .. يجب مساندتها بالتمر و الحليب لتحقيق نتائج أفضل . و عند الحاجة ، جرعة أو جرعتين من دواء " don't worry" قبل النوم .
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7
16 - سلام الجمعة 13 مارس 2020 - 12:12
يجب تعليق كل الرحلات الجوية القادمة من أوروبا للأسباب الآتية. لا يتوفر المغرب على مستشفيات مؤهلة لاستقبال عدد هائل من المصابين بمرض كورونا. هناك مختبر وحيد هو مختبر باستور القادر على كشف الحالات المصابة. المواطن المغربي لا يلتزم بالنصائح المعمول بها عالميا كعدم المصافحة باليد او الوجه والتقليل من الزيارات والتجمعات وإجراءات التعقيم لدى فإحتمالية إنتشار الوباء ستكون لها عواقم وخيمة.
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18
17 - باغي غير نفهم الجمعة 13 مارس 2020 - 12:12
وأفاد المصدر ذاته بأن قرار تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وفرنسا سيتم بتشاور مع السلطات الفرنسية

لي فهم شي حاجة يفهمني عفاكم
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25
18 - yassin الجمعة 13 مارس 2020 - 12:12
مزيدا من الاستخفاف بوصايا رسول الله و بارواح الامة الاسلامية الغريب والعجيب والغير منطقي ان هذا الامر يحدث في امارة اسلامية
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14
19 - amine الجمعة 13 مارس 2020 - 12:13
فعلى الوزارة الصحة يجب عليها ان لا تكذب وتروع المواطنين بالاشاعات الكاذبة ,المغرب علق رحلاته الجوية والبحرية مع اسبانيا والغريب بعد ذلك قالت مهاجر مغربي قادم من اسبانيا مريض بجهاز تنفسي مشكوك فيه , لتبرير غلق الحدود الاسبانية المغربية, كذب في كذب , ولماذا وزارة الصحة تركز على المهاجرين االمغاربة فقط, اما السواح يدخلون ويخرجون وقت ما شاءو, فليس كل مريض بجهاز تنفسي يعني انه مصاب بكرونا , فكفى من الكذب على المواطنين,
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9
20 - Hassan الجمعة 13 مارس 2020 - 12:15
اتضنون ان المغرب سيعلق الرحلات مع فرنسا .طبعا لا. لان فرنسا هي مركز جل قرارات الدولة المغربية.والفاهم يفهم
واقول كذلك للمسؤولين المغاربة يجب اعطاء المغاربة الارقام الصحيحة عن عدد حالات فيروس كورونا في المغرب وكفاكم كذب وتمويه للحقيقة عدد الحالات هو يزيد بكثير عن 7 ولكن الاطباء لهم تعليمات بعدم الافصاح عن اي حالة الا بعد اخذ الاذن من اصحاب القرار.
اطلب الله الشفاء للجميع واخذوا جميع الاحتياطات الزمة للوقاية من هذا الوباء الفتاك واحسنوا بابئكم واطفالكم.
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3
21 - kadim الجمعة 13 مارس 2020 - 12:15
ا ليوم و ليس غدا و لا مشاورات اغلقوا كل ما يمكن اغلاقه صحة المواطنين اغلى
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8
22 - سكفاندري الجمعة 13 مارس 2020 - 12:15
ههههه التشاور المغرب معندوش القوة باش ياخد قرار احادي خاصة إذا كانت المسألة ذات بعد قومي.....دولة تبين عن ضعفها
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14
23 - oujdi الجمعة 13 مارس 2020 - 12:15
خطوة متأخرة جدا ايتها الحكومة الضعيفة
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14
24 - Hamza الجمعة 13 مارس 2020 - 12:17
يجبج إغلاق الحدود بالمرة لمدة لا تقل عن شهر والا يستخدمون حين لا ينفع الندم.
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5
25 - ben lebsir ahmed الجمعة 13 مارس 2020 - 12:17
كيف وار جدا كان بالامكان التوقف الا لضروريات صعبة جدا لان فرنسا هي التي تصدر الفيروس للمغرب وايطاليا متى ادا ستتوقف هناك دول كثيرة اوقفت معها الزيارات والله حرام لابد من حماية الوطن والمواطنين قبل فوات الاوان
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5
26 - معلق الجمعة 13 مارس 2020 - 12:18
فرنسا صارت بؤرة جديدة لتفشي الوباء و حكومة التماسيح و الضفادع تقول أن قرار تعليق الرحلات الجوية مع ثاني بؤرة كورونا في أوروبا وارد جدًا!...
