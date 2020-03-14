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الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تقنن أسعار الكمامات والمطهرات الكحولية‎

الحكومة تقنن أسعار الكمامات والمطهرات الكحولية‎

الحكومة تقنن أسعار الكمامات والمطهرات الكحولية‎
هسبريس من الرباط
السبت 14 مارس 2020 - 17:10

عقدت لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، اليوم السبت، اجتماعا، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من أجل الوقوف على وضعية توفير الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية وكذا الأثمنة التي تباع بها هاتان المادتان.

وأورد قطاع الحكامة والشؤون العامة، في بلاغ، توصلت به هسبريس، أن الحكومة تقوم، من خلال المصالح المختصة وبتعاون مع المهنيين في هذه المجالات، بالسهر على توفير الكميات اللازمة من الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية في نقط البيع المختصة سواء من خلال الوحدات الإنتاجية المحلية أو عن طريق تسريع الإجراءات الإدارية الضرورية لاستيرادها، وكذا ضمان مطابقتهما للمعايير الصحية.

وموازاة مع هذه الإجراءات ومن أجل تجنب المضاربة في أسعار هاتين المادتين، يقول البلاغ، قررت الحكومة تقنين أسعارهما وضبط مسالك توزيعهما من أجل جعلهما في متناول المواطنين الذين هم في حاجة إلى اقتنائهما، حيث سيتم نشر الأسعار القصوى بالجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 17 مارس 2020.

وأكد البلاغ أن الكمامات الصحية غير ضرورية إلا في حالة الإصابة بالمرض، وأن الحرص على الغسل المتكرر لليدين بالماء والصابون يبقى إحدى الوسائل المتاحة للوقاية من هذا الوباء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ام مصعب السبت 14 مارس 2020 - 17:20
كيف غير ضرورية في حالة المرض فقط واش الواحد حتى امرض عاد ادير الوقاية
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2 - دكالي السبت 14 مارس 2020 - 17:20
سمع سمع قالو ليك غادي يقنو اتمنة تاع كمامات كما قننو اتمنة بيترول
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3 - moha السبت 14 مارس 2020 - 17:20
المغربي البسيط لا يستطيع شراء الكمامات ب درهمين له و لافراد اسرته . يجب ان تكون مجانا وان يستعملها الجميع والا فلن تكون منها فائدة
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3
4 - هند السبت 14 مارس 2020 - 17:30
فينهما الكمامات اصلا لقيناهم تانتصوروبيهم
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5 - الفيلسوف السبت 14 مارس 2020 - 17:33
الكمامات ثم الكمامات و لا شيء غير الكمامات و التزام البقاء في المنازل...
حيث هاد شي ما محتاج حتى يتعلن حضر التجوال انا مثلا اول ما ضهر المرض فالصين قللت من التحركات دايلي المقهى الأكل خارج المنزل...فقط كنمشي تخدم و كنرجع لدار...
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6 - البيضاوي السبت 14 مارس 2020 - 17:35
معرفتش شكون هذ العليم لي يقول ان الكمامات تصلح للمرضى . وهل الطبيب و الممرضين أثناء الجراحة مرضى . هل اللجنة الصحية التي توجد في المطارات تراقب حرارة المسافرين هم مرضى لأنهم يلبسون الكمامات و هل الصين و كوريا واليابان مرضى لان الكل هناك يلبس الكمامات. ما هذا الكذب . الكمامات تقي من تلقي الفيروسات بنسبة 60 الى 80% من الإصابة وذلك حسب نوعية الكمامات وطريقة لبسها . المشكل أن هذه المقولة جاءت من ماما فرنسا لأن عندي عائلة هناك ونفس الكلام يقال هناك . لان فرنسا عاجزة عن توفير 200 مليون كمامة يوميا أو أكثر . . لماذا الصين واليابان وكوريا يفرضان على كل شخص يخرج من منزله بالكمامة.
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7 - مول البقر السبت 14 مارس 2020 - 17:50
حنا بغينا غير العلف كون موجود، رآه العلف هو كلشي، المغرب احسن بلد في العالم حينت العلف موجود.
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8 - الكمامات..والانتخابات. السبت 14 مارس 2020 - 18:05
بما ان الدولة تدعم الا حزاب من اموال الشعب وبما ان الاوراق الدعائية التي يوزعها المرشحون اثناء الانتخابات اغلبها يتناثر بمئات الالاف في الا زقة وخاصة في الا يام الاخيرة من الدعاية الا نتخابية ويشوه منظرالشوارع والازقة ويكلف عمال الا نعاش والنظافة الجهد الكبير لجمعها تم احراقها فانني اقترح على الدولة توفير هده الاموال التي ستصير رمادا في ءاخر المطاف واقتناء الكممامات بها وتوزيعها بالمجان على المواطنين..
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9 - عزيز السبت 14 مارس 2020 - 18:10
السلام عليكم. لا تنسو تقنين سعر الݣازوال أيضا من فضلكم. رب ضارة نافعة
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10 - chihab السبت 14 مارس 2020 - 18:13
اجن وافقد عقلي عندما أسمع أن الدولة تقوم بدورها او تراقب هذا غير صحيح لأن الذي من الممكن أن يقوم بدره فإنه لا يقوم بدوره او لأنه فاسد ونثن وعفن أيضا إذا لم تستعمل الدولة قبضتها الحديدية ضد هولاء الفاسدين وبالمناسلة هم كثر في مثل هاته المناسبات السوداء التي يمر منها وطننا فلتذهب هاته الحكومة إلى الجحيم هناك الآن شعب يعاني وحكومة في عالم آخر ليس هو عالم الشعب المغربي هناك الآن استنزاف لجيوب ومتاجرة رخيصة في صحة المواطن إذا لم تتحرك هاته الحكومة مع الشعب فهناك فجوة هي سوف تكون الاعمق بين الشعب وبين الحكومة ولن نثق أبدا في الحاليين والذين سوف يأتون لأن الوطن في مثل هاته الضروف يحتاج الجميع ليبقى شامخا مثل ما كان في الماضي وفي الحاضر الوطن فوق الجميع وأنا سوف أقف ضد كل من يقف ضد وطني وثوابته
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