ماعرفتشي أنا هاد الصنطيحة عندهم منين جابوها
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15
27 - وفقكم الله للخير الجمعة 13 مارس 2020 - 12:27
ياقوم حفظكم الله. الوباء سلطه الله على أقوام ونجانا الله منه وحفظ بلادنا. وبين أيدينا الكتاب والسنة ماعليكم إلا تتقو الله تحكمو الحذيث الشريف وأغلقو البر والبحر والجو إلى حين أومريضنا ماعندو بأس.

وإذا تمعنتم النظر فربما أمريكا طبقت الحذيث وعملت به. اغلقت جميع النوافذ بذون إستأدان. وهم مشكورون على ماصنعو
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9
28 - Youssef الجمعة 13 مارس 2020 - 12:30
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منع الرحلات من هولندا
المسافرون من اسبانيا و فرنسا
يدخلون إلا المغرب عبر بلجيكا و هولاندا
اللهم اشفى جميع مرضى المسلمين
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5
29 - Moul ziiit الجمعة 13 مارس 2020 - 12:35
sibhana Allah.
Un virus a mis à genou ceux qui pensaient maîtriser leur destin avec l'émancipation et les avancées scientifiques et technologiques. L'intelligence artificielle ne permet pas d'anticiper voire aider à concevoir un quelconque antidote. Aussi avancée soit-elle, elle ne permet même pas de prévoir les résultats des tests fait par les labos qui demande des volontaires. Bref, tout cela pour dire qu'Allah nous montre une fois de + sa puissance à travers ce virus aussi minuscule qu'invisible. Et là, je cite une phrase que j'ai entendue " nous sommes en guerre avec des bombes invisibles".
Faire attention certes, mais prendre le temps pour méditer ce qui nous arrive tous, au-delà de nos croyances, cultures ou couleur de peau.
Après la fermeture des écoles annoncée hier en FR ainsi que le message caché précisant que ce n'est que le début, je peux vous dire que le pire est à venir. Et en ce vendredi j'implore le tout puissant de lever ce ibtilla2 et sa9amm sur tout l'humanité.
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1
30 - مدرس الجمعة 13 مارس 2020 - 12:36
بعيدا عن الحسابات الضيقة نقول للحكومة ان المدارس بها اطفال وبنات مصابين بامراض الجهاز التنفسيي في درجة عالية من الخطورة.مؤسسة يعقوب المنصور باكوراي نيابة الحاجب نموذج كبير في هذا الباب.اللهم اني بلغت ونساله السلامة لان حكومتنا لا تستمع لاحد رغم ما تظهره من محاولات.انها تنتظر سقوط عدد من التلاميذ والتلميذات وانذاك تبادر الى اجراء متجاوز.
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2
31 - البليدة الجمعة 13 مارس 2020 - 12:37
المغاربة لا يقولون ابدا ماما فرنسا لان المغرب قائم كدولة قبل الف سنة ولم تلده فرنسا وسكانه لا يتحدت سوى المتقفين منهم بالفرنسية ولدلك هدا الوصف غريب علينا وينطبق على من يريد الصاقه بنا لانه صناعة فرنسا ولم يوجدو قبلها
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-3
32 - بنت البلاد الجمعة 13 مارس 2020 - 12:39
وليداتنا سالاو امتحانات الدورة الاولى من الأسدس الثاني آش باقين كتسناو باش تعطيوهم العطلة ضروري نتسناو حتى لآخر الشهر
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2
33 - محمود الجمعة 13 مارس 2020 - 12:42
تعليق الرحلات الجوية و البحرية بين المغرب و إسبانيا بالإضافة إلى إيطاليا إجراء جد صائب لكن الحاملين لجوازات السفر لفضاء شينگن للدول الموبوءة إيطاليا و إسبانيا و حتى ألمانيا سواءاً الأوربيين أو ذوي الأصول المغربية ينتقلون من و الى المغرب عبر فرنسا و بلجيكا و هذا ما لاحظته أمس بمطار الناظور-العروي بمناسبة توديع صهري الحامل لجواز سفر إسباني و الذي غير إتجاهه من برشلونا الى بروكسيل لذا وجب التضييق على بؤر الوباء و جعل صحة مواطني بلدنا أولوية أساسية قبل قبل الإعتبارات الإقتصادية و السياسية .
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1
34 - Rach الجمعة 13 مارس 2020 - 12:46
الله اعلم واحد الصديق خدام فشارل دوكول قالو ليهم غدي اسدو الرحلات ديال شمال أفريقيا نهار الأربعاء والله واعلم.
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1
35 - أعلي الجمعة 13 مارس 2020 - 12:50
ليست قضية سيادة ياسادة بل قضيية العملة لأن إغلاق المطارات والموانئ يعني بح العملة الصعبة وهادا ما لا يريدونه صريفية الدولة.
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36 - جابر الجمعة 13 مارس 2020 - 12:50
إلى 6 super Mann صنفت المساجد بالحانات ووضعتهم في نفس الخانة ؟ عجبا، أول ما تحقدون عليه، هو المسجد.!!! إذا خفت أن تصاب، فلا مانع أن تبقى في منزلك حتى يؤدي المؤمنون شعيرتهم. لم يفرض عليك أحد الذهاب إلى المسجد. هناك وجهات أخرى، المقاهي ومرجان وكارفور .
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2
37 - احميدوو الجمعة 13 مارس 2020 - 12:57
نحن تابعين فقط لما فرنسا تقفل حدودها في وجهنا نحن نقفل كذلك.لانها ماما فرنسا كاين شي واحد يسد الباب على مو سوى المسخوط.ههه
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38 - hasnae الجمعة 13 مارس 2020 - 12:58
فيروس كورونا ظهر داخل الصين و انتشر في الدول الأخرى لماذا المغرب لم يكن ذكيا من الأول في غلق الحدود البحرية و الجوية عند انتشار هذا الفيروس
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0
39 - عربي غيور الجمعة 13 مارس 2020 - 12:58
Fermer les frontières avec l'Europe plus la sécheresse attendez vous a une année très difficile et le nombre de morts au Maroc va être effroyable.
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40 - اخمد تازة الجمعة 13 مارس 2020 - 12:59
يجب ان تبحثوا على التلقيح المضاد لهذا الوباء وليس اغلاف المجال الجوي ونحن ماذا سنفعل هنا لا تفكروا الا في انفسكم وفي تحولاتنا البنكية الذي هو مريض لا يجب عليه ان يسافر كل واحد مسؤول عن نفسه وامام الله فلماذا هذا القلق "اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة"اليس هذا ما نعيشه اليوم لا تعلقوا السفر من والى فرنسا
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41 - كريم الجمعة 13 مارس 2020 - 13:01
نعم يجب وقف حركة الطيران مع اية دولة ينتشر فيها هاذا الوباء أكانت فرنسا، أسبانيا، إيطاليا، بلدان الاسكندنافية، الشرق الأوسط، الخليج العربي، بلدان الجوار، المهم سلامة الوطن والمواطنين حتى تنتهي هاته الازمة، السلامة وستر مولانى
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-2
42 - عبدالله التطواني الجمعة 13 مارس 2020 - 13:01
وسدوا الأبواب أوروبا قادرة على شغلها ماذا تنتظرون اغلقتم مع اسبانيا ولازلتم فاتحينها مع فرنسا اذن لم يتغير شيئ
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0
43 - مستفسر الجمعة 13 مارس 2020 - 13:01
العالم محتار نحو تفشي كورونا حتى النتاىج المخبرية عن الفيروس غير واضحة في الاول يقولون ظهر عبر الافاعي ثم الخفافيش ثم الحيوان الزاحف البنغالين ولم يذكروا دينصور فوليسيرابتور او الرابتور الذي كان يعمر منغوليا في الصين هل الفيروسات من افنت الدينصورات ام النيازك هل هو عقاب من الله ام الساعة اقتربت هل هو وباء عابر ومنذر لوباء اكثر عدوانا.ينبغي تعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية والبرية للافراد والسياحة والاكتفاء بالمعاملات التجارية مع تشديد الاختبار عل الفيروس والتعقيم ووضع اجهزة التنفس الاصطناعي في متناول المتعاملين مع القادمين من الخارج في المعاملات التجارية الفيروس ينتقل عبر الهواء ويبقى 3 ساعات فيه و3 ايام على الحديد والبلايتيك والارضيات
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